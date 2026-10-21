Forages dans l’Arctique : l’Union européenne renonce à son interdiction promise en 2021

En présentant sa nouvelle stratégie arctique, la Commission européenne maintient l’objectif de laisser les énergies fossiles dans le sol, mais renonce à viser une interdiction multilatérale des forages et des achats d’hydrocarbures arctiques, une inflexion obtenue de haute lutte par la Norvège. Un virage qui met davantage l’accent sur la sécurité que sur le climat.

La fin du « moratoire » voulu par Bruxelles en 2021

En 2021, l’Union européenne s’était engagée à obtenir un accord international interdisant toute nouvelle exploitation de pétrole et de gaz dans l’Arctique, ainsi que l’achat de ce qui y serait produit. La stratégie présentée mardi 20 octobre par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et la haute représentante Kaja Kallas renonce à cet objectif précis. Selon Mer et Marine, qui a consulté le document, Bruxelles conserve le principe général de laisser les énergies fossiles arctiques dans le sol, mais abandonne la recherche d’une interdiction juridique internationale contraignante, une inflexion obtenue par la Norvège, qui défendait depuis plusieurs années la poursuite de ses propres activités pétrolières et gazières dans la région.

Ce recul s’inscrit dans un contexte de pression constante de plusieurs pays nordiques et de leurs investisseurs, qui plaidaient pour que l’UE ne s’oppose pas frontalement aux forages déjà en cours ou prévus dans les eaux arctiques norvégiennes. La nouvelle stratégie, premier texte de référence depuis celui de 2021, a été présentée par la Commission comme un cadre de coopération avec les voisins nordiques partageant les mêmes valeurs, plaçant au centre les citoyens, la sécurité, le climat et la prospérité.

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Un pôle de sécurité maritime pour surveiller câbles sous-marins et routes polaires

Le cœur de la nouvelle stratégie n’est plus seulement environnemental : il est sécuritaire. Selon les détails rapportés par gCaptain à partir du communiqué de la Commission, le projet central est la création d’un Maritime Security Hub (pôle de sécurité maritime), qui doit réunir des données de surveillance issues de satellites, de navires et d’infrastructures sous-marines. Un Arctic Cable Hub en constituerait le premier volet, chargé de surveiller et protéger les câbles sous-marins de l’Atlantique Nord et de l’Arctique, et de coordonner leurs réparations en cas d’avarie. Un projet pilote de surveillance arctique est prévu pour 2027, tandis qu’un câble sous-marin pan-arctique reliant le Groenland à l’Europe est également à l’étude, avec des extensions possibles vers le Canada et le Japon.

La Commission évaluera par ailleurs les capacités de construction navale européennes et soutiendra les achats conjoints et le partage de ressources pour disposer de brise-glaces avancés, un segment où l’Europe reste largement distancée par la Russie. La stratégie s’appuie également sur le programme satellitaire européen IRIS² pour les communications sécurisées, et lance une initiative de surveillance océanique baptisée OceanEye. Présentant ce virage sécuritaire à Strasbourg, Ursula von der Leyen a résumé l’enjeu en affirmant que « l’Arctique est un endroit où les plaques tectoniques de la géopolitique entrent en collision », selon les propos traduits rapportés par gCaptain, dénonçant au passage la reconstruction par la Russie de son empreinte militaire dans la région, une évolution qu’elle juge préoccupante pour l’ensemble de l’Union.

Climat, recherche polaire et populations locales

Au-delà du volet sécuritaire, la stratégie européenne s’organise autour de quatre priorités : la sécurité et la résilience, avec l’amélioration de la préparation et la protection des infrastructures critiques ; la réponse au changement climatique, via un renforcement de la recherche ; la sécurité économique, avec la création d’un nouveau pôle de recherche polaire de l’UE et le renforcement du Bureau européen de coordination polaire ; et enfin le soutien aux populations locales arctiques dans la gestion de leurs défis communs. La Commission rappelle que l’Arctique se réchauffe près de quatre fois plus vite que la moyenne mondiale, et que plus d’un demi-million de citoyens européens vivent dans les régions arctiques du Danemark, de la Finlande et de la Suède.

La coopération prévue associe la Norvège, l’Islande, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, en complément du rôle de l’OTAN dans la région. La Commission n’a toutefois communiqué aucun budget global chiffré pour l’ensemble de la stratégie, ni de calendrier précis au-delà du projet pilote de surveillance prévu pour 2027.

Donnée Valeur Réchauffement arctique vs moyenne mondiale environ 4 fois plus rapide Citoyens européens vivant en zone arctique plus de 500 000 Date de présentation de la stratégie 20 octobre 2026 Projet pilote de surveillance arctique 2027 Précédente stratégie arctique de l’UE 2021

Dans les prochains mois, la mise en œuvre de cette stratégie passera d’abord par des étapes techniques : lancement du projet pilote de surveillance arctique en 2027, évaluation des capacités de construction navale européennes pour les brise-glaces, et premiers travaux autour de l’Arctic Cable Hub. L’absence de budget chiffré et de calendrier législatif précis laisse en revanche planer une incertitude sur la rapidité avec laquelle l’UE pourra transformer ces priorités en actions concrètes, à l’heure où la concurrence entre la Russie, la Chine et les États-Unis pour l’influence arctique continue de s’intensifier.

Sources