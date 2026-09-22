2 gigawatts de plus : Eiffage muscle son emprise sur l’éolien offshore allemand
Eiffage confirme son ancrage dans les infrastructures de l’éolien en mer allemand. Via sa filiale belge Smulders, membre de la coentreprise NSORe, le groupe français vient de remporter un second contrat auprès de l’opérateur de réseau 50Hertz pour construire une station de conversion offshore de 2 gigawatts.
LanWin3, le deuxième chantier de conversion NSORe en un an
Le nouveau marché, annoncé le 17 septembre par Eiffage, porte sur la réalisation d’une plateforme de conversion de 2 gigawatts destinée au projet de raccordement au réseau offshore LanWin3, en mer du Nord. Il fait suite à un premier contrat obtenu en juin 2026 par NSORe, en groupement avec Siemens Energy, pour la construction d’une station de conversion de 2 gigawatts également, cette fois pour le projet LanWin6.
NSORe, acronyme de Neptun Smulders Offshore Renewables, est une coentreprise détenue à parts égales par Smulders (filiale belge d’Eiffage) et Neptun Werft, entité du groupe allemand Meyer Werft. Elle est spécifiquement dédiée aux projets de sous-stations offshore à courant continu haute tension, plus connu sous l’acronyme anglais HVDC.
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Un partage des tâches entre Allemagne, Pays-Bas et Siemens Energy
Comme pour le projet LanWin6, Siemens Energy sera chargé de la fourniture des composants haute tension du projet LanWin3. NSORe, de son côté, est responsable de la mise en œuvre complète et de la livraison clé en main des installations : cela inclut la conception globale du système, la livraison des pièces, la construction, l’installation à terre et en mer, ainsi que la mise en service.
Les éléments principaux de la plateforme, à commencer par le topside (la structure principale de la station offshore), seront fabriqués dans l’usine NSORe de Rostock-Warnemünde, dans le nord de l’Allemagne. Smulders assurera quant à elle la fabrication des structures métalliques, à savoir la fondation de type jacket, dans son usine de Vlissingen, aux Pays-Bas.
|Projet
|Capacité
|Attribution
|Fabrication topside / fondations
|LanWin6
|2 GW
|Juin 2026
|Rostock-Warnemünde / Vlissingen
|LanWin3
|2 GW
|Septembre 2026
|Rostock-Warnemünde / Vlissingen
Un marché porteur pour l’électricité éolienne allemande
Selon Eiffage, ces deux contrats permettront de produire d’importants volumes d’électricité éolienne offshore en mer du Nord destinés au réseau électrique allemand. Le groupe souligne qu’ils renforcent par ailleurs le positionnement de NSORe comme partenaire clé des projets éoliens offshore, dans un marché européen des interconnexions HVDC en pleine expansion, porté par les ambitions allemandes de développement de l’éolien en mer. Le communiqué de presse d’Eiffage, consultable sur le site du groupe, ne détaille pas le montant financier des deux contrats ni les délais de livraison précis des plateformes LanWin6 et LanWin3. 50Hertz, qui gère le système de transmission du nord et de l’est de l’Allemagne, n’a pas non plus communiqué séparément sur ce second contrat au moment de la publication de cet article.
Pour Eiffage, ce succès industriel confirme la stratégie de diversification du groupe vers les infrastructures énergétiques en mer, un secteur en forte croissance en Europe du Nord à mesure que les pays riverains de la mer du Nord accélèrent le déploiement de leurs parcs éoliens offshore. Les stations de conversion HVDC comme celles de LanWin6 et LanWin3 sont indispensables pour transporter sur de longues distances l’électricité produite par les éoliennes en mer jusqu’aux réseaux terrestres, en limitant les pertes en ligne. La fabrication des topsides à Rostock-Warnemünde et des fondations jacket à Vlissingen illustre par ailleurs l’intégration industrielle transfrontalière qui caractérise désormais la filière européenne de l’éolien offshore, entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas. Reste à savoir si NSORe parviendra à décrocher d’autres marchés similaires auprès de 50Hertz ou d’autres gestionnaires de réseau allemands, à mesure que de nouveaux projets de raccordement offshore seront mis en concurrence dans les prochaines années.
Source
- Eiffage, communiqué de presse officiel du 17 septembre 2026 : détail du contrat LanWin3, répartition des rôles entre NSORe, Siemens Energy et 50Hertz, rappel du contrat LanWin6 de juin 2026.