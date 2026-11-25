La COP31 s'est achevée à Antalya sans accord sur la sortie des énergies fossiles, un échec aux conséquences directes pour les îles et les océans.

Après deux semaines de négociations et deux jours de prolongation, la COP31 s’est achevée à Antalya sans accord sur la sortie des énergies fossiles. Pour les petits États insulaires, dont la survie dépend directement de la santé des océans, ce blocage a un goût amer.

Une conférence qui s’achève sans consensus

La 31e Conférence des parties sur les changements climatiques, organisée à Antalya, en Turquie, s’est achevée dimanche 22 novembre sans pacte climatique, au terme de deux semaines de négociations prolongées de deux jours supplémentaires pour tenter d’arracher un accord politique global. Au cœur du blocage : l’absence de toute référence explicite à la sortie des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, dans le texte final, alors qu’une version précédente du projet de décision l’évoquait encore.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a qualifié ce dénouement de « profondément décevant » (propos traduits). « Il n’y a peut-être pas de consensus dans la salle de négociation. Il n’y a aucune ambiguïté dans la science », a-t-il déclaré dans un communiqué (propos traduits), rappelant que les températures mondiales continuent de battre des records et que les émissions de gaz à effet de serre restent dangereusement élevées, alors que le monde est désormais en voie de dépasser le seuil des 1,5°C de réchauffement fixé par l’accord de Paris.

Pour la ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, la disparition de toute mention des énergies fossiles du texte constitue « un point noir ». Le document, qui appelle à porter la part de l’électricité dans la consommation finale totale d’énergie à 35 % à l’échelle mondiale d’ici 2035, ne précise toutefois pas que cette électricité doive provenir des renouvelables ou du nucléaire plutôt que du charbon. « On va se battre pour une électrification propre », a assuré la ministre.

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Des îles qui vivent avec la mer comme seul horizon

Derrière les tractations diplomatiques, c’est bien l’océan qui se trouve au cœur des enjeux de cette COP31. Pour les petits États insulaires, dont le littoral recule déjà sous l’effet de la montée des eaux et dont les récifs coralliens, premiers remparts naturels contre la houle, blanchissent sous l’effet du réchauffement, chaque dixième de degré supplémentaire se traduit par des dunes englouties, des sources d’eau douce salinisées et des villages entiers à déplacer. C’est ce qui a poussé le Panama à menacer, juste avant la publication du projet de texte final, de bloquer le consensus nécessaire à son adoption si le document ne faisait pas référence à une sortie progressive du pétrole et à l’importance de la science du climat.

Le ministre de l’Environnement du Vanuatu, Ralph Regenvanu, dont l’archipel du Pacifique figure parmi les territoires les plus exposés à la submersion, a dénoncé la place accordée dans le texte à la technologie de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), promue par les compagnies pétrolières : elle reçoit, selon lui, « une attention particulière qu’elle ne mérite pas » au regard de l’urgence à réduire réellement les émissions plutôt qu’à les compenser.

Le document évoque par ailleurs à plusieurs reprises l’importance de plafonner le réchauffement à 1,5°C, une demande majeure des petites îles menacées par la montée des eaux, et propose de discuter d’un moyen de tripler, d’ici 2035, le financement en faveur de l’adaptation au changement climatique réclamé par les pays en développement. Une version antérieure du texte évoquait plus précisément un objectif chiffré d’au moins 120 milliards de dollars pour ce financement, une référence qui a elle aussi disparu, suscitant la colère des organisations non gouvernementales. « Nous n’avons pas besoin de nouvelles promesses vagues, de nouvelles feuilles de route ou de petits ateliers ciblés », a déploré Rebecca Thissen, du réseau d’ONG Climate Action Network, réclamant « un résultat clair et prévisible ».

Ce blocage n’est pas une surprise totale : le monde s’était engagé, lors de la COP28 de Dubaï en 2023, à amorcer sa transition hors des énergies fossiles. Mais le sujet stagne depuis, toute mention de ces sources d’énergie, dont l’utilisation massive est la première cause du réchauffement climatique d’origine humaine, se heurtant systématiquement à l’opposition des pays producteurs. Antalya restera d’ailleurs comme le sommet climatique de l’ONU le plus long jamais tenu, selon les Nations unies, signe de l’ampleur des blocages qu’il aura fallu, en vain, tenter de surmonter.

La mer, premier témoin d’une urgence qui n’attend pas les diplomates

Pour Inga Fritzen Buan, du WWF, certains grands producteurs d’énergies fossiles « tentent de saper tout ce qui concerne la réduction des émissions et la transition énergétique ». Mohamed Adow, directeur de l’organisation africaine Power Shift Africa, estime que si cette version du texte devait rester en l’état, « ce sera une COP fantôme ». Des mots durs, à la mesure de ce qui se joue au large des côtes de ces pays : la mer n’attend pas le consensus diplomatique pour monter, se réchauffer et s’acidifier, et chaque année de retard dans la sortie des énergies fossiles se traduit, très concrètement, par des récifs qui blanchissent un peu plus, des pêcheries qui se déplacent et des côtes qui reculent.

C’est tout l’enjeu, pour un littoral comme celui de la Bretagne, de suivre ce dossier de près : les communautés qui vivent de la mer, qu’elles pêchent au large d’Antalya, de Lorient ou des Antilles françaises, partagent le même horizon marin et la même dépendance à des écosystèmes de plus en plus fragilisés. Le calendrier qui s’ouvre désormais est celui de la prochaine conférence climat, qui devra reprendre le dossier là où Antalya l’a laissé, tandis que les rapports du Giec attendus pour le prochain bilan mondial des actions climatiques, actuellement discutés entre pays pour en fixer la date de publication, entre 2028 et 2029, viendront rappeler, une fois de plus, ce que la diplomatie peine à acter : la fenêtre pour limiter le réchauffement à 1,5°C continue de se refermer, et avec elle, celle qui protège encore les littoraux et les océans d’une bascule qu’il sera impossible d’inverser.

Sources