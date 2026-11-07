Le Shom épaule Piriou pour la construction des futurs navires scientifiques de l’Indonésie

Le service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom), installé à Brest, va accompagner le chantier breton Piriou dans la construction de deux navires de recherche commandés par l’Indonésie. Les deux unités seront assemblées par la filiale vietnamienne du groupe, basé à Concarneau.

Un contrat remporté face à douze candidats internationaux

La commande a été signée le 11 juin 2026 à Jakarta entre le chantier naval Piriou et le Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), l’agence nationale indonésienne de la recherche et de l’innovation. Piriou a été retenu au terme d’un appel d’offres international qui avait réuni douze candidats, selon le communiqué officiel publié par l’entreprise. Le contrat s’inscrit dans le programme KRisNa (« Kapal Riset Nasional »), engagé depuis 2021 par le gouvernement indonésien avec le soutien financier de l’Agence française de développement (AFD) et de l’Union européenne, dans le cadre de l’approche dite « Équipe Europe » et de la stratégie européenne Global Gateway. Il s’inscrit également dans l’Année franco-indonésienne de l’innovation 2026.

« Nous sommes honorés de la confiance que nous accorde l’Agence nationale indonésienne de la recherche et de l’innovation », a déclaré Vincent Faujour, président de Piriou, dans le communiqué de l’entreprise, se disant fier de contribuer à ce programme aux côtés des autorités indonésiennes et de l’AFD.

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Deux navires aux missions complémentaires, construits au Vietnam

Les deux unités répondent à des besoins différents. L’ORV (Ocean Going Research Vessel) est un navire hydro-océanographique hauturier multimissions, long de 74,80 mètres, d’environ 3 700 UMS, à propulsion diesel électrique, destiné à la recherche en haute mer et dans les grands fonds. Le CRV (Coastal Research Vessel) est une unité scientifique côtière multimissions, longue de 30 mètres, d’environ 290 tonneaux de jauge brute, avec une autonomie de dix jours, conçue pour les zones côtières et les eaux peu profondes.

C’est la filiale vietnamienne de Piriou qui sera chargée de la construction de ces deux navires. Le groupe breton, dont le siège et une partie de l’activité restent à Concarneau, dans le Finistère, s’appuie depuis plusieurs années sur ce site d’Asie du Sud-Est pour produire une partie de ses commandes à l’export, tout en conservant en Bretagne la conception, l’ingénierie et une partie de la construction militaire et de maintenance. Le communiqué de Piriou ne précise ni le montant du contrat ni le calendrier détaillé de livraison des deux navires.

Repère Donnée Signature du contrat 11 juin 2026, Jakarta Candidats à l’appel d’offres 12 ORV : longueur / jauge 74,80 m / environ 3 700 UMS CRV : longueur / jauge / autonomie 30 m / environ 290 GT / 10 jours Territoire maritime indonésien cartographié Moins de 19 % Site de construction Piriou Vietnam

Le Shom, garant français de l’expertise hydrographique

C’est sur ce dernier point que l’actualité a avancé début novembre : selon Mer et Marine, le Shom interviendra en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) aux côtés de Piriou pour la construction de ces deux navires. Basé à Brest, le service hydrographique et océanographique de la Marine apporte une expertise technique reconnue internationalement en matière de cartographie marine et d’instrumentation scientifique, un savoir-faire directement utile à un pays où moins de 19 % du territoire maritime a été cartographié à ce jour, selon les chiffres cités par l’AFD. Les campagnes de recherche menées à bord des deux futurs navires associeront par ailleurs des instituts européens, dans la continuité du partenariat scientifique franco-indonésien engagé depuis 2021. Les objectifs scientifiques affichés par le programme KRisNa couvrent l’observation de la biodiversité marine et des écosystèmes côtiers, la collecte de données climatiques, ainsi que l’appui aux politiques publiques indonésiennes de préservation de l’environnement, dans un archipel de plus de 17 000 îles où la connaissance précise du milieu marin reste un enjeu de souveraineté autant que de recherche.

Pour Piriou, ce contrat illustre une stratégie assumée depuis plusieurs années : rester une entreprise bretonne par son siège, son bureau d’études et une partie de ses effectifs, tout en construisant une large part de sa croissance à l’export grâce à ses chantiers d’Asie du Sud-Est et d’Afrique du Nord. L’implication du Shom, elle, renforce la dimension d’expertise publique française associée à ce contrat commercial, dans un format déjà éprouvé par le service brestois, qui intervient régulièrement en appui de programmes de coopération internationale portant sur l’hydrographie et la cartographie des fonds marins. Les prochaines échéances attendues portent sur le calendrier précis de construction, que ni Piriou ni le BRIN n’ont pour l’instant rendu public, et sur le lancement des premières campagnes de cartographie associées au programme KRisNa.

Sources