Depuis la nuit du 19 au 20 novembre, le vraquier Miro G repose sur le sable de la plage du Cap de l’Homy, dans les Landes. Face à lui, les dunes et la forêt de pins de ce littoral préservé retiennent leur souffle : tant que le navire reste échoué, le risque d’une pollution plane sur l’une des côtes sauvages de la façade atlantique.

Un cargo jeté à la côte par une mer démontée

Tout commence dans la soirée du jeudi 19 novembre, quand le Miro G, un vraquier maltais de 169,4 mètres de long construit en 2011, signale des difficultés de manœuvre liées aux conditions météorologiques alors qu’il fait route à vide vers Rouen, probablement pour y charger des céréales. Face au risque d’échouement, le préfet maritime de l’Atlantique active le niveau 3 du dispositif ORSEC maritime et déclenche le « plan Biscaye », l’accord franco-espagnol qui permet de mobiliser le remorqueur de sauvetage de haute mer espagnol Sar Gavia.

Malgré un mouillage d’urgence, de fortes rafales de vent, jusqu’à 48 nœuds (environ 90 km/h), finissent par faire déraper le navire, qui s’échoue très tôt le vendredi matin sur le littoral de la commune de Lit-et-Mixe, au cœur d’un cordon dunaire qui s’étend entre forêt landaise et océan. Une partie de l’équipage est aussitôt évacuée par hélicoptère de l’Armée de l’Air et de l’Espace, basé à Cazaux, tandis que le commandant et deux marins restent à bord pour faciliter les opérations. Une équipe d’évaluation et d’intervention de la Marine nationale est héliportée pour étudier les possibilités de déséchouement, et le remorqueur brestois Abeille Bretagne appareille, après avoir récupéré à La Rochelle une remorque de 1000 mètres de long.

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Pompes en panne, fonds trop bas : une opération semée d’embûches

Sur cette côte réputée pour la rudesse de ses courants et la faible profondeur de ses fonds, chaque tentative de déséchouement se heurte à une série de contraintes qui s’additionnent. Les deux groupes électrogènes principaux du Miro G, censés alimenter les pompes destinées à vider les ballasts pour alléger le navire, sont hors service : les équipes s’efforcent de rétablir une alimentation électrique de fortune pour poursuivre ce déballastage, indispensable pour limiter la pression de la coque sur le fond et permettre, un jour, de reprendre la mer.

Autre difficulté : l’Abeille Bretagne ne peut s’approcher à moins de 0,5 mille nautique, environ 900 mètres, du navire échoué sur cette plage aux fonds peu profonds. Le remorquage nécessite donc la mise en œuvre d’une remorque en Kevlar de près de 1000 mètres, dont le passage, dans une mer formée, exige l’intervention d’une petite embarcation : une manœuvre délicate, dont l’issue reste, selon la préfecture maritime elle-même, très incertaine. Le vent, la houle et la baisse progressive des coefficients de marée, qui réduit la hauteur d’eau disponible à chaque pleine mer, referment peu à peu la fenêtre d’intervention. Si le déséchouement ne peut avoir lieu dans les prochains jours, une opération plus longue devra être envisagée.

« La complexité de la situation et les conditions météorologiques imposent une analyse rigoureuse de chaque étape, menée conjointement par les experts présents en mer du préfet maritime et ceux mandatés par l’armateur », souligne la préfecture maritime de l’Atlantique dans son dernier point de situation. Un avion de surveillance Falcon 50 de la Marine nationale survole régulièrement la zone : à ce stade, aucune pollution n’a été identifiée autour du cargo.

Une côte qui n’a pas oublié ses précédentes alertes

Pour les habitants de Lit-et-Mixe et des communes voisines, l’image du Miro G couché sur le sable du Cap de l’Homy n’est pas sans rappeler d’autres alertes sur cette façade atlantique, comme celle du cargo Modern Express, qui avait dérivé sans propulsion au large des côtes landaises et girondines au début de l’année 2016, avant d’être finalement remorqué vers Bilbao, hors de danger, sans qu’aucune pollution ne soit à déplorer. La côte landaise, avec ses longues plages quasi ininterrompues, sa barrière dunaire et l’une des plus vastes forêts de pins maritimes d’Europe, abrite une faune et une flore sensibles à toute arrivée de polluants, des oiseaux nichant dans les dunes jusqu’aux bancs de poissons qui fréquentent cette zone de surf réputée.

Pour l’heure, l’absence de pollution constatée est le signe que les précautions prises (ballastage pour limiter les mouvements du navire, surveillance aérienne renforcée, mobilisation immédiate des moyens maritimes et aériens) portent leurs fruits. Mais tant que le Miro G reste à cheval entre terre et mer, le risque demeure : une fuite de soute, une avarie supplémentaire sous l’effet de la houle, ou un nouvel épisode de vent fort suffiraient à transformer un échouement spectaculaire en incident environnemental pour cette portion de littoral.

Les prochains jours s’annoncent décisifs. Entre la nécessité de réparer l’alimentation électrique des pompes, la patience qu’impose la houle de l’Atlantique et la course contre des coefficients de marée qui ne cessent de baisser, chaque fenêtre météorologique favorable sera scrutée de près par la préfecture maritime, les équipes de l’armateur et, bien sûr, par tous ceux pour qui cette plage du Cap de l’Homy n’est pas un simple point sur une carte, mais un morceau de côte sauvage à préserver.

Sources