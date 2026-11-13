Les professeurs de Cornell actent leur défiance envers l’administration à 75 voix contre 50

Le sénat des professeurs de Cornell a voté une motion de défiance envers l'administration le 6 novembre, tandis que la contestation visant la procureure générale Letitia James dans l'enquête pénale se poursuit devant la justice.

Le 6 novembre, le sénat des professeurs de Cornell a voté une motion de défiance envers l’administration de l’université, qu’il juge trop lente à répondre à l’affaire dite des « Cornell Seven ». Les administrateurs de l’établissement, eux, resserrent les rangs autour de leur président, tandis que la procédure pénale reste, elle aussi, disputée devant les tribunaux.

Une motion de défiance votée à une large majorité

Après plusieurs semaines de débats internes, entamés le 14 octobre et poursuivis le 28, le sénat des professeurs de l’université new-yorkaise a voté électroniquement, le vendredi 6 novembre, une résolution exprimant sa défiance envers la capacité de l’administration centrale à répondre à ce que le texte qualifie de « crise persistante de violences sexuelles » sur le campus. Selon les relevés locaux, la motion a recueilli 75 voix favorables contre 50, sur les 135 membres du sénat, soit environ 56 % des suffrages, cinq sénateurs s’étant abstenus et cinq autres n’ayant pas pris part au vote.

Ce vote, purement symbolique, ne retire aucun pouvoir à la présidence de Michael Kotlikoff et n’exige pas explicitement de démission. Il intervient plus d’un an après les faits allégués, et plusieurs semaines après que le procureur du comté de Tompkins, qui avait classé le dossier sans poursuite fin 2024, a rouvert son examen à la suite du dépôt de la plainte civile en septembre, avant d’être lui-même dessaisi par la gouverneure de l’État au profit de la procureure générale. Ses rédacteurs, dont le sénateur Paul Ortiz à l’origine du texte, ont volontairement choisi une formulation large, présentant les violences sexuelles comme une défaillance systémique de l’institution plutôt que comme la faute de quelques individus isolés. La résolution fait suite à la plainte civile déposée en septembre par une ancienne étudiante, désignée sous le pseudonyme Jane Doe, qui affirme avoir été droguée puis agressée sexuellement à la résidence de la fraternité Chi Phi en octobre 2024. Les sept hommes visés par cette plainte nient les faits qui leur sont reprochés.

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Les administrateurs de Cornell resserrent les rangs autour de Kotlikoff

Le conseil d’administration de Cornell n’a pas attendu longtemps pour répondre au vote des professeurs. Sa présidente, Anne Meinig Smalling, a affirmé que le conseil « soutient pleinement le président Kotlikoff et son administration » (propos traduits), tout en reconnaissant la colère exprimée sur le campus. Elle a mis en avant plusieurs mesures déjà engagées : du personnel supplémentaire au sein du bureau des droits civiques de l’université, une éducation à la prévention renforcée dispensée en présentiel, et davantage de conseillers dédiés à l’accompagnement des victimes.

La section locale de l’association de défenseurs des libertés académiques AAUP a, à l’inverse, renouvelé son appel à la démission de plusieurs responsables, dont le président Kotlikoff et le vice-président chargé de la vie étudiante, Ryan Lombardi, et a exhorté le conseil d’administration à entériner le vote du sénat. De son côté, Cornell a précisé que les étudiantes et étudiants souhaitant porter une plainte pénale peuvent désormais choisir, pour l’enquête, entre la police d’État de New York et la police du campus. L’université avait par ailleurs déjà suspendu, pour toute l’année universitaire 2026-2027, les soirées et événements organisés par les fraternités membres de l’Interfraternity Council.

En parallèle, la procureure générale Letitia James toujours contestée devant la justice

Si le volet universitaire de l’affaire se joue au sénat et au conseil d’administration, son volet pénal se joue, lui, devant les tribunaux de l’État de New York. Deux jours avant le vote des professeurs, la procureure générale Letitia James, chargée de l’enquête depuis que la gouverneure Kathy Hochul a dessaisi le 1er octobre le procureur du comté de Tompkins, a nommé Jacqueline Kelly, ancienne procureure fédérale et diplômée de Cornell, pour diriger l’enquête en tant que conseil extérieur. Associée du cabinet Boies Schiller Flexner, Jacqueline Kelly dirige une équipe mêlant juristes de ce cabinet et personnel du bureau de la procureure générale, auquel elle continue de rendre compte.

Cette nomination n’a toutefois pas mis fin à la contestation visant Letitia James elle-même. Plusieurs des sept hommes visés par la plainte civile, dont Gillio Lopes, continuent de demander son retrait de l’enquête pénale, estimant que ses prises de position publiques en faveur de la plaignante, avant même sa désignation comme procureure spéciale, posent un problème d’impartialité. Son avocat, Andrew Miltenberg, a fait valoir devant la justice que la nomination de Jacqueline Kelly ne démontre pas que Letitia James ait renoncé à son pouvoir de supervision ou de décision sur d’éventuelles poursuites. Le bureau de la procureure générale s’oppose à cette demande de retrait et affirme que l’enquête suivra les preuves et la loi, sans autre commentaire sur le fond. Une audience sur cette contestation s’est tenue le 29 octobre devant un juge suppléant de la Cour suprême de l’État, sans qu’aucune décision n’ait, à ce jour, été rendue publique : la nomination de Jacqueline Kelly n’a donc rien réglé sur ce point précis, selon les avocats des accusés.

Donnée Détail Vote de défiance du sénat 75 voix contre 50 (5 abstentions, 5 absences), le 6 novembre 2026 Caractère du vote Non contraignant, aucune démission exigée explicitement Procureure spéciale désignée Letitia James (procureure générale de l’État de New York), depuis le 1er octobre 2026 Conseil extérieur nommé par James Jacqueline Kelly (cabinet Boies Schiller Flexner), le 4 novembre 2026 Contestation en cours Demande de retrait de Letitia James de l’enquête, portée par plusieurs des sept accusés

Aucune décision sur la validité de la nomination de Letitia James n’a pour l’instant été rendue, et aucune mise en accusation pénale n’a été annoncée dans ce dossier. En parallèle, l’examen indépendant commandé par un comité spécial du conseil d’administration, confié à l’ancienne procureure générale adjointe des États-Unis Sally Yates, se poursuit sans date de conclusion annoncée ; le conseil d’administration a indiqué vouloir en partager les résultats avec la communauté universitaire une fois celui-ci achevé. Trois procédures distinctes, universitaire, civile et pénale, avancent donc chacune à leur rythme, sans qu’aucune d’entre elles n’ait, à ce stade, tranché la question de la responsabilité des personnes mises en cause.

Sources