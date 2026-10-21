Les coraux blanchis ne sont pas une cause perdue : un simple contact suffit à les sauver
Une étude de l’université Stanford, publiée dans Science Advances, montre qu’un bref contact entre un corail blanchi et son clone resté sain suffit à déclencher sa guérison en quelques semaines. Une piste inattendue pour des récifs mondiaux très largement touchés par le réchauffement, y compris dans les outre-mer français.
Un hasard de laboratoire devenu protocole scientifique
Tout est parti d’une observation fortuite. Stephen Palumbi, chercheur à la Hopkins Marine Station de Stanford, à Pacific Grove en Californie, avait remarqué l’année précédente, par hasard, qu’un corail blanchi placé au contact d’un corail sain semblait reprendre des couleurs. De quoi donner l’idée à Danny Collins, doctorant dans son laboratoire et jusque-là spécialisé dans l’étude de la propagation de maladies microbiennes entre coraux, de concevoir une expérience dédiée. « We were curious about what would happen if we used contact to reintroduce something good » (propos traduits : « Nous étions curieux de voir ce qui se passerait si nous utilisions le contact pour réintroduire quelque chose de bénéfique »), explique le chercheur.
Le protocole, mené avec la co-autrice Fiorenza Micheli, écologue marine au Center for Ocean Solutions de Stanford, a porté sur dix paires de fragments de l’espèce Pocillopora damicornis, chacune composée d’un corail blanchi et d’un corail resté sain, génétiquement identiques. Cinq paires ont été placées en contact direct, les cinq autres séparées de quelques millimètres seulement.
Résultat : les coraux blanchis en contact direct se sont rétablis en seulement huit semaines, ce qui n’a pas été le cas des témoins simplement voisins.
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Des algues symbiotiques qui migrent du corail sain vers le corail malade
Le blanchissement survient lorsque la hausse des températures tue les algues symbiotiques, des dinoflagellés de la famille des Symbiodiniaceae, qui vivent habituellement dans les tissus du corail et lui donnent sa couleur. Grâce à une imagerie microscopique, l’équipe a pu suivre le mécanisme à l’œuvre : les algues saines migrent littéralement du corail en bonne santé vers son voisin blanchi, entraînant avec elles un flux de nutriments. « They flood in and start dividing at the fastest rates seen in corals » (propos traduits : « Elles affluent et se mettent à se diviser aux vitesses les plus rapides jamais observées chez les coraux »), décrit Stephen Palumbi.
Le phénomène a toutefois une limite claire : il ne fonctionne qu’entre coraux génétiquement identiques, des clones issus d’une même colonie d’origine, dont les tissus peuvent alors fusionner. « Genetically identical corals recognize one another when they come into contact » (propos traduits : « Des coraux génétiquement identiques se reconnaissent entre eux lorsqu’ils entrent en contact »), précise le chercheur, qui compare le processus à une greffe d’organe réussie entre vrais jumeaux. Entre deux coraux génétiquement différents, le même contact provoquerait au contraire une réaction de rejet.
|Donnée
|Chiffre
|Paires de fragments testées
|10 (5 en contact, 5 séparées)
|Délai de rétablissement observé
|8 semaines
|Récifs mondiaux touchés par le stress thermique (2023-2025)
|Environ 84,4 %
|Couverture corallienne perdue depuis les années 1950
|Plus de la moitié
|Bénéfices sociétaux annuels des récifs (estimation)
|9 800 milliards de dollars
|Part des récifs mondiaux situés en outre-mer français
|Environ 10 %
Une urgence mondiale, avec un enjeu direct pour la France ultramarine
Le contexte rend cette piste particulièrement bienvenue. Selon l’étude, environ 84,4 % des récifs coralliens mondiaux ont subi un stress thermique provoquant un blanchiment lors de la vague de chaleur marine qui s’est étendue de janvier 2023 à septembre 2025. Plus de la moitié de la couverture corallienne mondiale a déjà disparu depuis les années 1950, alors que les bénéfices que les récifs rendent aux sociétés humaines, pêche, tourisme, protection des côtes, sont estimés à 9 800 milliards de dollars par an. Comme le résume Fiorenza Micheli, « Bleached corals are often considered a lost cause because recovery after a heatwave is very slow » (propos traduits : « Les coraux blanchis sont souvent considérés comme une cause perdue, car le rétablissement après une vague de chaleur est très lent »).
La question se pose avec une acuité particulière pour la France, qui héberge dans ses outre-mer près de 10 % des récifs coralliens mondiaux, soit environ 60 000 km², ce qui la place au quatrième rang mondial. Ces récifs se répartissent entre le Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Clipperton), l’océan Indien (Mayotte, La Réunion, îles Éparses) et les Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin). Le dernier bilan de l’Ifrecor, portant sur plus de 200 stations de suivi, faisait déjà état en 2020 d’une dégradation de 62 % des stations aux Antilles, à Mayotte et à La Réunion, contre 30 % dans le Pacifique et les îles Éparses, avec une perte de corail vivant touchant, entre 2015 et 2020, 33 % des stations antillaises et de l’océan Indien, contre 15 % dans le Pacifique.
La technique mise au jour par l’équipe de Stanford ne constitue pas un remède miracle : elle suppose de disposer, à proximité d’un corail blanchi, d’un clone génétiquement identique resté sain, une configuration que l’on retrouve surtout dans les pépinières de restauration corallienne, où boutures et fragments issus d’une même colonie sont volontairement cultivés côte à côte. Elle vient néanmoins s’ajouter à d’autres pistes explorées par les scientifiques, de la congélation puis réanimation de coraux prélevés à Hawaï à la sélection de souches tolérantes à la chaleur cultivées en pépinières protégées. Aucun calendrier d’application opérationnelle n’a pour l’instant été communiqué par les chercheurs, mais la méthode, simple et peu coûteuse, pourrait rapidement intéresser les programmes de restauration des récifs, y compris dans les territoires ultramarins français les plus exposés.
Sources
- Gizmodo, détails du protocole expérimental, chiffres et citations des chercheurs Stephen Palumbi, Danny Collins et Fiorenza Micheli (16 octobre 2026).
- Ministère de la Transition écologique, chiffres clés sur les récifs coralliens des outre-mer français et bilan de l’Ifrecor.