Un seul terminal au lieu de trois : Toulon teste la 5G privée sur ses quais
Les Ports de Toulon-La Seyne et la société Invenio Techs testent depuis la mi-septembre un réseau 5G privé sur les quais de la rade, une première dans un port français. Objectif affiché : remplacer les trois terminaux que doit aujourd’hui jongler un agent portuaire par un seul appareil.
Un seul réseau plutôt que trois terminaux par agent
Pendant plusieurs semaines, à partir de septembre 2026, les Ports de Toulon-La Seyne et Invenio Techs SAS éprouvent un réseau 5G privé au plus près des quais de la rade. L’enjeu, selon le communiqué conjoint des deux partenaires : obtenir une couverture fiable sur l’ensemble des sites et permettre aux utilisateurs de ne plus dépendre que d’un seul terminal, là où il en faut aujourd’hui trois pour couvrir les besoins de communication d’un port. Une démonstration officielle s’est tenue jeudi 17 septembre à 9h30 depuis le terminal passagers Toulon Côte d’Azur, en présence de la Capitainerie, du Pôle Mer Méditerranée, d’Orange Business, de Cegelec, du manutentionnaire NF Ropax Terminal, de Corsica Ferries et d’Axians Réseaux Mobiles Privés Méditerranée.
Concrètement, il s’agit d’un test de type « preuve de concept » (PoC) : la première semaine a été consacrée à l’installation et aux essais techniques, avant la formation des agents et des tests en conditions réelles. La couverture est assurée par une radio et deux antennes, l’une orientée vers la capitainerie, l’autre couvrant les deux autres quais, pour une quinzaine de terminaux mobiles et cinq objets connectés à ce stade. Le dispositif pourrait, à terme, servir deux fois plus d’engins connectés, voire davantage si des sociétés extérieures à la place portuaire souhaitent s’y raccorder.
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Souveraineté des données et cas d’usage concrets
Le réseau testé est un réseau mobile privé : les antennes, le coeur de réseau et les données restent physiquement sur la zone portuaire, sans transiter par des infrastructures tierces. Une exigence de souveraineté que les Ports de Toulon-La Seyne placent au même rang que la fiabilité technique. Invenio Techs y déploie sa technologie de réseau mobile privé pour sécuriser et gérer les communications du site au quotidien, tandis qu’Airbus Public Safety and Security veille à l’interopérabilité entre les différents moyens de communication du port (radio marine, radio professionnelle et réseau mobile nouvelle génération). Axians apporte, de son côté, son savoir-faire technique pour la fourniture et l’installation du réseau radio.
Parmi les usages testés figurent la vidéosurveillance sans fil couplée à l’intelligence artificielle et l’usage d’un robot de nettoyage, en plus des communications courantes entre équipes à quai. Selon Christine Rosso, directrice générale des Ports de Toulon-La Seyne : « Un port, c’est de la coordination permanente : des navires, des engins de manutention, des équipes à quai, des services de secours qui doivent pouvoir se joindre à tout instant. Ce test doit nous dire si la 5G privée tient cette promesse dans un environnement aussi contraint que le nôtre. S’il est concluant, nous y gagnerons en sécurité pour nos infrastructures, en efficacité, et en attractivité pour les entreprises qui travaillent dans la rade ».
|Chiffre
|Donnée
|Durée du test
|3 semaines
|Antennes déployées
|2, plus une radio
|Terminaux testés
|Environ 15 mobiles et 5 objets connectés
|Terminaux nécessaires aujourd’hui
|3 par agent, contre 1 visé avec la 5G privée
Une première portuaire française, entre décarbonation et défense
Pour Invenio Techs, société fondée à Boulogne-Billancourt et spécialisée dans les réseaux mobiles privés pour les infrastructures critiques, la défense, les ports et la santé, l’expérimentation toulonnaise illustre une offre complète et souveraine. Son cofondateur Christian Régnier estime : « Toulon est un terrain idéal pour notre savoir-faire et nos solutions. Ce projet illustre exactement ce que nous proposons : apporter une suite complète et souveraine, coeur de réseau 5G, gestion de l’itinérance, supervision opérationnelle, sur des sites où la communication et la sécurité sont ultra critiques ».
Au-delà du seul contexte portuaire, les promoteurs du projet présentent la 5G privée comme un levier de décarbonation indirecte, en permettant d’optimiser les opérations, les consommations énergétiques et les déplacements grâce à une connectivité plus performante que les réseaux publics dans les zones difficiles d’accès. La technologie doit aussi permettre d’assurer une continuité entre le réseau privé du site et les réseaux mobiles grand public classiques, un point que le test toulonnais doit permettre d’expérimenter concrètement.
Cette première étape doit précéder un éventuel déploiement complet, d’abord au bénéfice des professionnels de la place portuaire de Toulon-La Seyne, qui gère quatre terminaux dans la rade (passagers, croisière à La Seyne-sur-Mer, fret et quai lourd industriel) ainsi qu’une zone industrialo-portuaire accueillant une trentaine d’entreprises, puis, sous forme de service, aux industriels de la rade qui le souhaiteraient. Les résultats du test, actuellement en cours, doivent permettre de préciser les besoins et de valider la technologie avant toute décision de déploiement pérenne.
Les Ports de Toulon-La Seyne présentent cette expérimentation comme un jalon de plus dans leur stratégie d’innovation et de transition écologique en Méditerranée : le port mise déjà sur des projets comme Green Bay, un référentiel environnemental dédié aux terminaux passagers, ou le branchement électrique des navires à quai, et collabore avec des instituts de recherche tels qu’Ifremer et le CNRS. Un positionnement que la SA des Ports de Toulon-La Seyne, qui gère quatre terminaux et une zone industrialo-portuaire d’une trentaine d’entreprises, entend consolider avec cette première française sur la 5G privée en milieu portuaire.
Source
- Presse Agence, 15 septembre 2026 (d’après un communiqué des Ports de Toulon-La Seyne et d’Invenio Techs) : détails techniques du test, citations de Christine Rosso et Christian Régnier, calendrier de la démonstration du 17 septembre.