Huit nouveaux drones sous-marins viennent rejoindre la flotte de guerre des mines de la Marine nationale. La commande, passée par la Direction générale de l’armement (DGA) auprès de Thales et d’Exail, porte à seize le nombre total de ces engins attendus dans les prochaines années.

Une option levée deux ans après le premier contrat

C’est à l’occasion du dernier salon Euronaval, qui s’est tenu début novembre à Paris, que la DGA a signé la commande de huit A18-M supplémentaires pour la Marine nationale. Cette décision s’inscrit dans le programme SLAM-F (système de lutte anti-mines futur), qui doit renouveler en profondeur la capacité française de guerre des mines.

Il s’agit en réalité de l’affermissement d’une option prévue dans l’accord-cadre signé en novembre 2024, lors de la précédente édition d’Euronaval. Ce premier contrat portait sur le développement et la réalisation de huit drones, assorti d’une option pour huit unités de plus. Deux ans plus tard, cette option est donc levée, et le compteur grimpe à seize A18-M commandés pour la Marine nationale.

Ces drones sont une version modifiée du A18-M d’Exail, intégrant un nouveau sonar haute résolution et multi-vue, le SAMDIS 600 de Thales. L’engin mesure 5 mètres de long pour un diamètre de 18 pouces (environ 47 centimètres) et pèse 500 kilogrammes. Il peut plonger jusqu’à 300 mètres et tenir 10 heures d’autonomie en mission, embarquant, outre le SAMDIS 600, un sonar volumique VSS et un GPS militaire sécurisé au niveau secret.

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Thales et Exail, un attelage bientôt réuni dans le même groupe

La collaboration entre les deux industriels, réunis au sein d’un groupement momentané d’entreprises avec Thales comme mandataire, ne devrait plus durer très longtemps sous cette forme. En juillet 2026, Thales a en effet annoncé le rachat d’Exail à la famille Gorgé, pour une valeur d’entreprise de 3,9 milliards d’euros (134 euros par action), après l’échec des négociations exclusives qui opposaient la famille Gorgé à Safran. L’opération doit se solder par une offre publique d’achat sur le reste du capital, attendue au plus tard début 2028.

Pour Thales, l’enjeu est de taille : le groupe veut atteindre une masse critique sur les drones de lutte contre les mines et accélérer son offre en guerre anti-sous-marine, un marché qu’il estime en forte croissance jusqu’en 2030. La navigation inertielle et la robotique maritime représentent déjà 76 % des ventes d’Exail, qui a réalisé 479 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 pour un carnet de commandes de 1,1 milliard d’euros fin mars. Thales indique viser un bénéfice par action positif dès la première année et environ 500 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire sur dix ans grâce à cette acquisition. Le groupe a résumé son ambition en une phrase : « Thales aims to increase its scale in the underwater warfare market » (propos traduits : Thales vise à augmenter son envergure sur le marché de la guerre sous-marine).

Ces seize A18-M viendront compléter les nouveaux modules robotisés de lutte contre les mines déjà livrés à la Marine nationale par Thales dans le cadre du programme franco-britannique MMCM. Chaque module comprend deux drones de surface de 12 mètres de long, pouvant chacun embarquer deux charges utiles, dont un sonar remorqué TSAM.

Cap sur 2028 pour les premières livraisons

Les essais en mer des huit nouveaux A18-M doivent débuter dans les mois qui viennent, avant le lancement des livraisons en 2028. Pour les huit premiers exemplaires commandés en 2024, le calendrier annoncé prévoyait déjà une première livraison au premier semestre 2028, avec un parc complet de huit AUV NG attendu à l’horizon mi-2030. La nouvelle tranche de huit drones devrait suivre une trajectoire comparable.

Cette montée en puissance intervient alors que les moyens traditionnels de guerre des mines s’amenuisent. La flotte des chasseurs de mines tripartites (CMT) de la Marine nationale, elle, va tomber à seulement sept unités d’ici la fin de l’année. L’Andromède, basé à Brest et en service depuis 1984, s’apprête à être retiré après une dernière mission qui l’a mené jusqu’en mer Rouge et à Djibouti, où il a notamment contribué à sécuriser la liberté de navigation du groupe aéronaval emmené par le porte-avions Charles de Gaulle. C’est précisément ce savoir-faire, aujourd’hui porté par des bâtiments vieillissants, que les futurs A18-M et les modules robotisés du programme SLAM-F doivent reprendre, avec davantage de drones et moins de marins exposés au risque.

Le drone est né d’un travail engagé en 2023 entre la DGA, la Marine nationale, Thales et Exail, avec un objectif clair : regrouper dans un format deux fois plus compact toutes les fonctions du prototype A-27 actuellement en service, tout en réutilisant au maximum les briques technologiques déjà développées par les deux industriels. Les A18-M seront mis en œuvre en lien avec les centres de commandement du programme SLAM-F, en particulier celui de Brest, et pourront appareiller depuis les futures unités de la flotte de guerre des mines comme depuis des sites projetables.

Le programme SLAM-F doit à terme remplacer l’ensemble des moyens actuels de la Marine nationale en matière de guerre des mines (chasseurs de mines, bâtiments remorqueurs de sonars, bâtiments base de plongeurs démineurs). L’objectif affiché est de garantir la liberté de circulation des forces navales françaises, de protéger l’accès aux ports du pays et de permettre aux marins d’opérer à distance des zones dangereuses, avec davantage de discrétion. Dans un contexte où la menace des mines navales reste, selon le ministère des Armées, une préoccupation permanente pour la sécurité des approches maritimes, cette montée en puissance des drones sous-marins illustre la place que la France entend conserver parmi les rares nations à maîtriser toute la chaîne de détection et de neutralisation des mines.

Sources