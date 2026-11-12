Haute mer : Chili et Belgique unissent leurs candidatures face à la Chine

Le Chili et la Belgique unissent leurs candidatures pour accueillir le secrétariat du traité sur la haute mer, face à la candidature chinoise de Xiamen.

Les deux tiers de l’océan n’appartiennent à aucun pays. C’est précisément cette immensité sans propriétaire, longtemps sans véritable protection, que le traité sur la haute mer doit désormais faire vivre, à travers un secrétariat dont trois villes se disputent l’hébergement, de Valparaíso à Xiamen.

Ce que personne ne possède mérite d’être protégé

Il y a quelque chose d’assez vertigineux à se dire qu’au-delà de 200 milles nautiques des côtes, soit environ 370 km, l’océan cesse d’appartenir à qui que ce soit. Ni à un État côtier, ni à une juridiction, ni à une autorité capable d’en interdire l’accès. Cette zone de haute mer représente pourtant près des deux tiers de la surface des océans du globe : des bancs de poissons migrateurs, des monts sous-marins encore mal cartographiés, des espèces qui passent toute leur vie sans jamais croiser une seule limite administrative. Pendant des décennies, cette immensité a aussi été la plus mal protégée, livrée à une pêche non réglementée et à une exploitation de ses ressources génétiques sans aucun partage des bénéfices.

C’est pour combler ce vide que l’accord sur la biodiversité marine des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale, le fameux traité BBNJ ou « traité sur la haute mer », a été adopté en juin 2023 avant d’entrer en vigueur le 17 janvier dernier, après avoir franchi le seuil des 60 ratifications nécessaires. Son ambition : permettre la création de vastes aires marines protégées en pleine mer, imposer des études d’impact environnemental avant certaines activités, et garantir un partage équitable des bénéfices tirés des ressources génétiques marines.

Ces futures aires marines protégées sont d’ailleurs considérées comme indispensables pour tenir l’objectif, fixé lors de la COP15 sur la biodiversité, de protéger 30 % des océans du monde d’ici 2030. Un objectif encore loin d’être atteint, et qui ne pourra progresser que si le traité dispose d’un secrétariat capable de le faire vivre au quotidien.

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Valparaíso et Bruxelles unissent leurs forces face à Xiamen

C’est là que l’histoire prend un tour presque inattendu. Le 6 novembre, le Chili et la Belgique, jusque-là candidats rivaux avec respectivement Valparaíso et Bruxelles, ont annoncé unir leurs candidatures pour accueillir ce secrétariat. Dans leur proposition commune, le siège et les fonctions principales, dont le mécanisme financier du traité, reviendraient à Valparaíso, tandis que l’infrastructure du centre d’échange d’informations (le « Clearing House Mechanism ») serait installée à Bruxelles, où se trouve déjà le campus InnovOcean d’Ostende et la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco. Pour le Chili, l’enjeu est aussi symbolique : s’il est retenu, le pays deviendrait le premier d’Amérique latine à accueillir le siège d’un organisme mondial des Nations unies.

« Le travail conjoint a déjà commencé » (propos traduits), a résumé le ministre chilien des Affaires étrangères, Francisco Pérez Mackenna, qui espère désormais rallier d’autres pays à cette candidature commune. Pour lui, si Valparaíso est choisie, la ville portuaire chilienne deviendrait « une capitale mondiale du soin des océans » (propos traduits). Face à ce duo, la Chine a elle aussi une candidate : Xiamen, ville portuaire de plus de cinq millions d’habitants dans la province du Fujian, qui abrite le Troisième Institut d’océanographie chinois et organise depuis 2005 la Semaine mondiale de l’océan. Pékin propose un immeuble de quinze étages et 12 000 m², deux villas et des installations de conférence, le tout fourni gratuitement, avec un financement partiel du fonctionnement et une exemption de services de base pendant cinq ans.

Mais l’offre chinoise suscite aussi des réserves dans la communauté de la conservation marine. Pour Li Shuo, de l’Asia Society Policy Institute, cette candidature, officialisée en février 2026 seulement, trois ans après celle du Chili, marque « une escalade significative de l’engagement de la Chine envers le traité et envers la gouvernance mondiale en général » (propos traduits). D’autres observateurs rappellent les réticences chinoises face aux aires marines protégées en haute mer antarctique, où Pékin a par le passé freiné plusieurs initiatives de conservation, et s’interrogent sur l’influence qu’un secrétariat basé à Xiamen pourrait exercer sur le rythme des futures décisions de protection.

La France dans la boucle, rendez-vous en janvier à New York

La France n’est pas restée à l’écart de ce bras de fer diplomatique autour d’un bien commun qu’elle revendique aussi comme prioritaire. Paris a affiché son soutien officiel à la candidature de Valparaíso, dans le cadre d’une coopération océanique renforcée avec le Chili portant sur la connaissance scientifique de l’océan, la lutte contre la pêche illégale, la décarbonation du transport maritime et le renforcement de la sécurité en haute mer. Une proximité qui n’a rien d’anodin pour un pays qui dispose, grâce à ses territoires ultramarins, du deuxième plus grand domaine maritime du monde, et qui a donc tout intérêt à ce que la haute mer qui l’entoure soit mieux surveillée et mieux protégée.

La décision finale reviendra aux 105 États parties du traité, réunis pour la première conférence des parties de l’accord BBNJ, surnommée la « COP Océan », qui se tiendra du 11 au 22 janvier 2027 au siège des Nations unies à New York. D’ici là, chaque candidature va continuer à chercher des soutiens, chaque argument diplomatique va continuer à peser. Mais derrière les immeubles de conférence, les villas et les cartes de visite, c’est bien la capacité du futur secrétariat à faire naître, vite et sérieusement, les premières grandes aires marines protégées de haute mer qui déterminera si ce traité change vraiment la vie de l’océan, ou s’il restera un texte de plus dans la longue histoire des bonnes intentions maritimes.

Sources