164 militaires, 90 mètres : Kership dévoile un nouveau navire de projection breton

Kership ajoute à son catalogue le MSV 90, navire de 90 m pour 164 militaires, pensé pour la projection de troupes et l'aide humanitaire.

Kership, la coentreprise bretonne de Piriou et Naval Group, a ajouté à son catalogue un nouveau navire multimissions taillé pour la projection de forces et l’aide humanitaire. Long de 90 mètres, le MSV 90 peut accueillir jusqu’à 164 militaires en plus de son équipage.

Un navire pensé pour projeter des troupes et secourir des populations

Le MSV 90 (pour Multi-purpose Support Vessel) est le nouveau navire multimissions de Kership, conçu en priorité pour la projection de forces terrestres et les interventions humanitaires, par exemple en cas de catastrophe naturelle nécessitant un soutien rapide aux populations sinistrées. Avec une longueur de 90 mètres, une largeur de 17 mètres et un déplacement de 4 500 tonnes à pleine charge, le bâtiment peut héberger jusqu’à 164 personnels supplémentaires, en plus de son équipage habituel.

Le catalogue de missions mis en avant par Kership est large. Le navire peut assurer des missions de police en mer, de surveillance et de renseignement (ISR), de contrôle des approches maritimes ou encore de lutte contre les trafics illicites. Il est également pensé pour des opérations amphibies et le déploiement d’une compagnie entière de personnel avec son matériel, ou pour s’intégrer à une force navale internationale lors d’une démonstration de force.

Côté aviation, le MSV 90 peut mettre en œuvre des hélicoptères lourds ainsi que des drones. Sa polyvalence lui permet aussi d’accueillir un état-major tactique, d’assurer un soutien médical de niveau 2, de participer à l’évacuation de non-combattants (NEO) ou de fournir une aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe (HADR), un registre de missions de plus en plus recherché par les marines et garde-côtes à travers le monde.

Lire en complément: 379 millions d’euros : la technologie française qui électrise l’éolien flottant norvégien

Kership, le champion breton des patrouilleurs qui monte en gamme

Le MSV 90 vient étoffer la gamme d’un acteur qui a pris de l’ampleur ces dernières années. Kership est une coentreprise créée en 2013 par le chantier naval Piriou, basé à Concarneau (Finistère), et Naval Group. L’entreprise, dont le siège est à Concarneau, a livré plus de 20 navires dans le monde en un peu plus de dix ans, à partir de 55 000 m² d’ateliers. Elle construit des bâtiments pouvant atteindre 100 mètres, principalement destinés à l’action de l’État en mer (marines, garde-côtes, douanes), et accompagne ses clients de la formation au soutien en service.

L’entreprise affiche une dynamique commerciale soutenue. En novembre 2024, lors du salon Euronaval, Kership avait signé avec le ministère de la Défense du Monténégro un contrat portant sur deux patrouilleurs hauturiers OPV 60M, construits au chantier de Lanester (Morbihan) dans le cadre de l’accord de défense franco-monténégrin d’avril 2024, avec l’appui de la Direction générale de l’armement. Pascal Le Roy, président de Kership, s’était alors félicité de cette coopération : « Nous sommes très heureux d’entamer cette coopération avec le Monténégro et de mettre le savoir-faire des équipes de Kership au service de la Marine monténégrine, dont nous savons la position stratégique dans le sud de l’Europe. »

Le premier de ces deux patrouilleurs, le Petar Njegoš I, a été lancé le 11 septembre 2026 à Lanester, pour une livraison prévue en avril 2027. Le second navire doit, lui, être mis à l’eau au premier trimestre 2027. Longs de près de 63 mètres pour un déplacement d’environ 550 tonnes, ces OPV illustrent la montée en gamme progressive de Kership, entre patrouilleurs hauturiers et, désormais, navires de projection comme le MSV 90.

Un marché de la projection et de l’aide humanitaire en plein essor

En misant sur un navire capable à la fois de projeter une compagnie de troupes, d’intervenir après une catastrophe naturelle et de s’intégrer à une coalition internationale, Kership vise un segment de marché où la demande progresse, porté par la multiplication des crises humanitaires et par le besoin, pour de nombreuses marines de taille moyenne, de disposer d’un outil polyvalent plutôt que de plusieurs navires spécialisés. Ce créneau n’est pas totalement nouveau pour l’industriel breton : dès 2017, au salon LIMA en Malaisie, Kership avait déjà présenté un concept de navire de soutien logistique et de projection, le LSPV 90, dont le MSV 90 constitue une évolution directe.

Le groupe Piriou, actionnaire de Kership, a par ailleurs réorienté une large part de son activité vers la défense au cours des dernières années à son site de Concarneau, confirmant l’intérêt stratégique de ce segment pour l’ensemble de la filière navale bretonne.

Caractéristique Valeur Longueur 90 mètres Largeur 17 mètres Déplacement à pleine charge 4 500 tonnes Personnels transportables 164, en plus de l’équipage Navires livrés par Kership depuis 2013 plus de 20 Chiffre d’affaires Kership (2023) environ 200 millions d’euros

Pour l’instant, Kership présente le MSV 90 comme un nouvel ajout à sa gamme, sans client identifié publiquement. Mais le calendrier des prochains mois donnera des indices sur l’appétit du marché pour ce type de navire : la livraison du premier OPV 60M monténégrin est attendue en avril 2027, suivie du second patrouilleur, et plusieurs marines engagées dans des programmes de renouvellement de leur flotte de surface pourraient se pencher sur cette nouvelle offre de projection et d’aide humanitaire made in Bretagne.

Sources