80 mètres, deux ex-avisos : Lorient retrouve enfin son brise-lames militaire

Deux anciens avisos de la classe A69, tous deux construits à Lorient il y a près d’un demi-siècle, sont arrivés début novembre dans leur ville natale. Ils y achèvent leur carrière comme brise-lames, perpétuant une tradition navale vieille de plus de soixante ans.

Le Hénaff et L’Herminier, de retour au port qui les a vus naître

Les ex-Lieutenant de vaisseau Le Hénaff et ex-Commandant L’Herminier, deux anciens avisos de la classe A69, tous deux construits à Lorient, ont rejoint cette semaine la rade lorientaise. Ces navires avaient été reclassés patrouilleurs de haute mer (PHM) en 2009, en même temps que sept de leurs sister-ships. Le Hénaff, désarmé à Brest en 2020, a été remorqué jusqu’à Lorient où il est arrivé le mercredi 4 novembre. L’Herminier, désarmé à Brest en 2018, a quitté le port du Ponant le 5 novembre, tracté par le Turquin, l’un des deux patrouilleurs RP30 récemment mis en service par la Marine nationale, et est arrivé deux jours après son sister-ship.

Le 6 novembre, le Hénaff était déjà amarré, tandis que l’Herminier était en cours d’installation. Les deux coques ont été positionnées à la pointe de l’Espérance, dans la rade de Lorient, où elles protègent désormais le port de la base des fusiliers marins et commandos, à Lanester, en faisant office de brise-lames. Ce transfert était initialement prévu début 2025 ; il aura finalement pris près de deux ans de retard. Avant de quitter Brest, les deux coques ont été sécurisées, vidées de leurs fluides et rendues étanches, pour éviter toute entrée d’eau pendant leur remorquage le long des côtes bretonnes.

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Une mission assurée depuis plus de soixante ans par des navires retirés du service

Le rôle de brise-lames de la pointe de l’Espérance est occupé depuis plus de soixante ans par des bâtiments de la Marine nationale rayés des listes de la flotte active. Le Malin, un des six destroyers de la classe Le Fantasque, désarmé en 1964, avait rejoint Lorient dès 1965, avant d’être ferraillé en 1976. L’escorteur Bouvet, lui, mis en service en 1956, a pris le relais en 1982 et y est resté jusqu’en 2012, date à laquelle il est parti en Belgique pour y être démoli.

La coque du Rhône, bâtiment de soutien mobile en service entre 1964 et 1997, a rejoint le Bouvet à la pointe de l’Espérance en 1998, avant de partir elle aussi en 2019 pour le chantier de démolition belge Galloo. Le bâtiment hydro-océanographique D’Entrecasteaux, en service de 1970 à 2008, avait pris la suite du Bouvet en 2012, avant de quitter Lorient en 2024 pour être désarmé à Bordeaux. C’est son départ qui laissait, depuis deux ans, la rade sans brise-lames militaire digne de ce nom, en attendant l’arrivée du Hénaff et de l’Herminier. Ce sont notamment les bateaux du Club nautique de la Marine et les embarcations de l’École des fusiliers marins et commandos (Fusco), stationnés dans la rade, que les deux nouvelles coques ont désormais pour mission d’abriter de la houle.

La classe A69, une saga lorientaise de dix-sept navires

Les deux nouveaux brise-lames appartiennent à une série de dix-sept avisos construits à Lorient à partir de 1972, qui ont succédé aux escorteurs de la classe Le Normand. Longs de 80,5 mètres pour 10,3 mètres de large, déplaçant plus de 1 200 tonnes à pleine charge, armés par un équipage d’une centaine de marins et capables de filer jusqu’à 24 nœuds, ces bâtiments avaient été conçus à l’origine pour la lutte anti-sous-marine côtière.

Le Hénaff, neuvième de la série, a été mis sur cale en mars 1977, lancé en septembre 1978 et admis au service actif en février 1980. L’Herminier, dixième de la série, dont la construction a débuté en mai 1979, a été lancé en mars 1981 et n’est entré en service qu’en janvier 1986, ce qui en fait le dernier aviso de la classe à avoir rejoint la flotte. Il se distinguait de ses sister-ships par sa propulsion, qui avait servi de banc d’essai pour des moteurs à taux de compression réduit.

Huit avisos de la classe avaient été retirés du service entre 1997 et 2002, dont six revendus à la Turquie ; les neuf bâtiments français restants avaient alors été reclassés patrouilleurs de haute mer en 2009. Trois autres unités avaient par ailleurs été construites pour l’export, à destination de l’Argentine. Avec l’arrivée du Hénaff et de l’Herminier à Lorient, il ne reste plus aujourd’hui qu’un seul A69 encore en service actif dans la Marine nationale : le Commandant Blaison, admis au service en 1982, dont le retrait est programmé pour 2027.

L’arrivée de ces deux coques referme ainsi, presque discrètement, un chapitre de l’histoire navale lorientaise : celui de navires sortis des chantiers de la Direction des constructions et armes navales locale, qui, après des décennies de service actif en mer, reviennent y passer leur retraite en protégeant à leur tour le port qui les a mis à flot.