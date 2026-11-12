Niveau des mers au plus haut depuis 1993 : l’océan, premier payeur de la crise climatique

Pendant que les délégations débattent à Antalya, où s’est ouverte mercredi la COP31, l’océan continue, lui, d’absorber en silence l’essentiel du réchauffement de la planète. Selon le dernier bulletin de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 2026 marque la dixième année consécutive de record de chaleur océanique, et le niveau des mers n’a jamais été aussi haut depuis le début des mesures satellitaires, en 1993.

COP31 : l’océan en première ligne du climat

Dix ans de records de chaleur, un océan qui encaisse pour nous

On l’oublie souvent en regardant les tempêtes ou les sécheresses qui font l’actualité : c’est l’océan qui, patiemment, paie le plus lourd tribut au dérèglement climatique. L’OMM le rappelle dans son bulletin publié le 9 novembre, au premier jour de la COP31 : l’océan absorbe 90 % de l’excédent de chaleur accumulé par la Terre. Cette chaleur ne disparaît pas, elle s’enfonce, année après année, dans les profondeurs.

Le contenu thermique des deux mille premiers mètres d’eau a atteint en 2025 son niveau le plus élevé jamais enregistré, et les données préliminaires de 2026, disponibles jusqu’en juillet, montrent qu’il a continué de grimper. Pour le mois de juin, juillet et août 2026, les températures de surface de la mer figurent elles aussi parmi les deux valeurs les plus élevées jamais mesurées. Un rythme de réchauffement qui, selon l’OMM, s’est nettement accéléré au cours des deux dernières décennies, et qui devrait se poursuivre pendant des siècles, voire des millénaires, quoi que l’on fasse désormais.

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Le niveau des mers au plus haut depuis 1993

Cette chaleur accumulée ne reste pas sans conséquence sur le visage des côtes. Le niveau moyen mondial de la mer a lui aussi atteint, en 2026, son plus haut niveau depuis le début de l’altimétrie satellitaire en 1993, avec des valeurs record enregistrées en juin, juillet et août. L’OMM explique cette hausse par la fonte accélérée des glaciers et des calottes polaires, combinée à la dilatation thermique de l’eau de mer : en 2025 seulement, les glaciers du monde ont perdu plus de 400 gigatonnes de glace, soit l’équivalent d’environ un millimètre d’élévation du niveau des mers.

Aux deux pôles, la banquise recule elle aussi : l’étendue maximale de la glace de mer antarctique en 2026 est la troisième plus faible jamais observée depuis 1979, tandis qu’en Arctique, elle se classe au premier ou au deuxième rang des étendues les plus basses jamais enregistrées. Derrière ces courbes et ces pourcentages, ce sont des écosystèmes entiers, des courants marins et des équilibres biologiques façonnés sur des millénaires qui se trouvent bousculés en l’espace de quelques décennies.

À Antalya, l’océan cherche sa place dans les négociations

C’est tout l’enjeu de ce que plusieurs ONG appellent déjà la « Blue COP31 » : faire en sorte que cet océan qui souffre en silence obtienne, pour une fois, une place à la table des négociations officielles. L’objectif affiché depuis les discussions mondiales sur la biodiversité de 2022 est de protéger 30 % des océans d’ici 2030. Mais selon les Nations unies, même si tous les pays tenaient leurs engagements nationaux de conservation, seuls environ 12 % des océans seraient aujourd’hui effectivement protégés.

Portée par la France et le Brésil, une initiative baptisée Blue NDC Challenge entend inciter les États à intégrer volontairement des mesures océaniques dans leurs plans climat nationaux : dix-sept pays y ont déjà adhéré. La présidence turque de la COP travaillerait, elle, à une « déclaration d’Antalya sur l’océan », qui reconnaîtrait formellement le rôle de l’océan dans la régulation du climat mondial.

« Du financement, des capacités locales et un soutien accessible » (propos traduits) : c’est ce qu’exige Shamini Selvaratnam, de l’ONG Ocean Conservancy, pour que les engagements pris à Antalya se traduisent réellement en actes pour les communautés côtières les plus exposées. Elle demande aussi que ces engagements océaniques nourrissent le prochain bilan mondial sur le climat, et qu’un accord ambitieux inclue la sortie des énergies fossiles, y compris le pétrole et le gaz offshore. C’est précisément ce qu’a demandé, à la tribune de la COP31, le secrétaire général des Nations unies António Guterres, qui a pointé mercredi le rôle des lobbies des énergies fossiles devant des chefs d’État et de gouvernement, dont beaucoup, pourtant, n’avaient pas fait le déplacement jusqu’à Antalya.

Pradeep Singh, de la fondation portugaise Oceano Azul, juge pour sa part cette séquence « critique », mais estime qu’elle ne suffira pas sans financements concrets et sans plan clair pour atteindre l’objectif des 30 % d’aires protégées. Il propose une piste pour y parvenir : reconnaître officiellement les aires marines protégées comme des « infrastructures climatiques » à part entière, au même titre qu’une digue ou qu’un réseau électrique, ce qui ouvrirait la voie à de nouveaux financements internationaux. De son côté, la société civile pousse l’idée d’un « Antalya Ocean Compact », une plateforme qui coordonnerait enfin les traités sur le climat, la biodiversité et la haute mer, aujourd’hui dispersés entre plusieurs négociations distinctes qui s’ignorent largement.

Pour Ilana Seid, qui représente l’alliance des petits États insulaires (AOSIS) au nom des Palaos, la meilleure façon d’alléger la pression qui pèse sur l’océan reste, avant tout, de s’attaquer à sa cause première : des progrès « significatifs » dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une manière de rappeler qu’aucune déclaration sur l’océan, si ambitieuse soit-elle, ne remplacera jamais une sortie réelle des énergies fossiles.

La COP31 se poursuit à Antalya, et rien ne garantit encore que l’océan obtiendra, dans le texte final, la reconnaissance que lui réclament les ONG et les petits États insulaires. Mais une chose est sûre : qu’il y ait ou non un accord à la hauteur des attentes, l’océan, lui, continuera d’absorber la chaleur accumulée pendant des siècles. La seule question qui vaille, pour les scientifiques de l’OMM comme pour les défenseurs de la Blue COP31, est de savoir combien de temps encore il pourra le faire sans que les équilibres qu’il abrite ne basculent pour de bon.

Sources