Le gouvernement a dévoilé les 33 projets lauréats du premier appel à projets pour décarboner le transport maritime, financé par le marché carbone européen.

Le gouvernement a annoncé le 21 novembre les 33 projets lauréats du premier appel à projets pour la décarbonation du transport et des services maritimes, financé par les recettes du marché carbone européen. Une première édition qui déçoit déjà les armateurs, qui espéraient une enveloppe quatre fois supérieure.

Vingt-deux navires, sept projets industriels, quatre ports

Philippe Tabarot, ministre des Transports, Catherine Chabaud, ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, et Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie, ont dévoilé la liste des lauréats de l’appel à projets « Aides à l’investissement pour la décarbonation du transport et des services maritimes », opéré par l’Ademe. Sur 92 dossiers déposés avant la clôture du 6 juillet, 33 ont été retenus : 22 dans la thématique « Navires », 7 dans la thématique « Industrie » et 4 dans la thématique « Ports ».

Côté navires, les projets couvrent aussi bien des unités neuves que des rétrofits, avec des technologies variées (hybridation électrique, propulsion vélique, amélioration de l’hydrodynamique). Le projet Vela, porté par Sail For Goods, prévoit la construction de quatre trimarans de fret propulsés par le vent pour une ligne transatlantique, équipés de panneaux solaires et d’hydrogénérateurs ; le premier navire de la série, déjà construit, doit être lancé début 2027. Le néo-armateur Zéphyr & Borée est, lui, lauréat pour Stargate, un navire de logistique aérospatiale reliant Bordeaux, les Etats-Unis et la Guyane, doté d’une propulsion hybride associant un moteur diesel optimisé à deux ailes automatisées.

Dans la thématique « Industrie », le projet de transition du port du Rosmeur vise à moderniser des infrastructures de levage obsolètes, avec l’acquisition d’un élévateur à bateaux entièrement électrique. Les quatre projets « Ports » portent tous sur l’alimentation électrique à quai : le projet HAROPA Ports OPS doit ainsi équiper Le Havre, Rouen et Honfleur d’installations de branchement électrique, appuyées sur un nouveau poste source Enedis, pour permettre aux navires de couper leurs moteurs thermiques une fois à quai.

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Un dispositif inédit financé par le marché carbone européen

Cet appel à projets concrétise un engagement pris lors du comité interministériel de la mer de mai 2025 : affecter une partie des recettes du marché européen du carbone (SEQE-UE), auquel le transport maritime est intégré depuis le 1er janvier 2024, à la décarbonation du secteur. Concrètement, les armateurs doivent désormais acheter des quotas d’émission pour une partie de leurs trajets en Europe, une charge nouvelle dont une fraction des recettes revient, via ce dispositif, à la filière elle-même. Lancé le 2 avril 2026, dans un contexte de hausse des prix des carburants, le dispositif couvre l’ensemble de la chaîne de valeur hors production énergétique : navires, chantiers navals, équipementiers et ports. Le gouvernement le présente comme le premier du genre en Europe à être financé par une partie des recettes du marché des quotas carbone.

Cette initiative s’inscrit aussi dans la trajectoire fixée par l’Organisation maritime internationale (OMI), qui vise une réduction drastique des émissions du transport maritime mondial d’ici le milieu du siècle. Pour une filière où le renouvellement de la flotte se compte en décennies, chaque appel à projets de ce type constitue un signal pour orienter les investissements des armateurs et des chantiers vers des technologies encore minoritaires, comme la propulsion vélique ou l’électrification à quai.

Des armateurs qui espéraient quatre fois plus

La satisfaction officielle tranche avec la réaction des armateurs. Selon Armateurs de France, l’organisation professionnelle du secteur, l’enveloppe finalement distribuée, 50 millions d’euros, est bien inférieure aux 200 millions d’euros espérés, et même aux 70 millions d’euros qui avaient été annoncés dans un premier temps. Son délégué général, Laurent Martens, avance que les recettes du marché carbone maritime ont rapporté 400 millions d’euros à l’Etat en 2026, ce qui alimente le sentiment que seule une fraction de cette recette profite réellement à la filière.

Les deux chiffres ne couvrent toutefois pas exactement le même périmètre : l’enveloppe de 50 millions d’euros correspond aux seules aides directes versées aux 33 projets lauréats, tandis que les 400 millions d’euros avancés par Armateurs de France désignent l’ensemble des recettes perçues par l’Etat sur le marché carbone maritime pour l’année 2026, dont une partie seulement était destinée, dès l’origine, à ce dispositif. L’écart entre les deux montants nourrit néanmoins le sentiment, côté armateurs, que l’effort de la filière pour s’adapter à la réglementation européenne n’est pas suffisamment compensé par un retour sur investissement public.

Face à ces critiques, la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche a reconnu que cette première édition pouvait décevoir. « La filière des industries de la mer et le transport maritime sont au cœur de la puissance maritime de la France et ils ont massivement répondu présents à cet appel à projets », a toutefois souligné Catherine Chabaud, qui a annoncé l’ouverture d’un second appel à projets pour prolonger le dispositif.

Donnée Chiffre Dossiers déposés / projets lauréats 92 / 33 Lauréats « Navires » 22 Lauréats « Industrie » 7 Lauréats « Ports » 4 Enveloppe distribuée 50 millions d’euros Enveloppe espérée par Armateurs de France 200 millions d’euros

La tension autour du montant de l’enveloppe augure des discussions serrées pour la deuxième édition de l’appel à projets, déjà annoncée par le gouvernement. D’ici là, les premiers effets concrets sont attendus début 2027, avec le lancement du premier trimaran du projet Vela et le démarrage des travaux d’électrification à quai sur l’axe Seine.

Sources