-0,1 % le PIB français recule pour la troisième fois de suite

Après un deuxième trimestre à l’arrêt, l’économie française recule de nouveau. Un trimestre de plus marqué par les mêmes maux : des exportations en chute, notamment dans l’aéronautique, et des ménages qui, eux, continuent de consommer.

PIB France T3 2026 : -0,1 %, l’aéronautique en cause

Trois trimestres, trois déceptions

Le produit intérieur brut (PIB) français a reculé de 0,1 % au troisième trimestre 2026, selon la première estimation publiée le 30 octobre par l’Insee et commentée le même jour par la Direction générale du Trésor. Ce repli fait suite à une stagnation au deuxième trimestre (0,0 %) et à un recul de 0,2 % au premier. Résultat, « l’acquis de croissance » à la fin du troisième trimestre, c’est-à-dire la croissance qui serait atteinte sur l’année si le PIB restait stable au quatrième trimestre, ne s’élève qu’à 0,2 %. Un chiffre qui complique sérieusement les prévisions du gouvernement, qui tablait encore sur 0,5 % de croissance annuelle, et même celles, plus prudentes, de l’Insee et de la Banque de France, qui anticipaient 0,4 %.

Interrogé sur franceinfo le jour de la publication, le ministre de l’Économie et des Finances Roland Lescure n’a pas caché sa déception : « En 2026, l’économie française est à l’arrêt sous la conjonction inédite de chocs externes et internes », a-t-il déploré, ajoutant : « Cela fait trois trimestres que la croissance n’est pas au rendez-vous ». Pour le ministre, ces performances décevantes tiennent notamment à la baisse de la production agricole, provoquée par la canicule estivale, et à celle de la production énergétique.

L’aéronautique, le maillon qui casse

Le principal responsable de ce recul se trouve du côté du commerce extérieur. Après avoir progressé de 2,8 % au deuxième trimestre, les exportations françaises se sont effondrées de 1,7 % au troisième. Dans le détail, ce sont les exportations de matériels de transport qui ont le plus souffert, avec une chute de 9,1 %, après une hausse de 20,8 % trois mois plus tôt. Et parmi ces matériels de transport, c’est bien l’aéronautique qui tire l’ensemble vers le bas. Les importations, elles, sont restées quasiment stables (+0,1 %), ce qui porte la contribution du commerce extérieur à la croissance à -0,6 point, contre +0,6 point au deuxième trimestre. Un retournement complet en l’espace d’un seul trimestre. L’aéronautique reste pourtant l’un des premiers postes d’exportation de la France, aux côtés de la chimie et de la construction navale, si bien qu’un trimestre difficile pour les avionneurs se répercute presque mécaniquement sur l’ensemble de la balance commerciale du pays.

Côté production, la branche manufacturière s’est elle aussi contractée, de 1,4 % sur le trimestre. Les matériels de transport reculent de 3,5 %, portés vers le bas à la fois par l’automobile (-1,5 %) et par les autres matériels de transport, au premier rang desquels l’aéronautique (-4,5 %). L’agroalimentaire n’est pas épargné non plus, avec une baisse de 1,5 %, tandis que la production d’énergie recule de 0,7 %, en partie à cause de la sécheresse qui a réduit la disponibilité de certaines centrales. Seuls les services marchands continuent de progresser (+0,3 %), portés par l’information-communication, les services aux ménages et les services de transport.

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Les ménages tiennent, l’investissement décroche

Si le commerce extérieur plombe la croissance, la demande intérieure, elle, résiste plutôt bien. La consommation des ménages progresse de 0,4 % sur le trimestre, après 0,2 % au printemps, portée notamment par les achats de véhicules électriques (+3,1 % pour les matériels de transport), par un rebond des dépenses d’énergie (+1,2 %, après -2,0 %) lié à l’usage de la climatisation, et par une consommation de services en hausse, en particulier dans l’hébergement-restauration et les loisirs. La consommation des administrations publiques progresse elle aussi, de 0,3 %. Au total, la demande intérieure finale, hors stocks, contribue pour 0,1 point à l’évolution du PIB, comme au trimestre précédent.

L’investissement, en revanche, poursuit sa dégringolade : -0,6 % au troisième trimestre, après -0,5 % au deuxième. La construction recule de 0,5 %, et l’investissement en produits manufacturés chute de 1,9 %, en particulier pour les matériels de transport. Seule bonne nouvelle du côté des entreprises, la variation des stocks, qui pesait sur la croissance au printemps (-0,7 point), y contribue positivement cette fois (+0,4 point), un mouvement qui tient davantage à des effets comptables qu’à un véritable rebond de l’activité.

Indicateur 2e trimestre 2026 3e trimestre 2026 PIB (variation trimestrielle) 0,0 % -0,1 % Consommation des ménages +0,2 % +0,4 % Investissement -0,5 % -0,6 % Exportations +2,8 % -1,7 % Importations +0,9 % +0,1 % Contribution du commerce extérieur à la croissance +0,6 point -0,6 point Production manufacturière 0,0 % -1,4 % Acquis de croissance pour 2026 (fin de trimestre) 0,3 % 0,2 %

Pour le gouvernement, l’enjeu dépasse désormais la simple lecture statistique. « Il faut que [la croissance] redémarre », a lancé Roland Lescure, pour qui « il faut redonner confiance et pour cela, avoir un budget est essentiel ». Une allusion directe au débat budgétaire pour 2027, dont l’issue au Parlement pourrait peser sur la confiance des entreprises et des ménages dans les mois à venir. Avec un acquis de croissance limité à 0,2 % après trois trimestres, il faudrait une nette accélération au quatrième trimestre pour seulement s’approcher des 0,4 % envisagés par l’Insee et la Banque de France, et plus encore des 0,5 % que le gouvernement continue, pour l’instant, d’afficher comme objectif. Les prochains indicateurs, notamment sur la commande aéronautique et le climat des affaires dans l’industrie, seront donc suivis de près avant la publication des comptes du quatrième trimestre, prévue en début d’année 2027.

Sources