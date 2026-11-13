Route du Rhum : un sonar pour épargner les baleines

Pendant que Tom Laperche s’emparait, début novembre, du record de la Route du Rhum sur son trimaran SVR-Lazartigue, un dispositif resté discret veillait à bord : un sonar conçu avec Thales pour repérer les baleines avant qu’un choc à 40 nœuds ne devienne un drame, pour l’animal comme pour le marin.

Un sonar inédit pour voir ce que l’œil ne voit plus

Les trimarans de la classe Ultim, ces géants de 32 mètres qui s’élancent chaque édition de Saint-Malo vers la Guadeloupe, ont changé de nature depuis l’apparition des foils. Lancé sur ses ailerons, un bateau comme le SVR-Lazartigue ne touche plus l’eau que sur une surface d’environ 4 m², à des vitesses qui peuvent dépasser 40 nœuds. À cette allure, l’équipage n’a plus le temps de voir venir un mammifère marin en surface, et encore moins de l’éviter à la seule force du regard.

C’est pour répondre à ce problème très concret que Thales, Kresk Développement et MerConcept ont développé un système présenté comme une première mondiale : un sonar embarqué capable de repérer les cétacés et les objets flottants non identifiés (OFNI) sur la route du bateau. Les discussions entre les partenaires ont démarré en 2022, avant que Kresk Développement, le family office de Didier Tabary, propriétaire des marques SVR et Lazartigue, ne décide en 2024 de financer le projet à hauteur de plusieurs millions d’euros.

Lire en complément: Niveau des mers au plus haut depuis 1993 : l’océan, premier payeur de la crise climatique

Repérer une baleine à 40 nœuds

Concrètement, le dispositif s’appuie sur des capteurs acoustiques et des algorithmes de traitement du signal pour détecter la présence d’un mammifère marin ou d’un objet flottant sur la trajectoire du voilier. Une interface transforme ensuite ces données en alertes exploitables en navigation, pour laisser au skipper le temps, même minime, de modifier sa route. « Quand nous naviguons à 40 nœuds, nous pouvons croiser la route d’une baleine sans la voir venir », résume Tom Laperche, skipper de SVR-Lazartigue, pour justifier l’intérêt d’un tel outil.

L’intégration n’a rien eu d’évident : sur un Ultim volant sur ses foils, chaque kilo, chaque watt consommé et chaque forme ajoutée à la coque peuvent se payer en performance pure. Les équipes ont dû composer avec le poids du système, sa consommation énergétique, son hydrodynamisme et sa résistance aux contraintes d’une navigation à très haute vitesse, sans jamais perdre de vue que ce bateau reste avant tout conçu pour courir, et pour gagner. Le résultat, sur l’édition 2026, a plutôt tranché en faveur du pari technologique : Tom Laperche a remporté la course et amélioré le record de l’épreuve, sans que l’ajout du sonar semble avoir pesé sur sa vitesse.

Une urgence plus vieille que la course

Ce sonar s’attaque à un sujet que la course au large préfère souvent ne pas trop regarder en face. En épluchant les archives de dix-huit courses françaises entre 2008 et 2022, le média Reporterre a recensé 51 collisions rendues publiques, dont onze seulement ont été reconnues par les skippers comme des chocs avec un animal marin, les autres étant classées, plus discrètement, en « objets flottants non identifiés ». Le chercheur Philippe Borsa, de l’Institut de recherche pour le développement, estime pourtant que moins de 1 % de ces collisions seraient réellement dues à des déchets flottants, ce qui laisse supposer qu’une partie des chocs attribués aux OFNI concernait en réalité des animaux. Il y a trente ans, les voiliers de course filaient à une dizaine de nœuds ; les Ultim à foils dépassent aujourd’hui les 40 nœuds, et chaque gain de vitesse réduit d’autant le temps laissé à une baleine, un cachalot ou un dauphin pour s’écarter.

Pour Didier Tabary, président de Kresk Développement, le potentiel du dispositif dépasse largement le seul cercle de la course au large. Il estime que ce sonar, s’il confirme ses promesses sur la durée, « révolutionnera la course au large », avant d’évoquer des applications possibles à la plaisance et à certains navires de commerce, deux mondes où les collisions avec des cétacés posent les mêmes dilemmes, avec des conséquences parfois tout aussi lourdes pour les animaux comme pour les équipages. Le projet s’inscrit dans l’engagement plus large de Kresk Développement, qui avait créé dès 2021 un fonds de dotation, Kresk4Oceans, consacré à la protection des océans.

Rien ne garantit, pour l’instant, que ce sonar fera disparaître les collisions entre voiliers et grands mammifères marins. Les équipes elles-mêmes présentent la Route du Rhum 2026 comme un test en conditions réelles, pas comme une solution déjà aboutie. Mais pour une discipline où l’on compte encore les baleines croisées à l’instinct et à la chance, un outil qui transforme un simple écho acoustique en quelques secondes de réaction gagnées peut représenter, à l’échelle d’une vie animale, une différence considérable. Les prochains mois diront si l’expérience menée sur un seul trimaran, entre Saint-Malo et la Guadeloupe, trouve le chemin d’une flotte plus large, de la course au large jusqu’aux navires marchands qui sillonnent, chaque jour, les mêmes eaux que les cétacés.

Il y a quelque chose de symbolique dans cette traversée de l’Atlantique où un bateau conçu pour voler au-dessus des vagues embarque, en même temps, un outil pensé pour mieux écouter ce qui se passe sous elles. Les baleines qui croisent la route des Ultim ne savent rien des records de vitesse ni des foils qui les rendent plus difficiles à repérer : elles suivent simplement leurs routes de migration, comme elles le font depuis bien plus longtemps que la Route du Rhum n’existe. Que la course au large, longtemps réticente à admettre l’ampleur réelle de ces chocs, commence à investir dans des outils pour les éviter n’efface pas le passé, mais ouvre au moins la possibilité que la prochaine génération de trimarans croise un peu moins souvent, et un peu moins brutalement, la route de ces animaux.

Sources