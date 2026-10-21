1 milliard d’euros, 250 km de câbles : Nexans entre en production pour l’éolien allemand

Dans son usine norvégienne de Halden, le groupe français Nexans a lancé la production industrielle des câbles sous-marins à très haute tension qui relieront le futur parc éolien offshore allemand LanWin2 au réseau terrestre. Une étape clé pour une technologie que l’entreprise n’avait encore jamais fabriquée à cette échelle.

Un cordon de 250 kilomètres pour 2 gigawatts d’éolien offshore

Selon Mer et Marine, Nexans a lancé dans son usine de Halden, en Norvège, la production des câbles sous-marins destinés au projet LanWin2, qui raccordera au réseau électrique allemand un parc éolien offshore implanté en mer du Nord. Il s’agit de câbles à courant continu haute tension (HVDC) de 525 kV, utilisant la technologie XLPE développée par le groupe français. D’après les informations reprises par la presse spécialisée, le projet doit permettre d’évacuer jusqu’à 2 gigawatts de puissance éolienne, via environ 250 kilomètres de systèmes de câbles d’export, à terre comme en mer.

Ce lancement de production marque, selon les mots de Nexans, le passage « de la qualification technologique à la fabrication et à la livraison à pleine échelle ». L’entreprise présente ce chantier comme sa première production industrielle de câbles HVDC 525 kV à ce niveau de puissance, une montée en gamme technologique qu’elle avait engagée progressivement depuis plusieurs années sur ses sites norvégien et français.

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Un contrat-cadre d’un milliard d’euros avec l’opérateur allemand TenneT

Le chantier s’inscrit dans un accord-cadre plus large conclu en 2023 entre Nexans et TenneT, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité allemand et néerlandais. C’est dans ce cadre que Nexans s’était vu attribuer, en janvier 2025, un contrat évalué à environ un milliard d’euros portant sur l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et l’installation (EPCI) des systèmes de câbles du projet LanWin2. Les travaux de la plateforme de conversion offshore, confiés à un consortium associant Siemens Energy et Dragados Offshore, avaient quant à eux débuté dès septembre 2025 avec la découpe des premières tôles d’acier.

Matthias Mensing, responsable de la gestion des projets d’investissement chez TenneT, a résumé l’avancée du chantier en expliquant que les deux entreprises « passent de la planification et de la qualification à la livraison à l’échelle industrielle ». Le projet LanWin2 doit permettre de raccorder au réseau une partie des nouveaux parcs éoliens offshore allemands de la mer du Nord, dans un contexte de montée en puissance rapide de cette filière en Europe.

Une filière française qui mise sur les câbles sous-marins à très haute tension

Le choix de Halden pour ce chantier n’est pas anodin : ce site norvégien, présent dans l’histoire du groupe depuis 1915, a fait l’objet d’un vaste agrandissement inauguré en juin 2024, à l’occasion de son cinquantenaire. Lancés en novembre 2021, les travaux ont ajouté 34 000 m² à l’usine et permis d’installer une seconde tour d’extrusion de près de 153 mètres de hauteur, capable d’isoler jusqu’à quatre câbles simultanément. Cette extension a plus que doublé la capacité du site pour les câbles extrudés en courant continu haute tension, avec une vocation particulière pour l’éolien offshore, tout en restant capable de produire des câbles à courant alternatif jusqu’à 420 kV. Selon Nexans, une centaine de salariés supplémentaires ont été recrutés pour cette montée en puissance, portant les effectifs du site à environ un millier de collaborateurs, preuve que la demande de raccordement électrique en mer du Nord tire aussi l’emploi industriel.

Ce contrat s’ajoute à un portefeuille déjà conséquent de projets de raccordement électrique en Europe du Nord, le groupe est également engagé sur le projet allemand BalWin3, dont les travaux d’installation de câbles en mer des Wadden et à proximité des côtes doivent démarrer en 2027. Selon les informations disponibles, les deux chantiers, LanWin2 et BalWin3, respectent à ce stade leur calendrier respectif.

Cette montée en puissance illustre la place prise par les câbliers français dans la chaîne de valeur de l’éolien offshore européen, à un moment où les besoins de raccordement explosent avec la multiplication des parcs en mer du Nord, en Baltique et, plus récemment, en Atlantique. La fabrication de câbles HVDC à très haute tension reste une activité industrielle exigeante, qui ne compte qu’une poignée d’acteurs mondiaux capables de produire à cette échelle, aux côtés de Nexans, les groupes italien Prysmian ou japonais Sumitomo figurant parmi les rares concurrents directs.

Donnée Valeur Puissance évacuée (LanWin2) 2 GW Longueur de câbles HVDC 525 kV environ 250 km Valeur du contrat EPCI Nexans environ 1 milliard d’euros Site de production Halden (Norvège) Mise en service prévue 2031

La mise en service de LanWin2 est attendue pour 2031. D’ici là, Nexans doit livrer l’ensemble des tronçons de câbles depuis son usine norvégienne, tandis que le consortium Siemens Energy et Dragados Offshore poursuit la construction de la plateforme de conversion offshore. Le projet BalWin3, avec ses travaux d’installation en mer programmés pour 2027, viendra ensuite tester la capacité du groupe français à mener plusieurs chantiers HVDC de cette envergure en parallèle, à l’heure où l’Allemagne et ses voisins accélèrent leurs raccordements éoliens offshore pour tenir leurs objectifs climatiques.

Sources