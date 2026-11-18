Le port de Brest a été retenu parmi les 40 lauréats nationaux de l’appel à projets REMO 2026 pour son dispositif Glaz Bonus, une prime financière destinée à inciter les entreprises bretonnes à faire basculer leurs flux de marchandises de la route vers la mer.

95 % du fret breton transporté par la route

En Bretagne, près de 95 % des flux de marchandises sont aujourd’hui acheminés par la route, selon BrestPort. C’est ce constat qui a conduit le gestionnaire du port de Brest à concevoir Glaz Bonus, un dispositif destiné à favoriser le transfert de flux conteneurisés vers des solutions maritimes massifiées. L’ambition est de connecter plus efficacement le port de Brest, et par extension l’ensemble de la région, aux grands hubs portuaires européens comme Le Havre ou Anvers, pour relier de façon plus durable les voies commerciales internationales.

Présenté dans le cadre de l’appel à projets REMO 2026, porté par le programme de certificats d’économie d’énergie ReMoVe, le projet de BrestPort a été sélectionné parmi 40 lauréats au niveau national. « Le projet porté par BrestPort a été distingué pour son caractère innovant, son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sa capacité à structurer durablement les flux logistiques du territoire », souligne Christophe Chabert, directeur de BrestPort, cité par Bretagne Économique.

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Un bonus calculé sur les émissions de CO2 évitées

Le mécanisme imaginé par BrestPort repose sur une logique incitative plutôt que réglementaire. Les entreprises qui choisissent de transférer leurs volumes de la route vers le maritime déclareront leurs tonnages transportés par bateau. BrestPort calculera alors le gain environnemental ainsi généré et versera en retour un bonus financier proportionnel aux émissions de CO2 évitées, avec une majoration prévue pour les reports réalisés sur de longues distances. Concrètement, plus une entreprise détourne de marchandises d’un trajet routier long vers une solution maritime, plus la prime versée par le port sera élevée.

Le projet prévoit, sur les deux prochaines années, le transfert progressif de 15 000 conteneurs, soit environ 30 000 équivalents vingt pieds (EVP), de la route vers la solution maritime. Selon les calculs de BrestPort, cet objectif équivaudrait à l’évitement de plus de 15 000 trajets routiers de plus de 200 kilomètres chacun, pour une réduction prévisionnelle de plus de 10 700 tonnes de CO2 sur la période.

Un dispositif national pour sortir le fret de la route

Glaz Bonus ne sort pas de nulle part : il s’inscrit dans l’appel à projets REMO, un sous-dispositif du programme ReMoVe porté par l’Agence de la transition écologique (Ademe) et financé par les certificats d’économies d’énergie (CEE). Doté d’une enveloppe de 9,1 millions d’euros, ce programme national doit permettre de subventionner jusqu’à 50 % des coûts admissibles d’un projet de report modal, dans la limite de 800 000 euros par dossier, les dépenses éligibles couvrant aussi bien les prestations de transport massifié que les logiciels, les équipements ou l’ingénierie nécessaires à leur mise en œuvre. L’appel à projets REMO, clos le 30 juin 2026, s’adresse aux entreprises de transport de fret maritime, fluvial ou ferroviaire ainsi qu’aux organisations qui coordonnent des flux de marchandises.

Derrière ce dispositif se cache un constat partagé par l’ensemble de la filière logistique française : en 2023, les modes massifiés (fluvial, ferroviaire, maritime) ne représentaient encore que 10,7 % des tonnes-kilomètres parcourues par les marchandises sur le territoire national, l’écrasante majorité du fret restant transportée par la route. C’est ce rapport de force que Glaz Bonus entend inverser, au moins localement, en rendant la solution maritime financièrement plus attractive pour les chargeurs bretons qui hésitent encore à basculer leurs volumes.

Donnée clé Chiffre Lauréats nationaux de l’appel à projets REMO 2026 40 Part du fret routier en Bretagne 95 % Conteneurs à transférer vers le maritime (2 ans) 15 000 (environ 30 000 EVP) Trajets routiers de plus de 200 km évités plus de 15 000 Réduction de CO2 prévisionnelle plus de 10 700 tonnes Budget national du dispositif REMO 9,1 millions d’euros Subvention maximale par projet 50 % des coûts, plafonnée à 800 000 euros Part des modes massifiés en France (2023) 10,7 % des tonnes-kilomètres

Un modèle que BrestPort veut voir répliqué ailleurs

Au-delà du seul territoire finistérien, BrestPort affiche une ambition plus large : démontrer qu’un port régional de taille moyenne peut devenir un acteur à part entière de la décarbonation des chaînes logistiques, en s’appuyant sur des infrastructures déjà existantes plutôt que sur de nouveaux investissements lourds. « Le modèle développé dans le cadre de Glaz Bonus a vocation à être partagé et potentiellement reproduit sur d’autres corridors maritimes français », conclut le gestionnaire du port, qui espère ainsi essaimer son dispositif vers d’autres façades portuaires françaises confrontées aux mêmes enjeux de report modal.

Pour l’instant, aucun calendrier précis de versement des premières primes n’a été rendu public ; BrestPort doit désormais finaliser les modalités opérationnelles de déclaration des volumes avec les chargeurs intéressés, avant un premier bilan attendu à l’issue des deux années du programme REMO 2026.