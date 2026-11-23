Livrée fin octobre par Naval Group à la marine hellénique, la frégate Nearchos a fait escale dans la base navale bretonne pour y charger missiles et torpilles avant de rallier son port d’attache en Grèce.

Une escale obligée à Brest, comme pour sa sœur jumelle

La Nearchos, deuxième frégate de défense et d’intervention (FDI) construite par Naval Group à Lorient pour la marine hellénique, a appareillé sous pavillon grec le 13 novembre pour rallier Brest. Le navire devait y rester jusqu’au milieu de la semaine suivante, le temps de charger l’armement fourni par les industriels français, avant de reprendre la mer en direction de sa base d’attache du golfe Saronique, selon les informations rapportées par le média Greek City Times, qui cite l’agence de presse publique grecque AMNA.

Ce passage par Brest reproduit exactement l’itinéraire suivi un an plus tôt par la première frégate FDI grecque, la Kimon, livrée en octobre 2025. La Nearchos, elle, a été officiellement remise à la marine hellénique le 30 octobre 2026 à Lorient, lors d’une cérémonie qui a réuni le ministre grec de la Défense nationale, Nikos Dendias, et la ministre française des Armées, Catherine Vautrin. Le parrainage du navire a été confié à l’armateur Athanasios Martinos, et son premier commandant est le capitaine de frégate Vasileios Karagiannakis.

« C’est un honneur de livrer la deuxième frégate FDI pour la marine hellénique », a déclaré à cette occasion le président-directeur général de Naval Group, Pierre Éric Pommellet, propos traduits et rapportés par le site spécialisé Naval News.

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Un arsenal entièrement français embarqué à quai

Selon Greek City Times, c’est à Brest que la Nearchos reçoit l’essentiel de son armement, fabriqué par le missilier européen MBDA et par Naval Group lui-même. Les 32 cellules de ses deux lanceurs verticaux Sylver A50 sont remplies de missiles antiaériens Aster 30, capables de frapper une cible jusqu’à 120 kilomètres et de détecter des menaces dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour du navire. Le navire reçoit aussi ses missiles antinavires Exocet MM40 Block 3C, dont la portée annoncée approche les 250 kilomètres, chargés dans ses deux lanceurs quadruples, ainsi que des munitions pour son canon de 76 mm, des missiles RAM pour l’autodéfense rapprochée et des torpilles légères MU90 pour la lutte sous-marine.

Cette configuration, dite « Standard 2 », ajoute par rapport à la frégate Kimon deux modules supplémentaires de lanceurs Sylver A50 ainsi que des lanceurs Sylena pour la défense antiaérienne, selon le détail technique publié par Naval News. Le navire, long de 122 mètres pour un déplacement de 4 500 tonnes et une vitesse maximale de 27 nœuds, embarque également un hélicoptère de la classe des dix tonnes et un drone vertical.

Donnée Chiffre Livraison de la Nearchos à Lorient 30 octobre 2026 Déplacement 4 500 tonnes Longueur 122 mètres Vitesse maximale 27 nœuds Cellules Sylver A50 (missiles Aster 30) 32 Portée des missiles Exocet MM40 Block 3C environ 250 km Frégates FDI commandées par la Grèce 4

Un programme franco-hellénique qui s’étend déjà à la Suède

La Grèce a commandé quatre frégates FDI dans le cadre d’un programme lancé en 2022 : après la Kimon, livrée en décembre 2025, et la Nearchos, la troisième unité, la Formion, doit voir son pavillon hissé le 17 décembre 2026 avant une livraison au printemps 2027 dans une configuration encore enrichie. La quatrième, la Themistoklis, suivra environ dix-huit mois plus tard et devrait être la première frégate hellénique dotée de lanceurs Sylver A70 capables d’emporter des missiles de croisière navals SCALP Naval, d’une portée annoncée supérieure à 1 000 kilomètres, une capacité qui n’équipe pas encore la Nearchos.

Le programme FDI dépasse désormais le seul cadre franco-grec : treize frégates de ce type sont prévues au total, cinq pour la France, quatre pour la Grèce et quatre pour la Suède, dont la première unité a commencé sa construction le 1er octobre 2026. Plus de 75 entreprises grecques participent déjà aux programmes de frégates et de sous-marins de Naval Group, qui partage avec sa filiale Naval Group Hellas le contrat de soutien en service des navires livrés à Athènes.

Selon les données publiées par Naval News, le chantier de Lorient est désormais capable de construire une frégate FDI en trois à quatre ans et peut en livrer jusqu’à deux par an, un rythme qui doit lui permettre d’honorer simultanément les commandes françaises, grecques et suédoises sans retarder la montée en puissance de la marine hellénique en mer Égée. La frégate suédoise Luleå, première d’une série de quatre, a d’ailleurs commencé sa construction le même mois que la livraison de la Nearchos, un calendrier qui illustre l’ampleur prise par ce programme européen né d’une commande française.

Pour la marine hellénique, cette montée en puissance s’accompagne d’autres investissements : le commandement naval grec a également engagé une procédure d’achat portant sur au moins 84 missiles RAM Block 2B supplémentaires, dont le contrat est attendu prochainement, en complément direct de l’armement déjà embarqué sur les frégates FDI.

À Brest, la base navale confirme ainsi son rôle de point de passage incontournable pour l’armement des frégates françaises exportées, un rôle qu’elle devrait rejouer dès la fin de l’année pour la Formion, puis pour la Themistoklis lorsque viendra son tour de recevoir, pour la première fois sur un navire grec, des missiles capables de frapper très loin dans les terres.

Sources