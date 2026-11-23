Le 20 novembre 2026, le SNA De Grasse, quatrième sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Suffren, a été admis au service actif par la Marine nationale.

Le 20 novembre 2026, l’amiral Christophe Cluzel, chef d’état-major de la Marine, a prononcé l’admission au service actif du sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) De Grasse. Quatrième unité de la classe Suffren sur six, il devient pleinement opérationnel après neuf mois d’essais qui l’ont mené des eaux polaires aux côtes américaines.

Neuf mois d’essais, des eaux polaires aux eaux chaudes

Cette cérémonie, sobre dans sa forme mais lourde de sens pour la Marine nationale, clôt un cycle d’essais entamé en février et ouvre une nouvelle page pour la flotte française de sous-marins nucléaires d’attaque, en plein renouvellement depuis le début des années 2020. L’admission au service actif marque l’aboutissement d’un cycle d’essais à la mer entamé en février 2026. Ces phases, appelées « vérifications des caractéristiques militaires » (VCM), permettent à l’équipage de tester les performances et l’endurance du bâtiment ainsi que la conformité de ses équipements aux spécifications fixées par la Direction générale de l’armement (DGA), qui a commandé les six sous-marins du programme Barracuda.

Durant cette campagne, le De Grasse a multiplié les navigations dans des environnements contrastés, en eaux polaires comme en eaux chaudes, avec des escales à Tromsø, en Norvège, puis à Norfolk, aux Etats-Unis, à l’occasion d’une commémoration de la bataille de la Chesapeake. Cette traversée s’inscrivait dans un déploiement de longue durée qui a suivi les essais purement techniques du sous-marin. Désormais, le bâtiment peut être engagé en opérations, au même titre que ses trois aînés.

L’escale américaine n’est pas anodine : la bataille de la Chesapeake, en 1781, avait vu la flotte française contribuer de façon décisive au blocus naval qui a précipité la reddition britannique à Yorktown, un épisode fondateur de l’indépendance des Etats-Unis. En associant le De Grasse à cette commémoration, nom qui rend d’ailleurs hommage à l’amiral François Joseph Paul de Grasse, vainqueur de cette bataille, la Marine nationale a choisi de donner une résonance historique particulière à ce déploiement de longue durée, qui a aussi permis de tester le bâtiment dans la durée, loin de ses bases.

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Un programme Barracuda qui tient son calendrier malgré son ampleur

Le De Grasse rejoint une flotte de sous-marins nucléaires d’attaque en cours de renouvellement complet. Les trois premiers bâtiments de la classe Suffren ont été admis au service actif à un rythme régulier : le Suffren en juin 2022, le Duguay-Trouin en avril 2024 et le Tourville en juillet 2025. Deux unités supplémentaires restent à livrer, le Rubis et le Casabianca, avec des mises en service prévues jusqu’en 2029, conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030.

Ces six bâtiments, commandés par la DGA, remplacent progressivement les SNA de type Rubis, entrés en service à partir des années 1980 et aujourd’hui en fin de vie opérationnelle. Le chantier représente l’un des programmes industriels les plus continus de la marine française, avec une cadence de livraison qui n’a pas connu de rupture depuis l’admission du premier exemplaire de la série il y a quatre ans.

Chaque Barracuda est construit par Naval Group, principalement sur le site de Cherbourg, où sont assemblées les coques et intégrée la chaufferie nucléaire, avant une série d’essais à quai puis en mer qui s’étalent sur plusieurs années. Cette continuité industrielle, rare pour un programme aussi complexe, permet de maintenir les compétences d’une filière où le nombre d’acteurs capables de construire un sous-marin nucléaire reste, à l’échelle mondiale, extrêmement restreint.

Discrétion, portée et frappe dans le sillage des tensions maritimes

Comme leurs prédécesseurs, les SNA du programme Barracuda tirent leur intérêt stratégique de leur propulsion nucléaire, qui leur donne un rayon d’action quasiment illimité et une discrétion acoustique recherchée. Le ministère des Armées les présente comme plus rapides, plus endurants et plus polyvalents que la génération précédente. Ils peuvent mettre en œuvre des commandos de forces spéciales et frapper des objectifs situés à terre, à plusieurs centaines de kilomètres, grâce à des missiles de croisière navals.

« Durant ses essais, le De Grasse a navigué en eaux polaires comme en eaux chaudes », souligne le communiqué du ministère des Armées, qui présente cette admission comme « un bond technologique » permettant à la France de rester dans le cercle restreint des nations capables de mettre en œuvre des SNA modernes. Cette capacité prend un relief particulier alors que les incidents visant des navires marchands se multiplient dans plusieurs zones maritimes sensibles, rappelant la valeur d’une force sous-marine autonome et difficile à détecter.

A la différence des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), dédiés à la dissuasion nucléaire stratégique, les SNA comme le De Grasse remplissent des missions plus variées au quotidien : protection de la force océanique stratégique lors de ses patrouilles, recueil de renseignement, lutte anti-sous-marine et anti-surface, ou encore soutien à des opérations spéciales. C’est cette polyvalence, associée à la discrétion propre à la propulsion nucléaire, qui explique pourquoi seule une poignée de marines dans le monde, les Etats-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et la France, disposent aujourd’hui de tels bâtiments.

Donnée Chiffre Rang du De Grasse dans la série Barracuda 4e sur 6 sous-marins Admission au service actif 20 novembre 2026 Début des essais à la mer (VCM) Février 2026 Sous-marins restant à livrer Rubis et Casabianca, jusqu’en 2029 Précédents Suffren admis au service actif Suffren (2022), Duguay-Trouin (2024), Tourville (2025)

Le prochain jalon du programme sera la livraison du Rubis, attendue avant la fin de la décennie. D’ici là, le De Grasse va rejoindre les patrouilles opérationnelles de la Force océanique stratégique et de la Force d’action navale, dans un contexte où la dissuasion et la protection des approches maritimes françaises restent des priorités affichées de la loi de programmation militaire en cours.

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