Un drone multirotor capable de tromper les missiles antinavires les plus modernes : voilà le pari de DAUPHIN, programme piloté par la Direction générale de l’armement (DGA) et confié à Lacroix et Thales. Dévoilés à l’occasion du salon Euronaval 2026, les premiers détails de ce leurre actif décalé laissent entrevoir de premiers essais en vol dès 2027.

Un drone pour simuler la signature radar d’une frégate entière

DAUPHIN, acronyme de Drone d’AUtoprotection Projeté et Héliporté d’Interception Navale, vise à compléter les moyens d’autoprotection des navires militaires face aux missiles anti-navires les plus modernes. Le principe : en cas de menace détectée, le navire lance ce drone multi-rotor, qui embarque une charge utile de guerre électronique développée par Thales. Une fois en l’air, l’engin opère de façon autonome, sans liaison de données avec le navire qui l’a déployé.

Une antenne de goniométrie lui permet de localiser la source du radar qui guide le missile entrant, afin de se positionner face au faisceau du viseur de l’engin ennemi. Un module de mémoire numérique à radiofréquence (DRFM) capte alors le signal radar, l’enregistre et le modifie pour produire un faux écho, retransmis grâce à un amplificateur à semi-conducteurs de forte puissance. Résultat recherché : un seul drone DAUPHIN doit pouvoir simuler la surface équivalente radar d’une frégate de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale, voire d’un bâtiment plus imposant.

Ce leurre actif décalé, ou OBAD (Off-Board Active Decoy) dans la terminologie otanienne, ne remplace pas les défenses existantes mais vient s’ajouter aux brouilleurs embarqués et aux moyens de destruction directe, comme les missiles intercepteurs Aster. S’il parvient à détourner un missile entrant, le navire peut ainsi économiser un tir d’interception, par définition coûteux et en nombre limité à bord.

DAUPHIN a été dévoilé dans le cadre de la 30e édition d’Euronaval, le grand salon naval français qui s’est tenu du 3 au 6 novembre 2026 à Paris Nord Villepinte. Le rendez-vous, qui réunit tous les deux ans industriels, marines et délégations officielles du monde entier, est traditionnellement l’occasion pour la DGA de présenter l’avancée de ses programmes technologiques de défense, souvent plusieurs années avant leur entrée en service opérationnelle.

Lire en complément: CMA CGM : le bénéfice triple au 3e trimestre 2026

Cinq centres de la DGA mobilisés, deux industriels aux rôles complémentaires

Le programme a démarré fin 2024 sous la forme d’un programme technologique de défense (PTD), un format que la DGA utilise pour faire monter en maturité des briques technologiques avant un éventuel programme d’armement à part entière. Cinq centres d’expertise de la DGA apportent leurs compétences pour réduire le risque technologique du projet, signe de la complexité du sujet : combiner guerre électronique, aérodynamique et pyrotechnie sur un même petit engin volant n’a rien d’une évidence.

Thales se charge de la charge utile de guerre électronique, cœur du système de leurrage. Lacroix, habituée des leurres navals avec sa gamme Sylena, développe de son côté l’éjecteur pyrotechnique qui propulse le drone hors du navire, ainsi que le multicoptère lui-même, chargé de porter la charge utile jusqu’à sa position de leurrage. Interrogées par Mer et Marine à l’occasion d’Euronaval 2026, les équipes de Lacroix sont revenues sur le fonctionnement du système, ses perspectives et les défis techniques et opérationnels qu’il reste à surmonter.

Programme DAUPHIN (leurre actif décalé / OBAD) Pilote DGA, via un programme technologique de défense Industriels Thales (charge utile de guerre électronique), Lacroix (éjecteur et drone multirotor) Lancement du programme Fin 2024 Dévoilement public Euronaval 2026 (3-6 novembre, Paris Nord Villepinte) Premier essai en vol prévu 2027

Rendez-vous en 2027, mais plusieurs inconnues subsistent

Lacroix prévoit de produire et de tester son premier prototype de vecteur aérien dès 2027, une étape qui doit permettre de valider en conditions réelles le concept présenté sur maquette à Euronaval. Plusieurs points restent toutefois à trancher avant d’envisager un déploiement opérationnel. Aucun lanceur n’a pour l’instant été retenu pour la mise à l’eau du drone, la compacité de l’ensemble étant une priorité de conception affichée par les deux industriels. L’intégration à bord des navires devra, elle, faire l’objet d’un contrat distinct, une fois la phase de développement actuelle achevée.

La question de la récupération et de la réutilisation du drone après usage est également à l’étude : une remise en œuvre supposerait de remplacer certains composants, à commencer par le propulseur pyrotechnique consommé lors de l’éjection. Quant à une éventuelle commercialisation à l’export, les équipes de Lacroix la jugent pour l’instant prématurée, le programme n’en étant qu’à la phase de réduction du risque technologique.

Le calendrier de DAUPHIN s’inscrit dans une tendance plus large : celle d’une sophistication croissante des missiles anti-navires, qui pousse les marines occidentales à multiplier les couches de protection de leurs bâtiments, des brouilleurs électroniques classiques jusqu’aux leurres actifs déportés comme celui que dessinent aujourd’hui la DGA, Thales et Lacroix. Si les essais de 2027 confirment les promesses affichées à Euronaval, la Marine nationale disposerait d’ici la fin de la décennie d’un outil supplémentaire pour protéger ses frégates, sans avoir à consommer systématiquement ses munitions d’interception les plus coûteuses.