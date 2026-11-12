32 missiles Aster : les frégates FDI françaises changent de calibre

La Direction générale de l’armement vient de doubler la puissance de feu antiaérienne des frégates de défense et d’intervention (FDI). Chaque navire pourra désormais embarquer 32 missiles Aster au lieu de 16, et la Marine nationale a mis fin aux rumeurs sur l’ordre dans lequel ses bâtiments en bénéficieront.

Un porte-missiles deux fois plus armé

Le 5 novembre, en plein Euronaval, la Direction générale de l’armement (DGA) a notifié à Naval Group le contrat portant sur le doublement du nombre de lanceurs Sylver A50 des frégates de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale. Concrètement, chaque frégate passe de 16 à 32 missiles Aster, la famille de missiles antiaériens qui équipe aussi le porte-avions Charles de Gaulle, les destroyers de classe Horizon et les frégates multimissions (FREMM). Selon le ministère des Armées, cette montée en puissance doit permettre aux frégates d’être « pleinement équipées pour affronter des conflits maritimes de haute intensité et des attaques par saturation » (propos traduits), c’est-à-dire des assauts combinant plusieurs menaces lancées simultanément.

L’intérêt de la manœuvre tient en une phrase : face à une attaque combinant plusieurs missiles ou drones lancés en même temps, un navire qui ne dispose que de 16 munitions peut se retrouver à court de solutions de défense bien plus vite qu’on ne le pense. Doubler le nombre de cellules, c’est doubler les chances d’intercepter une salve avant qu’elle n’atteigne sa cible. L’Aster se décline en deux versions complémentaires : l’Aster 15, d’une portée supérieure à 30 km, pour intercepter avions et missiles antinavires volant au ras de l’eau, et l’Aster 30, dont la portée dépasse 120 km et qui peut, dans ses versions les plus avancées, assurer une fonction antibalistique. Les deux s’appuient sur un système de contrôle appelé PIF-PAF, associé à des propulseurs latéraux qui leur donnent une manœuvrabilité très vive au moment de l’interception.

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L’Amiral Castex, construit à Lorient, remet les pendules à l’heure

Depuis l’annonce, une rumeur circulait : seules les quatrième et cinquième FDI de la série recevraient nativement les 32 cellules, les trois premières devant se contenter d’une modernisation ultérieure. Sollicitée par Mer et Marine, la DGA a confirmé que c’est faux. En réalité, c’est dès la troisième frégate de la série, l’Amiral Castex, que la capacité de 32 missiles sera effective au neuvage, c’est-à-dire dès la construction du navire. Les deux premières unités, elles, seront portées à ce standard par une modernisation ultérieure.

L’Amiral Castex est actuellement en cours d’assemblage au chantier Naval Group de Lorient, en Bretagne. Sa livraison à la Marine nationale est prévue pour 2029, avec Toulon pour port d’attache, tout comme les deux unités suivantes, l’Amiral Nomy et l’Amiral Cabanier, attendues respectivement en 2031 et 2032. Tête de série du programme, l’Amiral Ronarc’h a quant à lui été livré en octobre 2025 et sera admis au service actif à Brest début 2027. La bascule vers les 32 cellules n’est donc pas une surprise de dernière minute réservée aux futurs navires : c’est un standard déjà en vigueur depuis l’origine chez un client export de Naval Group, puisque les FDI construites pour la Grèce, où deux des quatre exemplaires commandés ont déjà été livrés, embarquent cette capacité depuis le début.

Un argument de poids à l’export

Ce doublement de puissance n’est pas qu’une affaire franco-française. Il s’inscrit dans une compétition commerciale où la France cherche à vendre sa frégate au plus grand nombre de marines alliées. Après la Grèce, la Suède a signé en août 2026 un contrat portant sur quatre FDI qui formeront la future classe Luleå. Naval Group poursuit par ailleurs sa campagne commerciale auprès du Danemark et de la Belgique, deux pays encore en phase de réflexion sur le renouvellement de leur flotte de surface. Pour l’industriel français, chaque nouveau client export qui choisit d’emblée la version à 32 cellules renforce un peu plus l’argument commercial face à des concurrents comme les frégates allemandes ou italiennes, qui jouent elles aussi la carte de la modularité et de la défense antiaérienne renforcée.

Signe que l’industriel ne compte pas s’arrêter là, Naval Group a profité d’Euronaval pour dévoiler ce qu’il appelle désormais la « famille FDI », qui inclut une variante plus grande et plus puissante que le modèle actuel. Cette version ajoute une section de neuf mètres au milieu de la coque, ce qui permet d’embarquer davantage d’armement et de capteurs. Elle est avant tout destinée à l’export, selon une source de la DGA citée par le site spécialisé américain Naval News.

Donnée Avant Après Cellules Sylver A50 / missiles Aster par FDI 16 32 Portée Aster 15 Plus de 30 km Portée Aster 30 Plus de 120 km (capacité antibalistique sur les versions avancées) Première unité native à 32 cellules Amiral Castex (3e FDI, construite à Lorient, livraison 2029) FDI suédoises commandées (classe Luleå) 4, contrat signé en août 2026 FDI grecques livrées (classe Kimon) 2 sur 4 commandées, déjà à 32 missiles

Reste à voir comment la Marine nationale va gérer, dans la durée, la cohabitation entre des frégates nativement armées à 32 cellules et des unités plus anciennes en attente de modernisation. L’Amiral Ronarc’h, basé à Brest, devra passer par un chantier dédié pour recevoir ses seize lanceurs supplémentaires avant ou après son admission au service actif prévue début 2027, une opération qui prendra du temps à mener sans immobiliser durablement un bâtiment déjà très sollicité. Pour l’Amiral Castex, l’Amiral Nomy et l’Amiral Cabanier, construits d’emblée au nouveau standard à Lorient et basés à Toulon entre 2029 et 2032, la question ne se posera pas. Entre ce calendrier de livraisons échelonné jusqu’en 2032, les chantiers de modernisation à programmer pour les deux premières unités et la nouvelle variante XL tournée vers l’export, le dossier FDI promet de rester l’un des plus suivis de la marine française dans les années à venir.

Sources