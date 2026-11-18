Safran s’est associé à deux petites entreprises du Morbihan, Armor-X et Keys 4 Sea, pour concevoir un drone de surface de dix mètres capable de dépasser 35 nœuds tout en réduisant sa signature radar. Un protocole d’accord a été signé lors du salon Euronaval, qui s’est tenu du 3 au 6 novembre au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte.

Un protocole d’accord né à Euronaval

C’est au cours de la 30e édition du salon Euronaval, qui s’est tenue du 3 au 6 novembre à Villepinte, que Safran a officialisé son rapprochement avec deux structures bretonnes de taille modeste. Le géant de l’aéronautique et de la défense a signé, jeudi 5 novembre, un protocole d’accord (memorandum of understanding) avec Armor-X, bureau d’études naval installé à Etel, dans le Morbihan, et avec Keys 4 Sea, start-up spécialisée dans la « dronisation » de navires existants. L’objectif affiché des trois partenaires : développer un drone de surface (USV, pour Unmanned Surface Vehicle) dédié à des missions de surveillance et de renseignement maritime à longue distance.

Le véhicule visé doit mesurer environ dix mètres de long, dépasser les 35 nœuds et présenter une signature radar réduite, selon les informations rapportées par Mer et Marine. Il doit pouvoir embarquer des équipements optroniques, de navigation et de téléopération fournis par Safran, afin d’améliorer la précision de navigation et la perception de son environnement. Dans un contexte où la sécurisation des routes maritimes est devenue, selon les trois partenaires, un enjeu majeur, ce type de plateforme autonome doit permettre de mener des missions longues sans exposer d’équipage.

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Armor-X dessine le navire, Keys 4 Sea apporte la dronisation

Dans ce trio, chaque acteur occupe une place précise. Armor-X, créée en 2021 en Bretagne et dont l’activité a véritablement démarré en 2023, sera chargée de concevoir et de fabriquer le véhicule de surface sans équipage destiné à accueillir les systèmes de Safran. L’entreprise cultive une double expertise, opérationnelle et industrielle : son président-directeur général, Vincent Hidden, est un ancien plongeur-démineur de la Marine nationale, tandis que son directeur général, Yannick Bian, porte la dimension industrielle du bureau d’études. « Que ce soit pour un bateau électrique ou un drone, notre problématique est de comprendre le besoin de la mission et de travailler en partenariat ou en collaboration avec d’autres acteurs pour dessiner un navire qui réponde parfaitement aux missions », explique Yannick Bian. Présente pour la deuxième fois à Euronaval, sur le pavillon du Pôle Mer Bretagne Atlantique, Armor-X réalise encore 70 % de son chiffre d’affaires à l’international, mais cherche aujourd’hui à développer de nouveaux marchés en France.

Keys 4 Sea, de son côté, apporte son savoir-faire de « dronisation ». Cette start-up créée en 2022, qui compte aujourd’hui cinq ingénieurs, a développé le Dronisator, un kit conçu pour transformer en quelques heures tout bateau à moteur de moins de 16 mètres en drone maritime ou fluvial téléopéré. Pour son président Guillaume d’Arcimoles, l’accord avec Safran vient conforter une coopération entamée depuis plusieurs années, notamment dans le cadre du projet DANAE de l’Agence de l’innovation de défense, un programme d’expérimentation de drones de surface pour lequel Keys 4 Sea agissait comme mandataire en cotraitance avec Safran. « Ce MOU montre que Keys 4 Sea est “Safran compatible”. Mais je peux aussi témoigner que Safran est “TPE compatible” ! Et je ne suis pas certain que beaucoup de grands groupes puissent en dire autant », résume le dirigeant, qui évoque une reconnaissance mutuelle allant au-delà de la simple signature.

Un marché des drones navals arrivé à maturité

Pour Keys 4 Sea comme pour Armor-X, ce partenariat avec un groupe du rang de Safran ouvre des perspectives concrètes : une meilleure visibilité sur les travaux de recherche et développement communs, la possibilité de mutualiser des compétences et de répondre à des appels d’offres plus ambitieux. Guillaume d’Arcimoles note d’ailleurs qu’Euronaval 2026 a confirmé la maturité du secteur : « Nous avons constaté que presque tout le monde proposait désormais des drones, signe que ce marché arrive à un stade de maturité », observait-il au sortir du salon, tout en soulignant que la rapidité d’exécution d’une dronisation reste, pour une entreprise comme la sienne, un facteur clé de différenciation.

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques connues du futur démonstrateur et les profils des trois partenaires impliqués dans le programme.

Caractéristique Donnée Longueur du drone environ 10 mètres Vitesse visée plus de 35 nœuds Signature radar réduite Armor-X : création / implantation 2021, Etel (Morbihan) Armor-X : part du chiffre d’affaires à l’international 70 % Keys 4 Sea : création / effectif 2022, 5 ingénieurs Dronisator (Keys 4 Sea) : capacité bateaux à moteur jusqu’à 16 mètres

Pour l’heure, aucun calendrier précis n’a été communiqué par les trois partenaires pour la construction d’un premier démonstrateur, ni pour une éventuelle mise en service opérationnelle. Le protocole d’accord signé à Euronaval doit désormais se traduire par des travaux d’ingénierie communs, dont l’avancement sera à surveiller lors des prochains rendez-vous de la filière navale française, à commencer par les prochains salons et événements du Pôle Mer Bretagne Atlantique.

Au-delà de ce programme précis, l’accord illustre une tendance de fond de la base industrielle de défense française : l’intégration croissante de PME et de start-up bretonnes spécialisées dans les systèmes sans équipage aux côtés des grands groupes du secteur.

Sources