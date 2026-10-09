1,4 milliard de dollars : CMA CGM avale FedEx Supply Chain et triple sa logistique américaine
Le groupe marseillais CMA CGM a officiellement finalisé, le 1er octobre, le rachat de FedEx Supply Chain pour 1,4 milliard de dollars. L’opération fait tripler la taille de sa filiale logistique CEVA en Amérique du Nord et s’accompagne de deux accords commerciaux pluriannuels avec l’américain FedEx, dans le fret maritime comme dans le fret aérien.
CEVA Logistics triple de taille outre-Atlantique
Selon le communiqué publié par le groupe, l’acquisition de FedEx Supply Chain fait entrer dans le périmètre de CEVA Logistics, la branche logistique de CMA CGM, environ 10 000 salariés supplémentaires ainsi que près de 34 millions de pieds carrés d’entrepôts, soit un peu plus de 3,1 millions de mètres carrés. Combinée aux sites déjà exploités par CEVA, cette surface porte l’ensemble à environ 150 entrepôts répartis sur plus de 240 implantations en Amérique du Nord, pour une empreinte logistique nord-américaine que CMA CGM annonce avoir triplée d’un coup. Les effectifs combinés de la filiale sur le continent atteignent désormais environ 20 000 personnes.
L’opération, dont le montant total s’élève à 1,4 milliard de dollars de valeur d’entreprise, répond à une logique affichée depuis plusieurs années par le groupe fondé par la famille Saadé : ne plus se limiter au transport maritime de conteneurs, mais couvrir l’ensemble de la chaîne logistique, de l’entrepôt jusqu’à la livraison finale. CMA CGM met en avant, dans son communiqué, la complémentarité des outils numériques des deux entités et un potentiel de déploiement accru de l’automatisation et de la robotique dans les entrepôts repris à FedEx.
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Deux accords commerciaux qui dépassent la seule logistique
Au-delà du rachat d’entrepôts, l’accord noué avec FedEx comporte deux volets commerciaux distincts, selon le communiqué de CMA CGM. Dans le fret maritime, le groupe français devient transporteur privilégié de FedEx, dans un cadre non exclusif. Dans le fret aérien, les deux groupes s’engagent dans une collaboration portant sur des accords de capacité sur des routes long-courrier jugées stratégiques, en particulier les corridors reliant l’Asie à l’Europe.
Le président-directeur général de CMA CGM, Rodolphe Saadé, a souligné la portée de l’opération : « nous renforçons notre capacité à proposer à nos clients des solutions logistiques intégrées de bout en bout, couvrant le maritime, l’aérien, le terrestre et la logistique » (propos traduits). Le communiqué du groupe situe également cette acquisition dans la continuité d’un engagement sur le marché nord-américain qu’il qualifie de vieux de plus de vingt-cinq ans, bien antérieur à l’essor de CEVA Logistics elle-même.
|Donnée
|Chiffre
|Valeur de l’acquisition
|1,4 Md$
|Salariés intégrés
|Environ 10 000
|Surface d’entrepôts ajoutée
|Environ 34 millions de pieds carrés (~3,1 M m²)
|Entrepôts combinés en Amérique du Nord
|Environ 150, sur plus de 240 sites
|Effectif nord-américain combiné de CEVA
|Environ 20 000 personnes
|Présence de CMA CGM en Amérique du Nord
|Plus de 25 ans
Un rachat qui s’inscrit dans la course à la logistique intégrée
Cette acquisition confirme la stratégie de diversification engagée par CMA CGM depuis le rachat de CEVA Logistics lui-même, en mars 2019, lorsque le groupe français avait fait passer le siège social de l’entreprise, jusque-là suisse, à Marseille. CEVA pèse aujourd’hui environ 110 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 18,7 milliards de dollars, et une présence revendiquée dans 160 pays à travers quelque 1 300 sites, selon les données publiques de la filiale. Le transport maritime de conteneurs, cœur historique du groupe, reste soumis à des cycles de fret très volatils, ce qui pousse les grands armateurs mondiaux à chercher dans la logistique terrestre et l’entreposage des revenus plus stables, moins dépendants du seul prix du fret.
Côté américain, FedEx Supply Chain n’est pas un acteur anodin : l’entité, fondée à l’origine comme une entreprise de camionnage à Pittsburgh à la fin du XIXe siècle, était devenue GENCO ATC avant d’être rachetée par FedEx en 2015 pour 1,4 milliard de dollars, soit très exactement le montant que paie aujourd’hui CMA CGM pour la récupérer. Elle exploitait alors plus de 130 entrepôts en Amérique du Nord pour environ 35 millions de pieds carrés, une taille proche de celle que confirme le communiqué du rachat conclu une décennie plus tard.
Pour FedEx, de son côté, la cession de sa division Supply Chain à un partenaire avec lequel le groupe noue dans le même temps des accords de capacité maritime et aérienne ressemble à un recentrage sur son cœur de métier, le transport express, tout en conservant un accès privilégié aux capacités de transport de CMA CGM. L’intégration des 10 000 salariés et des quelque 240 sites nord-américains de FedEx Supply Chain dans l’organisation de CEVA devrait désormais s’étaler sur les prochains mois, sans calendrier précis communiqué par les deux groupes à ce stade.
Sources
- CMA CGM Group, communiqué de presse du 1er octobre 2026 : annonce officielle de la finalisation du rachat de FedEx Supply Chain, chiffres clés et citation de Rodolphe Saadé.
- Wikipedia, « CEVA Logistics » : historique du rachat de CEVA par CMA CGM en 2019 et chiffres de taille de la filiale.
- Wikipedia, « FedEx Supply Chain » : historique de l’entité (ex-GENCO ATC) et sa taille avant le rachat par CMA CGM.