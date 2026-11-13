La France propose une FDI à la Belgique dès 2030

Confrontée aux retards à répétition du programme de frégates ASWF mené avec les Pays-Bas, la Belgique a reçu une proposition française : une première frégate de défense et d’intervention (FDI) livrable dès 2030. Paris espère convaincre Bruxelles, qui regarde aussi vers l’Italie.

Un programme belgo-néerlandais en pleine crise de conception

Le dossier des futures frégates belges est devenu, au fil des mois, l’un des plus sensibles de la coopération militaire entre Bruxelles et La Haye. Depuis trente ans, les deux marines fonctionnent de façon très intégrée, au point de partager formation, doctrine et parfois équipages. C’est dans cet esprit qu’a été lancé, à la fin des années 2010, le programme ASWF (Anti-Submarine Warfare Frigate), confié au groupe néerlandais Damen et destiné à produire deux à quatre frégates pour la marine néerlandaise et deux à trois pour son homologue belge. L’objectif : remplacer les vieilles unités du type M, les Leopold I et Louise Marie côté belge, les Van Speijk et Van Amstel côté néerlandais, toutes mises en service entre 1991 et 1995 et désormais à bout de souffle.

Le protocole d’accord initial, signé en 2018, visait une livraison dès 2025. Mais une hausse des coûts d’environ 40% a contraint les deux pays à revoir leurs ambitions, avec un nouveau protocole signé par la Belgique en 2023 et un objectif alors repoussé à 2029-2030. Le design de la coque, pensée pour 145 mètres de long sur 17 mètres de large et 6 400 tonnes à pleine charge, s’est lui aussi révélé problématique : les marges de conception se sont avérées insuffisantes, imposant un agrandissement et une refonte complète de la coque de base. Le 1er juillet 2026, devant la commission de la Défense de la Chambre des représentants, le ministre belge de la Défense Theo Francken avait déjà prévenu que des signaux annonçaient deux à trois années de retard supplémentaires. « Les marges de la conception initiale de la coque se sont révélées insuffisantes, ce qui a provoqué une crise de conception », avait-il expliqué (propos traduits), ajoutant que le programme évoluait « complètement dans la mauvaise direction » (propos traduits).

Le coup de grâce est venu des Pays-Bas eux-mêmes. Dans une lettre datée du 18 septembre 2026 adressée à la Chambre néerlandaise, le secrétaire d’État à la Défense Derk Boswijk a confirmé que la livraison de la première frégate néerlandaise glissait de 2030 à 2033, soit un nouveau report de trois ans. En cause : des problèmes de stabilité structurelle identifiés en phase de conception, qui ont nécessité d’agrandir et de redessiner la coque de base. L’ingénierie détaillée n’a officiellement démarré qu’en septembre 2026, et la construction du mât intégré a débuté fin juin de la même année.

Lire en complément: 70 % de la drogue arrive par la mer : la France muscle la sécurité de ses ports

Paris dégaine la carte FDI

C’est dans ce contexte que le gouvernement belge a sollicité plusieurs pays alliés pour obtenir des solutions alternatives à l’ASWF. La France a répondu, et pas seulement sur le principe : elle garantit la possibilité de livrer à la Belgique une première frégate de défense et d’intervention dès 2030, soit trois ans avant le nouveau calendrier néerlandais pour sa propre marine. L’argument porte d’autant plus que le programme FDI de Naval Group a, depuis deux ans, pris une dimension résolument européenne.

La Grèce a déjà commandé des FDI, la Suède en a passé commande pour quatre exemplaires, et la France a elle-même commandé une cinquième unité pour sa propre marine nationale, autant de signaux de maturité industrielle et de respect des délais que Paris met en avant face à une Belgique échaudée par les déboires du programme néerlandais.

Donnée Détail Programme ASWF (Pays-Bas) Livraison glissée de 2030 à 2033 (+3 ans), annoncée le 18/09/2026 Hausse des coûts de l’ASWF Environ 40% depuis le protocole initial de 2018 Proposition française Première FDI garantie livrable dès 2030 Frégates belges actuelles (type M) Leopold I et Louise Marie, en service depuis 1991-1995 FDI déjà vendues à l’export Grèce et Suède (4 unités suédoises)

Pour Naval Group, convaincre la Belgique serait une percée stratégique supplémentaire en Europe du Nord, dans un marché de la défense navale où la France cherche à consolider sa présence face à une concurrence allemande, italienne et sud-coréenne de plus en plus affirmée. Pour la Belgique, l’enjeu est tout autre : éviter une rupture capacitaire alors que ses frégates actuelles, vieilles de plus de trente ans, approchent de leurs limites opérationnelles.

Fincantieri en embuscade, décision attendue avant la fin de l’année

La France n’est toutefois pas seule en lice, dès l’été 2026, la Belgique a lancé une demande d’information (RFI) auprès de plusieurs chantiers, ouvrant la porte à des solutions hors du giron néerlandais. Le 20 septembre 2026, la chaîne publique flamande VRT a rapporté que Bruxelles étudiait sérieusement l’option des frégates FREMM EVO du chantier italien Fincantieri, qui offriraient des délais de livraison plus courts. Une source proche du dossier a toutefois tempéré ces informations auprès de Naval News, assurant qu’aucune décision finale n’était encore arrêtée, que les discussions bilatérales avec les Pays-Bas se poursuivaient en parallèle, et qu’un choix entre le maintien dans l’ASWF et une alternative interviendrait entre la mi-octobre et la fin de l’année 2026.

La suite du dossier dépendra donc d’un calendrier politique autant qu’industriel. Un point d’étape sur l’ASWF, incluant ses aspects budgétaires, doit être présenté devant le Parlement néerlandais au quatrième trimestre 2026, tandis que Bruxelles doit arbitrer avant la fin de l’année entre la poursuite du programme commun, l’option italienne et l’offre française. Trente ans de coopération navale belgo-néerlandaise sont en jeu, tout comme la crédibilité du programme FDI à l’export : une commande belge confirmerait l’ancrage européen de la frégate de Naval Group, là où un choix italien ou un maintien dans l’ASWF prolongerait l’incertitude qui pèse, depuis plusieurs années déjà, sur le renouvellement de la flotte de surface belge.

Sources