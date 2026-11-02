Les fédérations FOMM-CGT et FNSM-CGT appellent à une grève reconductible dès le 2 décembre dans tous les ports français, pour défendre le pavillon.

Les fédérations FOMM-CGT et FNSM-CGT appellent les marins du remorquage portuaire de tous les ports français, métropole et outre-mer, à un préavis de grève reconductible à compter du 2 décembre. En cause, une procédure européenne qui menace l’obligation de pavillon français dans cette activité.

Bruxelles conteste l’obligation de pavillon national

Le différend remonte au 30 janvier 2026, date à laquelle la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à la France, à l’Italie et à l’Espagne. Bruxelles considère que l’obligation faite aux remorqueurs portuaires de battre pavillon national n’est pas conforme au règlement européen sur les services portuaires, en vigueur depuis 2017. Pour la Commission, le droit européen suffit à garantir les normes sociales à bord, quel que soit le pavillon du navire.

Le 1er octobre, la Commission a durci le ton en émettant un avis motivé, laissant deux mois à Paris pour se mettre en conformité. La réponse française est attendue début décembre : à défaut d’accord entre les deux parties, l’affaire pourrait être portée devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Le règlement contesté, entré en vigueur en 2017, visait avant tout à harmoniser l’accès au marché des services portuaires dans l’ensemble de l’Union, en limitant les possibilités pour les États membres d’en restreindre l’accès. La France, comme l’Italie et l’Espagne, a choisi à l’époque de maintenir une exception pour le remorquage portuaire, activité jugée sensible pour la sécurité des ports, en conservant l’obligation de pavillon national du premier registre, par opposition aux registres dits « bis » ou internationaux, plus permissifs sur la nationalité de l’équipage.

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Des syndicats mobilisés depuis le printemps

Dès le mois de février, la FOMM et la FNSM avaient obtenu une réunion de travail avec la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA) et le cabinet du ministre des Transports. Dans un communiqué signé par leurs secrétaires généraux respectifs, Emmanuel Chalard pour la FOMM et Pierrick Samson pour la FNSM, les deux fédérations avaient alors mis en avant plusieurs arguments pour défendre la réservation de pavillon : le rôle des remorqueurs dans l’action de l’Etat en mer, un contrôle de l’Etat du pavillon plus strict que celui de l’Etat du port, et la maîtrise de la langue française comme prérequis de sécurité dans les opérations de pilotage, remorquage et lamanage.

Face à l’absence de garanties jugées suffisantes, une première journée de grève de 24 heures avait déjà eu lieu le 6 novembre dans l’ensemble des ports français, présentée par les syndicats comme une action d’avertissement susceptible de déboucher sur un conflit plus long. A Marseille-Fos, où l’arrêt de travail avait paralysé les bassins Est et Ouest, un délégué syndical de la société de remorquage Boluda avait résumé l’inquiétude de la profession : « Si jamais on passe sur un pavillon de complaisance, les qualités et les compétences seront nivelées par le bas », avait-il déclaré sur les ondes de Maritima.

Une mobilisation qui vise désormais tous les ports, sans limite de durée

Le préavis déposé pour le 2 décembre change d’échelle : il n’est plus borné à 24 heures mais reconductible, et concerne à nouveau l’ensemble des ports de métropole et d’outre-mer, officiers comme personnels d’exécution. Les deux fédérations CGT demandent purement et simplement l’abandon de la procédure d’infraction engagée par Bruxelles, et non un simple aménagement du calendrier.

Interrogé par la presse spécialisée, le cabinet du ministre des Transports avait pourtant assuré, après la première journée d’action de novembre, que la France défendrait la réserve de pavillon face à la Commission. Pour les syndicats, ces assurances verbales ne suffisent plus tant que la réponse française à Bruxelles n’est pas rendue publique.

Au-delà du symbole du pavillon, c’est tout un modèle d’organisation de la sécurité portuaire que les fédérations CGT disent vouloir protéger. Dans leur communiqué de février, elles rappellent que les remorqueurs peuvent être réquisitionnés par l’Etat en cas de crise, en complément d’une flotte publique d’intervention déjà restreinte, et que leurs équipages sont soumis à un contrôle de l’Etat du pavillon plus strict que le contrôle classique de l’Etat du port. Un argument supplémentaire, selon les syndicats : la maîtrise du français par les équipages, jugée indispensable à la sécurité des opérations de pilotage et de remorquage dans des ports à la circulation dense.

Date Étape 30 janvier 2026 Mise en demeure de la Commission européenne à la France, l’Italie et l’Espagne 27 février 2026 Réunion FOMM/FNSM avec la DGAMPA et le cabinet du ministre 1er octobre 2026 Avis motivé de la Commission, délai de deux mois pour se conformer 6 novembre 2026 Grève d’avertissement de 24 heures dans tous les ports français 2 décembre 2026 Début du préavis de grève reconductible

La réponse de la France à la Commission européenne, attendue début décembre, déterminera la suite du conflit. Si aucun accord n’est trouvé, le dossier pourrait être porté devant la Cour de justice de l’Union européenne, une échéance que les fédérations CGT entendent peser de tout leur poids pour éviter.

D’ici là, c’est le calendrier social qui s’impose : un préavis reconductible, à la différence d’une journée d’action isolée, laisse planer la menace d’un blocage prolongé des ports français en pleine période de fêtes de fin d’année, l’un des moments les plus sensibles pour le trafic maritime et portuaire. De quoi inciter le gouvernement à clarifier rapidement sa position avant le 2 décembre.