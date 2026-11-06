Première historique : la France lance la construction de son drone de combat sous-marin

La France a officiellement lancé la construction de son premier drone de combat sous-marin à Toulon, pour des essais en mer dès 2028.

Moins de trois ans après la signature d’un accord-cadre entre le ministère des Armées et Naval Group, le lancement en réalisation du premier drone de combat sous-marin français a été officiellement notifié le 3 novembre à l’industriel. Construit à Toulon, l’engin doit être mis à l’épreuve en mer à partir de 2028.

D’un drone de surveillance à une plateforme de combat

Le salon Euronaval 2026 a servi de vitrine au ministère des Armées pour dévoiler ce premier UCUV (Unmanned Combat Underwater Vehicle) destiné à la Marine nationale. L’engin a changé de nature depuis l’annonce initiale du programme. Pensé à l’origine comme une plateforme orientée vers le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, avec la simple possibilité d’être armé, il est désormais conçu dès le départ comme un drone résolument tourné vers le combat, doté de véritables capacités offensives.

Cette bascule place l’engin dans la catégorie des XL-UUV (Extra-Large Unmanned Underwater Vehicle), des drones sous-marins autonomes de grande taille, capables d’embarquer des charges utiles importantes sur de longues distances. Peu de marines dans le monde disposent aujourd’hui d’un tel outil opérationnel : la marine américaine développe depuis plusieurs années son Orca XLUUV avec Boeing, tandis que l’Australie a présenté son Ghost Shark avec Anduril.

La France entend se positionner dans ce cercle restreint, avec une ambition affichée de capacité de combat plutôt que de simple appui à la surveillance.

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Lougoubran, de la signature de 2023 à la réalisation de 2026

C’est en décembre 2023 que le ministère des Armées et Naval Group avaient signé l’accord-cadre portant sur le développement et l’expérimentation d’un premier UCUV pour la Marine nationale. Moins de trois ans plus tard, le lancement en réalisation de cet engin a été officiellement notifié le 3 novembre à l’industriel par la DGA et l’Agence de l’innovation de défense (AID), qui cofinance les travaux de recherche et développement sur les technologies de rupture.

La construction de ce premier drone de combat sous-marin français va rapidement débuter sur le site Naval Group de Lougoubran, dans la rade de Toulon. L’industriel a achevé la phase de conception en se fondant sur les besoins exprimés par la Marine nationale et la DGA. Un démonstrateur préalable, baptisé DDO par Naval Group, a servi à évaluer plusieurs briques technologiques avant d’arrêter la définition des caractéristiques et des capacités de l’UCUV. Lors de l’annonce initiale du programme en 2024, Naval Group avait présenté sa méthode de travail comme un gage de réactivité face à des technologies encore mouvantes. « Cette méthode innovante apportera un pilotage agile au projet » (propos traduits), avait fait savoir l’industriel, évoquant une évaluation à cycle court des briques nécessaires pour confirmer les choix techniques liés à la conception du futur démonstrateur.

Repère Donnée Signature de l’accord-cadre Décembre 2023 Notification du lancement en réalisation 3 novembre 2026 Catégorie de l’engin XL-UUV (Extra-Large Unmanned Underwater Vehicle) Site de construction Naval Group, Lougoubran (rade de Toulon) Premiers essais en mer visés À partir de 2028

Un calendrier tendu, dans un contexte de montée en puissance des drones sous-marins

Entre 2026 et 2028, Naval Group devra construire l’engin, l’intégrer, puis l’éprouver à quai avant une première série d’essais en mer. Ce calendrier reste serré au regard de la complexité d’une plateforme qui doit conjuguer autonomie énergétique longue durée, navigation sous-marine et intégration d’un système d’armes, trois briques technologiques que peu d’industriels européens maîtrisent simultanément à cette échelle. La France n’en est encore qu’au stade du démonstrateur : aucune décision n’a été annoncée sur une éventuelle série de production, qui dépendra des résultats obtenus à partir de 2028.

Ce lancement en réalisation intervient alors que Naval Group multiplie les annonces sur les drones de combat. L’industriel a présenté, le même mois, de nouveaux travaux sur la lutte anti-drones et sur la guerre des mines, signe d’un effort plus large sur l’autonomie sous-marine et de surface. Pour la Marine nationale, l’UCUV représente un moyen de démultiplier ses capacités d’action dans les zones les plus exposées sans y engager d’équipages. Les prochaines échéances à surveiller seront l’avancement de la construction à Lougoubran et la précision, encore attendue, de la doctrine d’emploi retenue pour ce premier drone de combat sous-marin français.

Reste une question que ni la DGA ni Naval Group n’ont encore tranchée publiquement : celle du nombre d’exemplaires qui pourraient, à terme, succéder à ce premier démonstrateur. Dans les programmes comparables menés aux États-Unis et en Australie, plusieurs années séparent la livraison du premier engin de toute décision de série. La France suit, pour l’instant, le même rythme prudent, en misant sur les enseignements des essais de 2028 avant de statuer sur la suite du programme.