Au large d’Armintza, dans le Pays basque espagnol, Carnegie Clean Energy a déployé en mer, samedi 14 novembre, l’actionneur flottant de son système houlomoteur CETO. Une brève mise à l’eau test, première étape avant le raccordement électrique complet du démonstrateur, prévu au printemps 2027.

Une courte fenêtre météo pour une étape décisive

L’entreprise australienne Carnegie Clean Energy a profité d’une fenêtre météorologique favorable pour mettre à l’eau, le 14 novembre, l’« actionneur flottant » (Buoyant Actuator) de son système de production d’électricité à partir de la houle, baptisé CETO. L’opération s’est déroulée sur le site d’essais du BiMEP (Biscay Marine Energy Platform), une plateforme d’essais en mer soutenue par les autorités basques, au large de la commune d’Armintza.

Les trois sections modulaires qui composent l’actionneur ont été fabriquées localement puis acheminées jusqu’au port de Bilbao, où elles ont été assemblées avant d’être mises à l’eau à la grue. Le flotteur a ensuite été remorqué jusqu’au poste d’essai attribué à Carnegie au BiMEP, où il a été raccordé à un système de mouillage et d’ancrage installé au préalable.

Selon Carnegie, cette opération a permis de valider plusieurs procédures clés : autorisations portuaires et maritimes, levage lourd, coordination des navires, transit en mer et installation du mouillage. L’actionneur doit rester peu de temps en mer avant d’être récupéré et ramené au port, en fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité des navires de servitude.

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Direction le printemps 2027 pour le raccordement complet

Ce déploiement s’inscrit dans la première étape du programme ACHIEVE, qui vise à valider les procédures maritimes, la logistique de la chaîne d’approvisionnement et le comportement de l’engin dans des conditions océaniques réelles. Durant l’hiver européen, l’actionneur flottant restera à terre pendant que les modules de prise de force (PTO) et le module électrique subiront des tests finaux, simulant les conditions océaniques pour évaluer leur fonctionnement mécanique, électrique, de contrôle et de communication.

Le système CETO complet, intégrant l’ensemble de ces composants, doit être déployé en mer et raccordé au réseau électrique lors de la seconde étape du programme ACHIEVE, au printemps européen 2027. Carnegie indique que le succès de ce premier déploiement a permis de débloquer de nouveaux jalons de financement pour la suite du projet, qui doit à terme déboucher sur un parc de 6 mégawatts au large du Pays basque, objet d’un protocole d’accord signé avec le BiMEP.

« Voir l’actionneur flottant de CETO à l’eau au large du site du BiMEP est un moment de fierté pour toute l’équipe de Carnegie. Cela a demandé un effort considérable de notre équipe à Bilbao pour faire de cette première étape un succès. Si ce n’est que la première phase de la campagne offshore, l’expérience acquise lors de ce court déploiement a renforcé les compétences de notre équipe et nous place dans une position bien plus solide à l’approche de notre déploiement complet et raccordé au réseau, lors de l’étape 2, au printemps européen 2027 » (propos traduits), a déclaré Jonathan Fiévez, directeur général de Carnegie Clean Energy.

Caractéristique Donnée Date du déploiement 14 novembre 2026 Lieu BiMEP, au large d’Armintza (Pays basque espagnol) Étape Stage 1 du programme ACHIEVE Raccordement complet prévu Printemps européen 2027 Parc futur envisagé 6 MW, au large du Pays basque espagnol

Une technologie encore jeune, dans un secteur où la France a aussi ses propres ambitions

Le houlomoteur, qui consiste à transformer le mouvement de la houle en électricité, reste une technologie marginale comparée à l’éolien ou au solaire, mais plusieurs pays européens y voient un complément utile aux autres énergies marines renouvelables, en particulier pour les littoraux exposés à une forte houle océanique comme la façade atlantique. Carnegie travaille sur sa technologie CETO depuis plusieurs années, avec des essais antérieurs menés en Australie, avant de se tourner vers l’Europe et le site du BiMEP pour franchir une nouvelle étape.

En France, la filière des énergies marines renouvelables dispose de ses propres infrastructures d’essais, à l’image du site SEM-REV, au large du Croisic, exploité par Centrale Nantes et France Energies Marines, qui a notamment accueilli l’éolienne flottante Floatgen. Si CETO n’y est pas testé, ces installations témoignent de l’intérêt que portent plusieurs façades maritimes européennes, dont la Bretagne et les Pays de la Loire, au développement de technologies capables de tirer parti de la force de la mer.

Pour Carnegie, l’enjeu des prochains mois sera de transformer l’essai concluant de ce mois de novembre en un démonstrateur pleinement opérationnel et raccordé au réseau électrique espagnol, première étape avant d’envisager, à plus long terme, le déploiement du parc de 6 MW évoqué avec les autorités basques.