Le câblier Nexans Electra a fait escale à Brest

Le nouveau câblier de Nexans, l’Electra, a fait une courte escale au port de commerce de Brest les 5 et 6 novembre, le temps d’une relève d’équipage avant de rejoindre les États-Unis. Ce navire de 149,9 mètres, livré en mai par le chantier norvégien Ulstein, doit travailler sur de grands projets d’interconnexions électriques sous-marines et d’éolien offshore en Europe.

Une escale technique sur la route de Charleston

En provenance de Skagen, au Danemark, l’Electra a fait une brève escale à Brest, les jeudi 5 et vendredi 6 novembre, le temps d’une relève d’équipage. Le navire était amarré au poste QR4 du port de commerce. Des préparatifs en vue d’un transit vers Charleston, aux États-Unis, ont également été menés durant cette escale, selon les informations transmises par Nexans à la rédaction de Mer et Marine.

L’arrêt brestois est resté bref, mais il a suffi à donner à voir, dans la rade, l’un des navires les plus récents de la flotte câblière mondiale. L’Electra a été remis officiellement par Ulstein à Nexans le 18 mai 2026, après un baptême tenu le 28 avril à Ulstein Verft, en Norvège. Il a depuis rejoint une flotte qui compte déjà les câbliers Nexans Aurora et Nexans Skagerrak, deux navires sur lesquels le groupe s’appuyait jusqu’ici pour mener de front ses chantiers d’interconnexion en Europe du Nord.

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13 500 tonnes de câbles et quatre lignes posées à la fois

Avec ses 149,9 mètres de long pour 31 mètres de large, l’Electra dispose de trois tourelles de stockage, pour une capacité totale de 13 500 tonnes de câbles. Il peut poser simultanément jusqu’à quatre câbles en faisceau, grâce à des outils sous-marins de jet et d’ensouillage qui lui permettent d’enterrer les lignes au fond de l’eau. Son positionnement dynamique DP3, à redondance renforcée, et sa polyvalence entre eaux profondes et eaux côtières en font, selon Nexans, une évolution du câblier Nexans Aurora. Sa propulsion hybride peut fonctionner avec des mélanges de biodiesel, dans une logique de réduction des émissions.

Pascal Radue, vice-président exécutif senior de l’activité PWR-Transmission chez Nexans, a résumé l’enjeu de cette nouvelle unité : « C’est au niveau de l’exécution que se jouent les projets sous-marins » (propos traduits), présentant la livraison de l’Electra comme un tournant dans la stratégie d’investissement du groupe. Gunvor Ulstein, présidente-directrice générale du chantier Ulstein, a de son côté souligné que cette livraison marquait une étape importante pour Ulstein Verft, qui avait déjà livré le Nexans Aurora en 2021.

Un nom choisi par les salariés, dans un contexte français porteur

Le nom « Electra », tiré de la mythologie grecque, a été choisi à l’issue d’un concours interne ouvert à l’ensemble des salariés de Nexans. Trois marraines, et non une seule, ont été désignées pour représenter la chaîne de production du navire : Monica Kollegård pour la fabrication, Fatima Ezzahra El Gout pour l’expertise technique, et Jamila Samri pour l’installation et l’exécution des projets. D’après Nexans, le navire doit être mobilisé pour ses premières missions dans l’éolien offshore et les interconnexions électriques, en Europe et au-delà, sans qu’un projet précis n’ait été nommé à ce stade.

Nexans, coté sur Euronext Paris, revendique une présence dans 41 pays, 25 700 collaborateurs et un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025, pour un groupe fort de plus de 140 ans d’histoire. Le groupe articule son activité autour de trois branches, PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect, et vise la neutralité carbone nette d’ici 2050, un objectif aligné sur les référentiels de la Science Based Targets initiative.

L’escale brestoise de l’Electra intervient alors que Nexans multiplie les contrats dans l’éolien offshore français. Le groupe a remporté en mars 2025 un accord-cadre avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, estimé à plus d’un milliard d’euros, pour la conception, la fabrication et la fourniture de câbles à courant continu haute tension. Ce contrat couvre 450 kilomètres de câbles sous-marins et 280 kilomètres de câbles terrestres, destinés à raccorder les futurs parcs éoliens de Centre Manche 1 et Centre Manche 2, au large de la Normandie, ainsi que le parc d’Oléron, avec des mises en service prévues en 2031 et 2032. Christopher Guérin, directeur général de Nexans, avait présenté cet accord comme une contribution aux objectifs français en matière d’éolien offshore, la France visant 45 gigawatts de capacité installée en mer d’ici 2050.

Rien n’indique que l’Electra sera affecté à ces chantiers normands en particulier, Nexans n’ayant cité aucun projet précis au moment de sa remise officielle. Mais la multiplication de ces grands contrats illustre pourquoi le groupe a jugé nécessaire d’investir dans un navire supplémentaire, capable de densifier une flotte câblière déjà sollicitée par l’éolien offshore européen.

Donnée Chiffre Dimensions 149,9 m x 31 m Capacité de stockage de câbles 13 500 tonnes (3 tourelles) Câbles posés simultanément jusqu’à 4 Remise officielle 18 mai 2026 Chiffre d’affaires Nexans 2025 6,1 milliards d’euros

Après son passage à Brest, l’Electra doit reprendre la mer vers Charleston, aux États-Unis, prochaine étape avant ses premières missions opérationnelles. Pour le port de commerce brestois, habitué aux escales techniques des navires des énergies marines, cette visite confirme la place que la rade occupe sur les routes des câbliers qui irriguent, projet après projet, les réseaux électriques sous-marins européens. Elle rappelle aussi, de façon discrète, à quel point la transition vers l’éolien offshore repose sur une poignée de navires très spécialisés, dont la disponibilité conditionne le rythme de raccordement des parcs en construction sur plusieurs façades maritimes à la fois.

Sources