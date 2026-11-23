La filiale française de l’armateur norvégien Knutsen vient de réceptionner son 27e navire sous pavillon français, un méthanier géant construit en Corée du Sud pour QatarEnergy. L’entreprise basée à Nantes annonce dans le même temps une pause dans son expansion pour consolider son organisation.

Un géant du gaz de plus sous pavillon tricolore

Le méthanier Hazem Baranyoush, d’une capacité de 174 000 mètres cubes, vient rejoindre la flotte de Knutsen LNG France, filiale française de l’armateur norvégien Knutsen implantée en France depuis 2022 et basée à Nantes. Selon le site spécialisé LNG Prime, ce navire est le dixième et dernier d’une série de méthaniers construits par le chantier sud-coréen HD Hyundai et affrétés par la compagnie qatarienne QatarEnergy, dont le premier exemplaire, le Mraikh, avait été livré en juin 2025. Avec son arrivée, la flotte de Knutsen armée au Registre International Français (RIF), le pavillon français pour les navires de commerce au long cours, atteint 27 unités.

L’annonce a été faite par Knutsen LNG France sur les réseaux sociaux, sans précision sur la date exacte de livraison du navire. Elle intervient alors que la compagnie avait, en avril 2026, revendiqué la gestion de 22 méthaniers sous pavillon français et un carnet de commandes de plus de dix navires supplémentaires jusqu’en 2029, ce qui en faisait déjà le deuxième armateur par le tonnage au sein du RIF.

Le Hazem Baranyoush s’inscrit dans un programme de construction bien plus vaste. Selon LNG Prime, QatarEnergy a fait construire 128 méthaniers au total pour renouveler et étendre sa flotte, dont 104 navires conventionnels et 24 unités de très grande capacité dites QC-Max. Les chantiers sud-coréens se sont partagé l’essentiel de ces commandes, avec 34 navires pour HD Hyundai Heavy, 33 pour Samsung Heavy et 25 pour Hanwha Ocean, les douze derniers revenant au chantier chinois Hudong-Zhonghua. C’est au sein de cette flotte que Knutsen LNG France est venue puiser une partie des méthaniers qu’elle arme sous pavillon français depuis 2022.

Ce choix d’un armement français n’est pas neutre pour un armateur norvégien : il suppose de respecter les obligations sociales et fiscales attachées au Registre International Français, en contrepartie d’un accès facilité aux marchés publics et aux dispositifs de soutien qui y sont associés. La multiplication des méthaniers sous ce pavillon, de zéro en 2022 à 27 aujourd’hui, en fait un cas souvent cité par les pouvoirs publics pour illustrer l’attractivité retrouvée du registre français auprès des grands armateurs internationaux du gaz naturel liquéfié.

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Après la croissance, une pause pour consolider

« Après plusieurs années de forte croissance, les dix-huit prochains mois seront consacrés à la consolidation », a annoncé Knutsen LNG France, propos traduits et rapportés par LNG Prime. L’entreprise précise que cette période doit permettre de capitaliser sur l’expérience acquise, de recruter et de former des gens de mer, et de renforcer son organisation à terre. « L’objectif est clair : être prêts pour nos prochains méthaniers, qui arriveront en 2028 et 2029 », complète la compagnie.

Cette équipe à terre compte aujourd’hui 35 personnes à Nantes pour piloter la flotte. Elle est dirigée depuis le 1er mai 2026 par Jerome Balay, nommé président par les actionnaires de Knutsen, Trygve et Synnove Seglem, en remplacement de Ludovic Gerard, qui avait occupé cette fonction pendant cinq ans. Arnaud Gibrais assiste Jerome Balay sur les opérations, tandis qu’Emmanuel Le Henaff est en charge des finances.

Le pavillon français, un argument pour l’économie bleue nantaise

Cette montée en puissance s’inscrit dans la stratégie de promotion du Registre International Français portée par les pouvoirs publics. Selon le site du bureau du RIF, une délégation menée par Emeric Faure, responsable du bureau RIF, et Cécile Dupuis-Rémond, chargée des équipages et de la promotion du pavillon, s’est rendue à Nantes à l’occasion des Assises de l’Economie de la Mer pour rencontrer les équipes de Knutsen LNG France, dont Ludovic Gerard, Jerome Balay et Arnaud Gibrais ont été remerciés pour leur accueil. « Un vrai vote de confiance dans le pavillon et dans la France ! », a commenté l’équipe du bureau RIF à l’issue de cette visite, propos traduits.

Pour l’économie maritime française, la trajectoire de Knutsen LNG France illustre la capacité du pavillon tricolore à attirer des flottes étrangères spécialisées dans le transport de gaz naturel liquéfié, un secteur en forte croissance avec la multiplication des contrats d’approvisionnement de long terme entre producteurs du Golfe et énergéticiens européens. La pause annoncée par la compagnie ne remet pas en cause cette trajectoire : elle doit au contraire lui permettre d’absorber, dans de bonnes conditions, l’arrivée programmée de nouveaux méthaniers à partir de 2028.

Donnée Chiffre Capacité du méthanier Hazem Baranyoush 174 000 m3 Navires de Knutsen sous pavillon français (RIF) 27 Implantation de Knutsen LNG France en France depuis 2022 Effectif de l’équipe à terre (Nantes) 35 personnes Durée de la pause annoncée 18 mois Prochains méthaniers attendus 2028 et 2029

Prochaine étape : 2028

Knutsen LNG France a donc fixé son propre calendrier : dix-huit mois de consolidation avant de retrouver, en 2028 et 2029, le rythme de livraisons qui a fait passer sa flotte sous pavillon français de zéro à 27 navires en quatre ans. D’ici là, les équipes nantaises devront absorber la fin du programme de méthaniers construits pour QatarEnergy, dont le Hazem Baranyoush marque l’achèvement, et préparer l’arrivée de la prochaine génération de navires, qui viendra confirmer, ou non, le rang de deuxième armateur du Registre International Français revendiqué par la compagnie au printemps 2026.

Sources