Douarnenez : un élévateur de 450 tonnes remplace le slipway

Le slipway de 1964 du port du Rosmeur à Douarnenez va être remplacé par un élévateur de 450 tonnes, pour 20 millions d'euros, à l'horizon 2032.

Le vieux slipway du port du Rosmeur, à Douarnenez, en service depuis 1964, devrait être remplacé par un élévateur à sangles de 450 tonnes. Un projet chiffré à 20 millions d’euros, présenté le 5 novembre aux élus de Douarnenez Communauté par le président du Département du Finistère, qui pourrait aboutir à une mise en service à l’horizon 2032.

Un équipement à bout de souffle depuis 1964

Le slipway du Rosmeur appartient au paysage de Douarnenez depuis plus de soixante ans. Cette rampe inclinée, qui permet de hisser les navires hors de l’eau pour leur entretien ou leur réparation, est l’un des équipements qui font tourner la filière de construction et de réparation navale du port depuis 1964. Mais son âge se fait désormais sentir, et sa fiabilité inquiète les professionnels du secteur depuis plusieurs années.

C’est tout l’enjeu du dossier porté par Maël de Calan, président du Département du Finistère, qui a présenté le 5 novembre au conseil communautaire de Douarnenez les différentes étapes de ce qui est désormais qualifié de dossier majeur pour l’activité portuaire locale. Selon les informations rapportées par Ouest-France, une étude de maîtrise d’œuvre devrait être lancée en mai ou juin 2027, point de passage obligé avant tout chiffrage définitif et tout appel d’offres pour les travaux eux-mêmes.

Ce calendrier peut paraître lointain pour un équipement présenté, depuis des années, comme vital par les professionnels du port. Mais il reflète la réalité de ce type de chantier : avant de couler le premier bloc de béton, il faut sécuriser le foncier du terre-plein, dimensionner précisément l’élévateur en fonction du gabarit des navires à accueillir, et boucler un plan de financement associant collectivités locales, Département et, potentiellement, fonds européens dédiés aux infrastructures portuaires.

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20 millions d’euros pour un élévateur à sangles de 450 tonnes

Le projet prévoit le remplacement du slipway par un élévateur à sangles capable de soulever jusqu’à 450 tonnes, une technologie plus moderne qui équipe déjà plusieurs ports bretons pour la manutention des navires de pêche et de commerce. Le coût de l’opération est désormais estimé à 20 millions d’euros, contre environ 15 millions d’euros hors taxes lorsque le dossier avait été évoqué pour la première fois par Maël de Calan en avril 2025, ce qui en ferait l’un des plus importants investissements portuaires de la décennie pour le Finistère.

« Soit on remplace l’élévateur actuel, soit on arrête la construction navale sur le Rosmeur », avait résumé Maël de Calan en avril 2025, selon des propos rapportés par Le Télégramme. Un avertissement qui explique l’urgence désormais affichée par les collectivités pour sécuriser le financement et le calendrier de cet équipement.

Le Rosmeur, cœur battant de la construction navale bretonne

Autour de ce slipway vieillissant gravite une filière industrielle bien vivante. Le chantier naval Gléhen, installé sur le terre-plein du Rosmeur, emploie 45 salariés répartis entre Douarnenez, Le Guilvinec et Loctudy. Son directeur général, Gaël Guillemin, et le chef de projet Pierre-Yves Gléhen avaient déjà alerté sur l’état de l’équipement actuel, jugé fonctionnel mais proche de sa fin de vie, prévenant qu’une avarie majeure pourrait interrompre l’activité du chantier pendant une période prolongée.

Le remplacement du slipway s’inscrit plus largement dans le programme d’investissement du Syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Cornouaille (SMPPPC), qui gère notamment le port du Rosmeur. En 2025, cet élévateur figurait déjà comme le plus gros chantier du programme d’investissement du syndicat, doté de 116 millions d’euros sur dix ans, preuve que la facture a continué de grimper à mesure que le projet se précisait. Avec 20 millions d’euros fléchés sur ce seul équipement, l’enjeu dépasse la seule question technique : il s’agit de garantir la pérennité d’un outil de travail pour l’ensemble de la filière pêche et réparation navale de la baie de Douarnenez.

Car Douarnenez n’est pas un port de pêche comme les autres. Longtemps surnommée la « capitale de la sardine » pour son industrie de conserverie aujourd’hui disparue, la ville reste associée à toute une mémoire maritime bretonne, incarnée notamment par le port-musée qui occupe une partie du même terre-plein du Rosmeur. Mais contrairement au musée, le slipway, lui, ne vit pas de souvenirs : il doit continuer à hisser chaque semaine des chalutiers bien réels, dont la carène ne pardonne aucune défaillance mécanique.

D’ici à la mise en service espérée du futur élévateur, le vieux slipway de 1964 devra donc continuer à assurer, seul, la totalité des opérations de carénage du port. Un pari sur la durée que les collectivités comme les professionnels du Rosmeur espèrent désormais tenir, après plusieurs années où le projet a surtout progressé sur le papier, entre annonces politiques et attente d’un financement stabilisé.

Donnée Chiffre Mise en service du slipway actuel 1964 Capacité du futur élévateur à sangles 450 tonnes Coût du projet (estimation 2026) 20 millions d’euros Coût évoqué en 2025 (hors taxes) environ 15 millions d’euros Présentation aux élus communautaires 5 novembre 2026 Lancement de l’étude de maîtrise d’œuvre mai-juin 2027 Horizon de mise en service envisagé 2032 Salariés du chantier naval Gléhen 45 (Douarnenez, Le Guilvinec, Loctudy)

Entre l’étude de maîtrise d’œuvre attendue pour le printemps 2027 et une mise en service désormais envisagée à l’horizon 2032, le dossier du nouvel élévateur du Rosmeur s’annonce comme un marathon administratif et financier. Mais pour les professionnels de la filière navale douarneniste, chaque étape franchie éloigne un peu plus le scénario que redoutait Maël de Calan dès 2025 : celui d’un port privé, du jour au lendemain, de son outil de travail le plus essentiel.