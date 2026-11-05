Zéro méthane en 2030 : TotalEnergies multiplie les alliances en Asie et en Afrique

TotalEnergies a signé, lors d’une réunion à Abou Dhabi de la coalition internationale pour la réduction des émissions de méthane, trois accords distincts avec les compagnies pétrolières nationales de Malaisie, d’Angola et d’Inde. Objectif commun : diffuser une technologie française de détection par drone pour ramener les émissions de méthane de la production pétrolière et gazière proches de zéro d’ici 2030.

Un centre régional en Malaisie pour harmoniser la mesure du méthane

Le premier accord associe TotalEnergies au malaisien Petronas, au japonais Jogmec (Japan Organization for Metals and Energy Security) et à l’ingénieriste JGC Corporation. Les quatre partenaires vont créer le SEA METEC, un centre régional basé en Malaisie et piloté par Petronas, chargé d’évaluer les technologies de mesure et de surveillance des émissions de méthane en Asie du Sud-Est. L’enjeu : harmoniser des méthodes de quantification qui varient aujourd’hui fortement d’un opérateur à l’autre, rendant les comparaisons et les engagements de réduction difficiles à vérifier. Le choix de la Malaisie comme base de ce centre régional n’est pas anodin pour TotalEnergies : le groupe y est présent depuis 1985, avec environ 300 salariés, et y opère plusieurs blocs gaziers offshore au large du Sarawak, dont les permis SK408 et SB412, repris en 2024 auprès de SapuraOMV.

TotalEnergies y apportera l’expérience accumulée depuis plus de dix ans par son centre TADI (TotalEnergies Anomalies Detection Initiative), présenté par le groupe comme le seul site européen entièrement consacré aux essais de détection et de quantification du méthane. Basé à Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce centre sert de banc d’essai grandeur réelle pour les capteurs et les drones destinés à repérer des fuites de gaz invisibles à l’œil nu.

Lire en complément: 400 millions de livres pour un câble de 1986 : Londres mise encore sur la France jusqu’en 2050

L’Angola et l’Inde, deux terrains d’essai pour la technologie Ausea

En Angola, un protocole d’accord signé avec le groupe public Sonangol porte sur la détection, la mesure, la surveillance et la réduction du méthane grâce à la technologie Ausea. Développé par TotalEnergies dès 2017 avec le CNRS et l’université de Reims Champagne-Ardenne, ce capteur double, embarqué sur un drone ultraléger, détecte et quantifie simultanément le méthane et le CO2 directement au-dessus des installations, avec une précision régulièrement citée en référence par les études indépendantes sur les technologies de détection par drone. Déjà utilisé dans le cadre d’accords similaires avec Petrobras, la nigériane NNPC, l’azerbaïdjanaise Socar ou l’indienne ONGC, l’outil est passé d’environ 180 jours de mission dans le monde en 2022 à près de 700 en 2025. La coopération avec Sonangol va plus loin : elle couvre aussi la réduction du torchage de gaz, l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’électrification des sites de production, la gestion du carbone et la formation technique des équipes locales. Les deux groupes étudient également un financement possible via le fonds mondial de réduction du torchage et du méthane de la Banque mondiale. En Angola, TotalEnergies est un acteur historique de l’offshore profond, où elle opère notamment le champ géant de Kaombo ; associer Sonangol à sa démarche méthane revient ainsi à étendre une technologie éprouvée sur ses propres installations aux opérations de son partenaire national, dans un pays où les torchères de gaz associé au pétrole restent une source persistante d’émissions.

En Inde, une première campagne de mesure d’un mois, menée avec Ausea sur vingt sites exploités par Oil India Limited dans l’Assam, a permis de détecter et de quantifier les émissions dans des conditions variées, fournissant à l’entreprise indienne des données exploitables pour son reporting. Une seconde campagne, de même durée, doit prochainement étendre l’usage de la technologie à d’autres installations du groupe indien.

Une charte née à Dubaï, un objectif fixé pour 2030

Ces trois accords s’inscrivent dans le cadre de l’Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC), une coalition internationale lancée lors de la COP28 à Dubaï et réunissant une cinquantaine de compagnies pétrolières et gazières, dont les signataires s’engagent à atteindre des émissions de méthane amont quasi nulles d’ici 2030. Le méthane, bien plus puissant que le CO2 à court terme pour réchauffer l’atmosphère, est devenu une cible prioritaire des grands groupes pétroliers et gaziers soucieux d’afficher des résultats rapides en matière climatique.

TotalEnergies affiche, sur ce terrain précis, un bilan qu’elle met volontiers en avant pour légitimer son rôle de partenaire technologique : le groupe revendique une réduction de 65 % des émissions de méthane de ses actifs opérés depuis 2020, dépassant ainsi son objectif initial de 60 % fixé pour 2025, et vise désormais 80 % de réduction à l’horizon 2030, soit le même horizon que celui fixé par la charte signée à Dubaï. C’est cette expérience, accumulée sur ses propres installations avant d’être transférée via le centre de Lacq, que le groupe cherche maintenant à diffuser auprès des compagnies nationales d’Asie et d’Afrique.

« Partager nos technologies, notre expertise et nos bonnes pratiques peut accélérer une action concrète », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies, en présentant ces partenariats comme une illustration de l’engagement du groupe envers la charte (propos traduits).

Partenaire Pays Objet de l’accord Petronas, Jogmec, JGC Malaisie / Asie du Sud-Est Création du centre SEA METEC d’évaluation des technologies de mesure du méthane Sonangol Angola Détection et réduction du méthane avec la technologie Ausea, torchage, électrification Oil India Limited Inde (Assam) Deux campagnes de mesure Ausea sur vingt sites, puis extension

Pour TotalEnergies, qui revendique déjà une baisse sensible de ses propres émissions de méthane ces dernières années, ces alliances marquent un changement d’échelle : il ne s’agit plus seulement de réduire ses émissions sur ses propres sites, mais d’exporter un savoir-faire né dans le Sud-Ouest de la France vers des compagnies nationales qui pèsent, elles aussi, sur le bilan climatique mondial du secteur. Les prochains mois diront si ces partenariats se traduisent par des réductions mesurables, alors que l’échéance de 2030 fixée par la charte de Dubaï se rapproche.

Sources