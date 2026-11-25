Le porte-avions Charles de Gaulle a repris la mer lundi 23 novembre depuis Toulon pour sa dernière sortie opérationnelle avant un arrêt technique majeur de dix-huit mois. À partir de 2027, la France restera sans aucune capacité de décollage d’avions de combat depuis la mer.

Une dernière sortie avant les bassins Vauban

Le bâtiment amiral de la Marine nationale a appareillé de la base navale de Toulon en début de semaine, pour la première fois depuis cet été. Il réalise actuellement les essais traditionnels qui bouclent une période de maintenance, avant d’entamer sa remontée en puissance en vue de sa prochaine mission, selon les informations rapportées par le site spécialisé Mer et Marine.

Le Charles de Gaulle était rentré au port le 11 juillet, au terme de la mission La Fayette 2026, dont le programme avait été bousculé par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Avant cela, le groupe aéronaval avait appareillé de Toulon le 27 janvier pour participer, en Atlantique puis en Manche, à l’exercice interarmées et interallié Orion 2026, marqué par des conditions météorologiques difficiles. Le porte-avions avait ensuite mis le cap vers la Scandinavie, rejoignant le 25 février le port suédois de Malmö, à l’entrée de la mer Baltique : une première pour un porte-avions français et pour un bâtiment à propulsion nucléaire dans cette mer.

La sortie actuelle doit déboucher sur une nouvelle mission, la dernière avant que le navire n’entre dans les bassins Vauban, les cales sèches de l’arsenal de Toulon, pour son troisième et ultime arrêt technique majeur (ATM3).

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Dix-huit mois sans avion de combat embarqué

Cet ATM3 doit débuter au printemps 2027 et durer dix-huit mois, une fenêtre de travaux à cheval sur 2027 et 2028 confirmée par le ministère des Armées, selon le média L’Essentiel de l’Éco. Le cœur du chantier porte sur le rechargement des deux chaufferies nucléaires K15 qui propulsent le navire, une opération nécessaire pour maintenir le bâtiment en service jusqu’en 2038. Le Charles de Gaulle recevra à cette occasion le nouveau radar Sea Fire de Thales, à antennes actives, en remplacement des radars DRBV-26D et Arabel, ainsi qu’un système de combat SETIS 3.0 signé Naval Group et une installation de tir reconfigurable pour les missiles antiaériens Aster, livrée par MBDA.

La Marine nationale n’exploitant qu’un seul porte-avions, ces dix-huit mois de chantier priveront la France de toute capacité à faire décoller un avion de combat depuis la mer, et donc à employer l’option nucléaire aéroportée embarquée, la Force aéronavale nucléaire mettant en œuvre depuis le Charles de Gaulle des Rafale Marine armés du missile ASMPA-R. La dissuasion française continuera néanmoins de reposer sur les Forces aériennes stratégiques et les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.

Le précédent de janvier 2024 donne une idée du calendrier à venir : après huit mois d’entretien intermédiaire, le porte-avions avait repris la mer le 9 janvier pour des essais, avant que son groupe aérien, puis l’ensemble du groupe aéronaval, ne reviennent progressivement à bord, plusieurs semaines séparant la sortie des bassins de la première mission opérationnelle. Depuis la fin du mois d’août, le navire a par ailleurs traversé un autre entretien à Toulon, sans lien avec l’ATM3, marqué par un incendie le 5 octobre dans un local technique, probablement causé par des travaux de découpe au chalumeau. La préfecture maritime n’avait alors constaté ni blessé ni conséquence sur les installations nucléaires.

Entre ces deux rendez-vous techniques, le Charles de Gaulle doit donc encore mener une campagne complète, loin d’être anodine après une année marquée par le déploiement prolongé vers le Moyen-Orient. Pour l’équipage, cette sortie de fin novembre marque le début d’un compte à rebours : la dernière période en mer avant un chantier qui redessinera une partie des capteurs et de l’armement du bâtiment.

Appareillage pour la dernière mission 23 novembre 2026 Début de l’ATM3 Printemps 2027 Durée du chantier 18 mois Mise en service du navire 18 mai 2001 Âge du navire en 2038 37 ans Arrivée prévue du successeur France Libre 2038

Un seul porte-avions jusqu’en 2038, et après ?

Le successeur du Charles de Gaulle, le porte-avions de nouvelle génération baptisé France Libre, n’est attendu en service qu’à l’horizon 2038. D’ici là, la France ne dispose d’aucune coque de rechange, une situation que l’amiral Christophe Cluzel, chef d’état-major de la Marine, a évoquée devant la commission de la défense de l’Assemblée nationale le 14 octobre, selon des propos rapportés par le site américain Defense News et relayés par L’Essentiel de l’Éco : deux porte-avions garantiraient une alerte permanente, un bâtiment toujours prêt à appareiller, quand une présence continue en mer en exigerait trois.

La question d’une éventuelle prolongation du Charles de Gaulle au-delà de 2038 reste à l’étude sur le plan technique, des conclusions étant attendues début 2029 sur la propulsion nucléaire, l’usure du combustible et l’état des systèmes auxiliaires. Politiquement, toutefois, l’Élysée a fermé la porte dès mars 2026, confiant à Mer et Marine : « Il n’y aura pas de prolongement du Charles de Gaulle au-delà de l’enchaînement parfait entre ce porte-avions et son successeur, qui le remplacera en 2038. » La présidence invoquait notamment les équipages et les avions qu’exigerait l’exploitation simultanée de deux bâtiments.

La programmation militaire prévoit d’ailleurs un chevauchement entre 2036 et 2038 : durant ces deux années, le France Libre effectuera ses essais et sa montée en puissance, sans pour autant constituer un second groupe aéronaval pleinement opérationnel. Son premier équipage serait d’abord incomplet, avant d’être renforcé progressivement par des marins venus du Charles de Gaulle, rapportait Mer et Marine en mars dernier. Même doté de deux porte-avions, le format de la Marine nationale continuerait donc de connaître des périodes sans bâtiment déployé, un format pensé pour l’alternance plutôt que pour la permanence en mer.

En attendant, c’est bien le Charles de Gaulle, seul, qui devra encaisser les mois à venir. Sa mission actuelle en mer doit permettre de clore une séquence opérationnelle dense, entamée en janvier avec Orion 2026 et poursuivie jusqu’au Moyen-Orient, avant que le navire ne rejoigne, au cours de 2027, les bassins Vauban pour n’en ressortir qu’en 2028. La France devra alors composer, pour une durée que ni le ministère des Armées ni la Marine n’ont encore précisément chiffrée au-delà des dix-huit mois de travaux, sans sa seule base aérienne navigante.

Sources