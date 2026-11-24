Depuis l’aube du 20 novembre, un cargo de 169 mètres gît sur le sable d’une plage sauvage des Landes, à Lit-et-Mixe. Une partie de son équipage a été évacuée par hélicoptère, mais le navire, lui, reste prisonnier du littoral, à la merci d’une mer qui ne lui laisse aucun répit.

Une côte façonnée par le vent, surprise par la tempête

Le Miro G, vraquier de 169 mètres battant pavillon maltais, a signalé dès la fin de journée du jeudi 19 novembre des difficultés de manœuvre liées aux conditions météorologiques. Face au risque d’échouement, le préfet maritime de l’Atlantique a immédiatement activé le niveau 3 du dispositif Orsec maritime et déclenché le plan franco-espagnol Biscaye. Malgré un mouillage d’urgence, de fortes rafales de vent, environ 48 nœuds, soit près de 90 km/h, ont entraîné le dérapage du navire, qui s’est échoué très tôt le vendredi matin sur le littoral de la commune de Lit-et-Mixe, dans les Landes, cette portion de côte connue pour ses longues plages ouvertes sur l’Atlantique et ses cordons de dunes boisées de pins.

Pour qui connaît ce littoral, l’image a quelque chose de vertigineux : une coque de plusieurs dizaines de milliers de tonnes couchée sur une plage que des générations de promeneurs et de surfeurs ont connue vide de toute présence humaine. C’est aussi un rappel de la fragilité de cette frange dunaire, sans cesse remodelée par le vent et la mer, et aujourd’hui soumise à la présence immobile d’un géant d’acier qu’elle n’a pas choisi d’accueillir.

Lire en complément: 4e Barracuda : le sous-marin nucléaire De Grasse entre en service dans la Marine nationale

Une opération de secours sous très haute surveillance

Le dispositif Orsec maritime a permis de mobiliser le remorqueur de sauvetage en haute mer espagnol Sar Gavia, appareillé de Bilbao, en renfort des moyens français. Une opération d’évacuation d’une partie de l’équipage a été réalisée grâce à un hélicoptère Raffut SAR de l’armée de l’Air et de l’Espace. Le capitaine et deux de ses marins sont restés à bord pour faciliter les opérations avec les autorités françaises.

Une équipe d’évaluation et d’intervention de la Marine nationale a ensuite été hélitreuillée sur le navire par un hélicoptère Dauphin basé à La Rochelle, tandis qu’un avion de surveillance maritime Falcon 50 effectuait des vols au-dessus du cargo pour guetter la moindre trace de pollution. A ce stade, selon la préfecture maritime, aucune pollution n’a été identifiée autour du navire, une précision qui ne dissipe pas l’inquiétude tant que le Miro G reste échoué, exposé aux assauts répétés de la houle.

Un déséchouement suspendu aux caprices de la météo

Déloger le cargo s’annonce délicat. Le navire doit d’abord être allégé pour limiter les contraintes sur sa coque, déjà en contact avec le fond, ce qui suppose de pomper l’eau de ses ballasts. Or ses deux groupes électrogènes principaux sont hors service, et les experts s’efforcent de rétablir une alimentation électrique de secours pour les pompes. Le remorqueur Abeille Bretagne, lui, ne pourra pas s’approcher à moins de 900 mètres du Miro G en raison des faibles fonds : il faudra déployer une remorque en Kevlar d’environ 1 000 mètres, acheminée depuis le port de La Pallice, dont la mise en place dans une mer formée nécessitera l’intervention d’une petite embarcation.

S’ajoute à cela la question des marées : la diminution des coefficients dans les prochains jours va réduire la hauteur d’eau à pleine mer, alors que cette donnée est justement celle qui conditionne les chances de succès d’une tentative de dés-échouement. La préfecture maritime le reconnaît elle-même, sans détour : l’issue de l’opération « reste très incertaine », et si aucune fenêtre météorologique favorable ne se présente rapidement, il faudra « envisager une opération qui s’inscrira dans un temps plus long », le navire demeurant alors échoué sur cette plage, visible de loin, pendant des jours, voire des semaines supplémentaires.

C’est là tout l’enjeu pour ce coin de littoral landais : plus l’immobilisation se prolonge, plus le risque grandit qu’une fissure de coque ou qu’une nouvelle tempête ne transforme une simple avarie en pollution bien réelle, sur un rivage où la nature, jusqu’ici, n’avait pas à composer avec une telle intrusion.

En cette fin de novembre, la plage de Lit-et-Mixe n’accueille plus les baigneurs ni les surfeurs de l’été, mais elle reste un maillon de ce long ruban de sable et de dunes boisées qui court sur la Côte d’Argent, entre bancs de sable mouvants et pinède landaise plantée pour fixer les sols. C’est précisément cette nature de littoral ouvert, sans port ni abri naturel sur des kilomètres, qui rend toute intervention si délicate : il n’existe ici aucune zone protégée des vagues où attendre une fenêtre météo plus clémente, seulement une plage frontale livrée aux assauts de l’Atlantique, sur laquelle le Miro G se trouve désormais aussi exposé que les promeneurs qui, en temps normal, en foulent le sable.

Les opérations se poursuivent sous la coordination du préfet maritime de l’Atlantique, en lien avec la préfecture des Landes, qui a interdit l’accès à la plage par arrêté municipal. La prochaine fenêtre météorologique favorable, dès qu’elle se présentera, sera scrutée de près : c’est elle, et elle seule, qui décidera si le Miro G peut reprendre la mer ou s’il restera, pour des jours encore, l’hôte indésirable de cette plage sauvage.

Pour l’instant, c’est l’attente qui domine, une attente à laquelle la nature, elle, ne se prête pas toujours de bonne grâce. Chaque jour supplémentaire passé coque échouée sur le sable est un jour de plus où le sort de cette portion de littoral landais dépend d’une météo qu’aucune autorité, aussi mobilisée soit-elle, ne peut maîtriser.

Sources