70 % de la drogue arrive par la mer : la France muscle la sécurité de ses ports

Sept conteneurs de drogue sur dix entrent en Europe par la mer. Face à ce constat, la France a lancé à Marseille un réseau mondial de sécurité portuaire associant quatorze pays, au moment même où elle dévoilait son nouveau plan international contre le narcotrafic.

Narcotrafic maritime : sept conteneurs sur dix

Le chiffre donne le vertige : selon le plan d’action international de lutte contre le narcotrafic publié le 9 novembre par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), 70 % des drogues entrant sur le territoire européen arrivent par la mer et par les ports. Un constat qui n’a rien d’abstrait pour la France, où le trafic de stupéfiants génère un chiffre d’affaires de plus de 7 milliards d’euros (hors outre-mer), mobilise environ 200 000 personnes et a donné lieu, l’an dernier, à la saisie de plus de 109 tonnes de produits stupéfiants sur le seul territoire national.

En haute mer, l’arsenal juridique repose sur l’article 17 de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants, qui fait du MEAE l’autorité nationale compétente pour autoriser l’arraisonnement de navires suspectés de trafic. En 2025, le ministère a traité 20 demandes d’abordage de ce type, qui ont permis de saisir près de 40 tonnes de stupéfiants, presque exclusivement de la cocaïne. Sur le plan judiciaire, la France a par ailleurs saisi l’an dernier plus de 146 millions d’euros d’avoirs criminels, recherchant systématiquement extraditions, poursuites locales et confiscation des biens détenus à l’étranger par les trafiquants.

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Un réseau de quatorze ports lancé à Marseille

C’est dans ce contexte que la France, qui assure la présidence du G7 cette année, a lancé le 9 novembre, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Paris, le réseau « G7+ Ports Network to Combat Drug Trafficking ». L’idée avait été proposée dès le sommet des dirigeants du G7 à Évian, en juin 2026. Sa première réunion opérationnelle s’est tenue à Marseille, et rassemble quatorze ports et pays, parmi lesquels des partenaires extérieurs au G7 comme le Brésil et la Corée du Sud.

Le réseau doit se coordonner avec l’Alliance européenne des ports et s’appuyer sur le code ISPS de l’Organisation maritime internationale (OMI). Il associe également Interpol, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation mondiale des douanes. Ses objectifs sont précis : améliorer le partage du renseignement entre autorités portuaires et douanières, renforcer la coopération entre forces de l’ordre et exploitants de ports, identifier les routes maritimes et les conteneurs utilisés par les organisations criminelles, repérer les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement internationales, et lutter contre l’infiltration criminelle des autorités portuaires elles-mêmes. Un point sensible : plusieurs scandales de corruption douanière et portuaire ont déjà éclaboussé des grands ports européens ces dernières années, rendant cette dimension du plan particulièrement attendue par les acteurs du secteur.

Un plan en trois piliers, de l’Amérique latine aux Balkans

Le réseau portuaire n’est que le deuxième étage d’un plan structuré en trois piliers. Le premier vise à agir dans les pays sources, de transit et de rebond : projets de sécurité portuaire et aéroportuaire en Amérique latine et dans les Caraïbes, programme régional contre les drogues de synthèse dans les Balkans occidentaux, nouveaux accords de sécurité maritime en Afrique de l’Ouest, coopération judiciaire renforcée en Afrique du Nord, lutte contre le trafic de précurseurs chimiques et de cannabis en Asie, et démantèlement de laboratoires de drogues de synthèse au Moyen-Orient. Les territoires ultramarins français exposés aux routes de la drogue, dans les Caraïbes, l’océan Indien et le Pacifique, font l’objet d’une attention particulière, en coordination avec les ministères de l’Intérieur et des Outre-mer.

Le deuxième pilier, qui comprend le réseau portuaire, vise à juguler les principaux flux physiques et financiers illicites : la France dit vouloir intensifier le recours au Groupe d’action financière (GAFI), organisme créé en 1989 lors du sommet du G7 de Paris pour fixer des normes contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le troisième pilier, enfin, porte sur la prévention : mobilisation de l’OMS, de l’ONUDC, de l’ONUSIDA et d’Unitaid, orientation d’une partie de l’aide publique au développement vers des programmes de substitution à la culture de coca en Amérique latine, et approfondissement de la Coalition européenne contre les drogues (ECAD), lancée en 2025 par la France et l’Italie au sein de la Communauté politique européenne.

« Nous ferons de la lutte contre le narcotrafic une priorité de la présidence française du G7 », a résumé le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en présentant ce plan. L’annonce fait suite à une conférence régionale de sécurité organisée par la France en Martinique les 2 et 3 juillet 2026, sous présidence française du G7, consacrée aux flux de drogue et d’armes à feu dans la Caraïbe, et qui avait débouché sur l’« Appel de Martinique ».

Indicateur Valeur Part des drogues entrant en Europe par la mer et les ports 70 % Ports et pays membres du réseau G7+ Ports Network 14 Chiffre d’affaires du narcotrafic en France (hors outre-mer) Plus de 7 milliards d’euros Stupéfiants saisis en France en 2025 Plus de 109 tonnes Demandes d’abordage en haute mer traitées par le MEAE en 2025 20, pour près de 40 tonnes saisies Avoirs criminels saisis par la France en 2025 Plus de 146 millions d’euros

La mise en musique de ce réseau portuaire reste maintenant à observer dans la durée : la coordination entre quatorze ports répartis sur plusieurs continents, aux pratiques douanières et aux niveaux de corruption très inégaux, est un chantier autrement plus complexe que son lancement officiel. La France, qui conserve la présidence du G7 jusqu’à la fin de l’année, devra convaincre d’autres grands ports européens et asiatiques de rejoindre l’initiative pour qu’elle pèse réellement face à des organisations criminelles qui n’ont, elles, aucune frontière administrative à respecter.

Sources