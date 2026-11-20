Mesurer une baleine au centimètre près sans jamais l’approcher, et lire sur son dos les traces d’un filet de pêche : c’est ce que permet désormais un petit boîtier, posé sous un drone, qui vient d’être testé au-dessus des fjords islandais.

Un télémètre laser pour regarder les baleines sans les déranger

L’idée est née d’une frustration partagée entre chercheurs et ingénieurs : les équipements existants pour mesurer les baleines depuis les airs étaient jugés fragiles et peu pratiques sur le terrain, loin de tout, au-dessus d’une mer qui ne pardonne pas la moindre négligence. Le projet Whaser, conçu par la société Tandem Ventures avec l’association britannique de protection des mammifères marins Whale Wise, et soutenu par le distributeur de composants électroniques Mouser, propose une alternative compacte : un lidar embarqué sous un drone, pas plus grand qu’une boîte d’allumettes, à peine 40 millimètres sur 40 pour 140 millimètres de long, soit environ un tiers de moins que la version précédente de l’appareil.

Le principe du lidar tient en une image simple : un faisceau infrarouge part du drone, touche la surface de l’eau ou le dos de l’animal, puis revient. Le temps que met la lumière à faire l’aller-retour donne une altitude d’une précision redoutable. Ces données, enregistrées sur une simple carte mémoire, sont ensuite combinées aux images vidéo du drone et aux caractéristiques de son objectif pour reconstituer, au centimètre, les dimensions réelles de l’animal survolé. Lors d’un test, une baleine ainsi mesurée affichait 10,24 mètres, une donnée qui correspondait à ce que l’on savait déjà de cet individu précis, preuve que la méthode tient ses promesses.

Rien de tout cela n’aurait tenu sans un long travail de miniaturisation, mené par les ingénieurs de Tandem Ventures, Sam Rogers et Edwin Towler, qui ont voulu que leur instrument tienne littéralement dans le creux de la main. C’est aussi cette légèreté qui permet à l’appareil de voler plus longtemps, au-dessus de la même baleine, sans peser sur l’autonomie du drone qui le porte. Côté scientifique, c’est Jess Ward, de Whale Wise, qui a guidé le projet vers ce qui compte vraiment pour les chercheurs sur le terrain : des mesures fiables, répétables, et utilisables sans formation lourde par des équipes qui travaillent souvent dans des conditions météo difficiles, loin de tout laboratoire.

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Ce que ces mesures racontent d’une vie de baleine

Derrière les chiffres, il y a une intention plus profonde que la seule prouesse technique : comprendre comment les baleines à bosse traversent, ou ne traversent pas, leurs rencontres avec les engins de pêche. Les images aériennes à haute résolution permettent d’évaluer les cicatrices laissées sur la peau de l’animal et d’estimer son état corporel général, deux indices qui aident les scientifiques à mesurer les effets, parfois durables, d’un enchevêtrement dans des filins ou des filets. Une baleine qui traîne un cordage pendant des semaines dépense une énergie considérable, parfois au prix de sa survie, et ces survols répétés permettent justement de suivre, année après année, comment un même animal s’en remet, ou pas.

Les essais menés dans les Westfjords, à proximité du village de Drangsnes, en Islande, ont offert un premier aperçu de ce que le dispositif peut observer : un vol de 1,5 kilomètre au-dessus d’un fjord, puis la découverte de trois baleines à bosse nageant tranquillement près de la surface. Un moment presque ordinaire, mais qui en dit long sur la discrétion de l’outil : plutôt qu’un bateau qui s’approche et modifie le comportement de l’animal, un drone silencieux, loin au-dessus de l’eau, qui regarde sans perturber.

Il y a quelque chose d’apaisant dans cette façon de faire de la science : pas de moteur qui s’approche, pas d’odeur de carburant qui traverse l’air marin, juste un petit appareil qui tourne, très haut, et qui note tout ce qu’il voit avant de rentrer. Pour des animaux qui passent déjà leur vie à composer avec le trafic maritime, les filets dérivants et le bruit sous-marin, cette discrétion n’est pas un détail de confort technique. C’est une manière de les étudier sans ajouter, à la liste déjà longue des dérangements qu’ils subissent, celui d’une recherche scientifique trop intrusive.

D’un fjord islandais à une quarantaine d’organisations dans le monde

Avant d’en arriver là, l’équipe a dû apprendre à faire confiance à son instrument sur la terre ferme. Les premiers essais se sont déroulés dans l’Oxfordshire, en Angleterre, avec un accessoire aussi inattendu qu’efficace : une planche de paddle flottant sur l’eau, qui a servi de « fausse baleine » pour calibrer les mesures avant le grand saut vers l’océan Atlantique nord.

Cette rigueur a payé. Au-delà du cercle restreint des concepteurs, plus de quarante organisations à travers le monde, qui utilisent déjà des lidars pour suivre les cétacés, doivent recevoir ce nouveau système.

Autant de chercheurs, de bénévoles et de garde-côtes qui pourront, depuis un ciel islandais, hawaïen ou méditerranéen, continuer d’observer les baleines sans jamais troubler leur passage. Un petit boîtier, sous un drone, et c’est tout un pan de la recherche sur les grands cétacés qui gagne en légèreté, pour mieux veiller, de loin, sur des animaux qui n’ont jamais demandé qu’on les laisse en paix.

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