Le groupe marseillais a publié le 13 novembre des résultats en forte hausse pour le troisième trimestre 2026 : chiffre d’affaires en progression de 31 %, bénéfice net plus que triplé. Une embellie portée par la flambée des tarifs du fret conteneurisé, dans un marché mondial toujours sous tension.

Un trimestre porté par la flambée du fret

Sur le troisième trimestre 2026, CMA CGM a réalisé un chiffre d’affaires de 18,4 milliards de dollars, en hausse de 31,1 % sur un an, et un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 4,8 milliards de dollars, en progression de 61,6 %, portant la marge du groupe à 25,9 %, soit 4,9 points de plus qu’un an plus tôt. Le bénéfice net, lui, a plus que triplé pour atteindre 2,32 milliards de dollars sur le trimestre.

L’activité maritime, cœur historique du groupe, explique l’essentiel de cette performance : 6,5 millions de conteneurs équivalents vingt pieds (EVP) transportés, en hausse de 5,5 %, pour un chiffre d’affaires de 12,3 milliards de dollars (+37,3 %). Le revenu moyen par conteneur transporté a lui-même bondi de 30 %, à 1 891 dollars, signe de la vigueur des tarifs de fret sur la période. L’Ebitda de cette seule activité atteint 4 milliards de dollars, contre 2,2 milliards un an plus tôt, pour une marge de 32,4 %.

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CEVA Logistics, le maillon qui résiste moins bien

Toutes les branches du groupe ne profitent pas également de cette embellie. La filiale de logistique CEVA affiche un chiffre d’affaires de 5,46 milliards de dollars, en hausse de 19,2 % grâce à la croissance organique et à des effets de périmètre, mais son Ebitda recule de 14,4 %, à 366 millions de dollars, ramenant sa marge à 6,7 %, en baisse de 2,6 points. Le groupe attribue ce repli à un marché du fret aérien et maritime plus difficile pour la logistique, ainsi qu’à la faiblesse persistante du secteur automobile mondial, gros utilisateur de services logistiques.

Pour Rodolphe Saadé, président-directeur général de CMA CGM, cité dans le communiqué du groupe, « dans un environnement géopolitique incertain, le groupe a réalisé une solide performance au troisième trimestre » (propos traduits). Une formule prudente, qui souligne la contribution du transport maritime à l’ensemble, dans un contexte où d’autres activités du groupe peinent davantage.

Ce rebond marque une accélération nette par rapport aux trimestres précédents. Début 2026, le groupe marseillais ne présentait que des résultats qualifiés de résilients pour le premier trimestre, dans un marché qu’il jugeait alors menacé par la surcapacité et une demande atone. Le redressement s’est confirmé au deuxième trimestre, avant ce troisième trimestre qui fait figure de pic depuis le début de l’année, porté par la combinaison inhabituelle d’une demande forte et de tarifs de fret en hausse continue, deux facteurs qui jouent rarement de concert aussi longtemps.

Un contexte mondial sous tension

Cette hausse des volumes s’explique en partie par le réapprovisionnement des entreprises face à l’incertitude commerciale, mais aussi par les investissements massifs liés aux infrastructures d’intelligence artificielle et aux centres de données, ainsi que par la dynamique des technologies propres et des véhicules électriques, en particulier en Chine. Les tarifs de fret, eux, sont en hausse continue depuis le deuxième trimestre 2026, un mouvement qui soutient directement les revenus du groupe.

Dans le même temps, les tensions au Moyen-Orient continuent de perturber certaines routes maritimes et de peser sur les coûts d’exploitation des armateurs, qui doivent parfois dérouter leurs navires ou renforcer leur sécurité. CMA CGM reste prudent sur ses perspectives : les évolutions des politiques commerciales internationales, en particulier les droits de douane et les mesures de rétorsion, pourraient peser sur les flux mondiaux dans les prochains mois.

Indicateur (T3 2026) Valeur Évolution sur un an Chiffre d’affaires du groupe 18,4 Md$ +31,1 % Ebitda du groupe 4,8 Md$ +61,6 % Marge d’Ebitda du groupe 25,9 % +4,9 points Bénéfice net 2,32 Md$ plus que triplé Volumes maritimes transportés 6,5 millions d’EVP +5,5 % Revenu moyen par conteneur 1 891 $ +30 % Chiffre d’affaires CEVA Logistics 5,46 Md$ +19,2 % Ebitda CEVA Logistics 366 M$ -14,4 %

Pour la suite, CMA CGM devra confirmer que cette embellie n’est pas qu’un simple effet de rattrapage. Le groupe, qui a multiplié ces derniers mois les investissements portuaires et logistiques, mise sur la poursuite de la demande liée à l’intelligence artificielle et à la transition énergétique pour tenir ce rythme jusqu’à la fin de l’année. Les résultats annuels, attendus début 2027, diront si ce troisième trimestre record marque un simple pic conjoncturel ou une inflexion plus durable pour le transport maritime mondial.

Pour l’heure, le groupe continue d’avancer sur plusieurs fronts à la fois : la flotte maritime, qui reste son cœur de métier et son principal moteur de profit ce trimestre, la logistique, fragilisée par le ralentissement automobile mondial, et les infrastructures portuaires, où CMA CGM a multiplié les prises de participation ces derniers mois. Troisième armateur mondial par la capacité, le groupe fondé par la famille Saadé reste aussi l’un des plus gros employeurs privés français, ce qui donne à chacun de ses résultats trimestriels un retentissement qui dépasse largement le seul secteur du transport maritime.

Sources