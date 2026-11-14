600 passagers, un tour de l’Afrique : le nouveau ferry des Scilly met le cap sur Concarneau

Construit au Vietnam par Piriou, le ferry Scillonian IV rallie Concarneau pour ses finitions avant de remplacer, aux Scilly, un navire vieux de 50 ans.

Construit au Vietnam par les chantiers Piriou, le nouveau ferry des îles Scilly, le Scillonian IV, a entamé fin octobre un long voyage vers Concarneau, en Bretagne, où il doit recevoir ses dernières finitions avant de rallier son port d’attache britannique.

Un tour de l’Afrique pour rallier la Bretagne

Le Scillonian IV a quitté le chantier Piriou de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, le samedi 31 octobre 2026, quelques semaines après sa réception technique, actée le 7 octobre. Le navire a pris la mer par le cap de Bonne-Espérance pour rallier la France, une route qui illustre la dimension désormais mondiale de la construction navale bretonne : conçu à Concarneau, construit dans l’usine vietnamienne du groupe, le ferry doit faire plusieurs milliers de milles nautiques avant de retrouver les quais finistériens où il a été dessiné.

Ce nouveau bâtiment s’inscrit dans un contrat plus large remporté par Piriou à l’issue d’un appel d’offres international très concurrentiel : le renouvellement complet de la flotte de l’Isles of Scilly Steamship Group (ISSG), compagnie maritime familiale britannique basée à Penzance, qui assure depuis des décennies la liaison entre les Cornouailles et l’archipel des Scilly. Un premier navire, le cargo Menawethan, long de 45 mètres, avait déjà été livré fin juin 2026, dans les délais et le budget prévus, après une escale de deux semaines à Concarneau pour ses finitions et la formation de l’équipage, suivie d’un baptême officiel le 8 juillet 2026 à St Mary’s Quay, aux Scilly.

Les deux navires ont été conçus par les équipes bretonnes de Piriou, à Concarneau, avant d’être construits à l’usine du groupe à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Ce schéma industriel, courant chez Piriou depuis plusieurs années, permet au chantier breton de rester compétitif sur des marchés internationaux très disputés tout en conservant en France la conception, les essais finaux et la relation directe avec l’armateur.

Le contrat a été remporté à la suite d’un appel d’offres mené par l’ISSG auprès de plusieurs chantiers européens, preuve que la réputation du groupe familial dépasse largement les frontières bretonnes, jusque dans un secteur du transport maritime insulaire où la fiabilité et la résistance à une mer souvent formée comptent au moins autant que le prix.

Lire en complément: Meyer Werft crée Neptun Offshore pour l’éolien en mer avec 1 000 emplois, 2,5 milliards d’euros à la clef

Un paquebot taillé pour une mer parfois rude

Le Scillonian IV, lui, doit remplacer le Scillonian III, en service depuis près de cinquante ans sur cette liaison réputée difficile, où la houle de l’Atlantique peut rendre la traversée éprouvante pour les passagers comme pour le fret. Cette liaison entre Penzance et St Mary’s reste l’un des principaux liens maritimes réguliers entre l’archipel et le continent britannique, ce qui en fait une infrastructure vitale pour les habitants permanents des Scilly.

Le nouveau navire, long de 74,85 mètres pour 12,8 mètres de large et un tirant d’eau de 3 mètres, jauge 2 200 tonneaux et peut accueillir jusqu’à 600 passagers. Il est annoncé pour une vitesse de 16 nœuds dans une mer de 2,5 mètres, un gage de régularité pour une liaison insulaire dont dépend tout l’approvisionnement des Scilly.

Donnée Détail Longueur / largeur 74,85 m / 12,8 m (tirant d’eau : 3 m) Jauge brute 2 200 GT Capacité Jusqu’à 600 passagers Vitesse 16 nœuds dans une mer de 2,5 m Réception technique 7 octobre 2026 Départ du Vietnam 31 octobre 2026, via le cap de Bonne-Espérance Mise en service visée Mars 2027

Vincent Faujour, président du groupe Piriou, avait salué, à l’occasion de la livraison du Menawethan, une étape clé de ce programme de renouvellement : « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir livré le Menawethan à l’ISSG », avait-il déclaré (propos traduits), avant d’évoquer l’étape suivante, celle de la finalisation des essais en mer et de la livraison du Scillonian IV.

Concarneau, vitrine de la stratégie bretonne de Piriou

Une fois arrivé en Bretagne, le Scillonian IV doit rester environ trois semaines au chantier de Concarneau pour une inspection finale et des travaux de finition, avant de reprendre la mer vers Penzance, où seront réglées les dernières formalités de livraison et les ultimes vérifications. L’équipage de l’ISSG prendra alors le navire en main, effectuera des essais en port et finalisera les préparatifs opérationnels avant la traversée finale vers les Scilly. La mise en service est désormais annoncée pour mars 2027, un calendrier plus tardif que l’hiver 2026 évoqué par Piriou l’été dernier, signe des ajustements habituels sur un programme de cette ampleur.

Pour le chantier, cette livraison est aussi une vitrine : celle d’un groupe familial breton capable de concevoir à Concarneau, construire au Vietnam et finir en Bretagne des navires complexes pour des armateurs étrangers exigeants, tout en bâtissant, en parallèle, une activité de défense qui représente désormais la majorité de son chiffre d’affaires. Ce basculement vers le militaire, Piriou l’assume ouvertement depuis plusieurs années : le groupe construit notamment des patrouilleurs et des navires scientifiques pour la Marine nationale et plusieurs marines étrangères, tout en conservant, comme le montre le contrat avec l’ISSG, une activité civile significative dans les ferries et les navires de service.

Cette double casquette fait tout l’intérêt du dossier Scillonian IV pour la filière navale bretonne : elle rappelle qu’un chantier peut gagner en poids industriel sur la défense sans pour autant abandonner les marchés civils, plus cycliques mais porteurs d’une diversité de savoir-faire utile en période de tension sur les commandes militaires. Pour les Scilly, l’enjeu est plus immédiat : disposer enfin d’un navire moderne et fiable, après près de cinquante ans de bons et loyaux services du Scillonian III, pour une liaison dont dépend l’essentiel de l’activité économique de l’archipel, du tourisme à l’approvisionnement quotidien des îles.

Sources