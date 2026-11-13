Landivisiau s’entraîne au combat avec ses Rafale de la Marine nationale

Après plusieurs jours de ciel bouché, une brève fenêtre météo a permis aux Rafale de la Marine nationale de reprendre, mardi 10 novembre, leurs exercices d’appontage simulé sur la piste de la base aéronavale de Landivisiau, dans le Finistère. Une préparation exigeante, alors que l’état-major évoque désormais ouvertement la nécessité de se tenir prêt à des conflits de haute intensité.

Une fenêtre météo pour reprendre l’entraînement

Le ciel breton n’a pas fait de cadeau aux pilotes de la Marine nationale ces derniers jours. Selon le récit du Télégramme, le vacarme des réacteurs a déchiré, en ce début d’après-midi du 10 novembre, le silence imposé depuis le lever du jour par une épaisse couverture nuageuse. C’est à la faveur d’une éclaircie de courte durée que les Rafale ont pu reprendre leurs séances d’appontage simulé sur piste (ASSP), cet entraînement qui reproduit au sol les conditions d’un atterrissage sur le pont d’un porte-avions.

Pour les pilotes aguerris comme pour les plus jeunes, l’exercice n’a rien d’une formalité. Chaque passage impose de retrouver, au mètre près, les automatismes nécessaires à un appontage réel, avec une marge d’erreur quasiment nulle.

« On est là pour s’assurer que tout se passe bien », résume un pilote cité par le quotidien régional. Une phrase sobre, qui dit l’exigence d’un métier où la répétition de gestes techniques conditionne la sécurité de chaque appontage, qu’il soit simulé sur le tarmac finistérien ou réel sur le pont du porte-avions Charles de Gaulle.

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Landivisiau, le « porte-avions de granit » unique en Europe

Créée en 1965, la base d’aéronautique navale (BAN) de Landivisiau s’étend sur 370 hectares répartis entre cinq communes du Finistère : Bodilis, Plougar, Plounéventer, Saint-Servais et Saint-Derrien. Elle est la seule base terrestre de chasse embarquée en Europe, un statut qui lui a valu son surnom de « porte-avions de granit », selon le ministère des Armées.

Trois flottilles y sont stationnées, toutes équipées de Rafale Marine : la 11F, la 12F et la 17F. L’escadrille 57S, dotée de Falcon 10 Mer, y assure quant à elle la formation et l’entraînement des pilotes de chasse ainsi que des liaisons d’autorités. Au fil des décennies, la base a vu se succéder plusieurs générations d’appareils : Étendard IV, F8E Crusader, Fouga CM-175 Zéphyr, Morane-Saulnier MS.760 Paris, Super-Étendard, puis Super-Étendard Modernisé et Falcon 10 M, avant l’arrivée du Rafale Marine.

Au-delà de l’entraînement au pilotage pur, Landivisiau forme l’ensemble du personnel naviguant du groupe aérien embarqué appelé à opérer depuis le Charles de Gaulle, unique porte-avions français. C’est tout l’écosystème du combat aéronaval tricolore qui dépend, in fine, de ce terrain breton balayé par les vents de l’Atlantique : sans les séances répétées d’appontage simulé sur piste, aucun pilote ne serait autorisé à se poser un jour sur le pont mouvant du porte-avions.

Les flottilles 11F, 12F et 17F se partagent cette mission depuis Landivisiau, chacune avec son propre historique et ses propres spécialités au sein du groupe aérien embarqué, tandis que l’escadrille 57S assure la jonction entre la formation initiale des pilotes de chasse et les besoins quotidiens de liaison de la Marine nationale. Un maillage qui fait de cette base finistérienne un concentré, à lui seul, de toute la chaîne de production des pilotes de Rafale Marine.

Se préparer à la « haute intensité »

La formule employée par les pilotes interrogés par Le Télégramme, se préparer à des conflits de haute intensité, fait écho à un vocabulaire de plus en plus présent dans les discours des responsables militaires français depuis plusieurs années. Pour les flottilles de Rafale Marine, cette perspective se traduit très concrètement par la multiplication des séances d’entraînement, dont ces ASSP ne sont qu’un des maillons.

Ces exercices, par nature, dépendent étroitement de la météo : une fenêtre de ciel dégagé, même brève, suffit à faire décoller plusieurs rotations d’appareils, tandis qu’une semaine de nuages bas peut retarder un programme d’entraînement entier. C’est précisément ce qui s’est produit cette semaine à Landivisiau, où les équipages ont profité du moindre répit du ciel pour enchaîner les passages.

Pour les riverains des communes voisines, habitués depuis six décennies au vacarme des réacteurs, ces reprises d’exercices rythment une vie quotidienne étroitement associée à l’activité de la base. Mais c’est aussi le prix d’un savoir-faire que la France, seule en Europe à disposer d’un porte-avions à catapultes, s’efforce de maintenir au plus haut niveau : chaque fenêtre météo exploitée à Landivisiau est une fenêtre de moins à rattraper avant la prochaine période d’entraînement embarqué ou la prochaine mission du groupe aéronaval.

Ce lien entre l’entraînement au sol et l’engagement opérationnel en mer n’a rien d’abstrait pour les pilotes basés à Landivisiau : c’est précisément parce que le Charles de Gaulle ne navigue pas en permanence que la piste finistérienne doit, elle, rester disponible toute l’année, quelles que soient les conditions. D’où l’attention portée à chaque créneau de ciel dégagé, même de quelques heures, comme celui qui a permis la reprise des vols ce mardi.

Tant que le ciel breton continuera d’alterner éclaircies courtes et couvertures nuageuses persistantes, les Rafale de Landivisiau devront composer avec la météo pour maintenir leur rythme d’entraînement. Une contrainte bien connue des équipages, qui savent qu’au-delà de la piste finistérienne, c’est sur le pont mouvant du Charles de Gaulle que chaque automatisme acquis ici devra, un jour, faire ses preuves.

Sources