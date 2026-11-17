Eiffage, via sa filiale belge Smulders, a remporté auprès de l’espagnol Dragados Offshore un nouveau contrat en Allemagne : la fabrication de la fondation jacket de LanWin beta, une plateforme de conversion électrique pour l’éolien en mer d’une capacité de 2 gigawatts. Les travaux doivent démarrer début 2027 pour une livraison prévue en 2030.

LanWin beta, pièce maîtresse d’un gigantesque raccordement en mer du Nord

LanWin beta est l’un des éléments clés de LanWin2, un projet de raccordement électrique à courant continu haute tension (HVDC) porté par le gestionnaire de réseau TenneT. Ce type d’infrastructure relie les parcs éoliens offshore installés dans le secteur allemand de la mer du Nord aux réseaux terrestres des Pays-Bas et de l’Allemagne. La plateforme collecte l’électricité produite par les éoliennes en mer, la convertit, puis la transmet vers le réseau continental allemand.

Sa capacité de 2 gigawatts représente le double de celle des précédents projets similaires, plafonnés jusqu’ici à 900 mégawatts. Cette montée en puissance illustre l’ampleur du programme de raccordement que TenneT déploie actuellement en mer du Nord, à mesure que les parcs éoliens offshore allemands et néerlandais montent eux aussi en puissance. Transporter l’électricité produite à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes impose en effet de convertir le courant alternatif généré par les éoliennes en courant continu, seul capable de limiter les pertes en ligne sur de longues distances avant une nouvelle conversion à l’arrivée sur le réseau terrestre. C’est tout l’enjeu de ces plateformes de conversion offshore, dont la taille et la complexité augmentent à mesure que les parcs éoliens qu’elles desservent s’éloignent des côtes et gagnent en puissance installée.

Pour Dragados Offshore, filiale spécialisée du groupe espagnol ACS, l’enjeu consiste à coordonner la construction de cette plateforme avec l’ensemble des autres composants du projet LanWin2, dont la livraison finale à TenneT doit intervenir dans un calendrier serré. La fondation jacket, remise à Smulders, n’est qu’une pièce de cet ensemble, mais une pièce critique : c’est elle qui devra supporter, une fois immergée et fixée au fond marin, l’intégralité du poids de la plateforme de conversion et des équipements électriques qu’elle abrite.

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Smulders, fabricant habitué des grands chantiers offshore

La fabrication de la fondation jacket, cette structure métallique en treillis qui ancre la plateforme au fond marin, se fera dans les sites belge et polonais de Smulders, filiale d’Eiffage Métal. L’assemblage final et le chargement de l’ensemble auront lieu aux Pays-Bas avant son acheminement vers le site d’installation en mer du Nord. Ce contrat s’ajoute à une série d’engagements de l’industriel sur le marché allemand de l’éolien en mer ces derniers mois, Eiffage ayant déjà renforcé sa présence sur ce segment via d’autres contrats de stations de conversion offshore outre-Rhin.

Wim Vaes, directeur de l’unité « plateformes offshore » chez Smulders, a commenté ce nouveau contrat dans le communiqué publié par l’entreprise : « Ce contrat témoigne de la confiance qu’ont nos clients dans nos équipes et leurs compétences. »

Capacité de LanWin2 2 gigawatts Client Dragados Offshore Fabrication Belgique et Pologne (Smulders) Assemblage final Pays-Bas Début des travaux Début 2027 Livraison prévue 2030 CA Eiffage Métal (2025) 1,7 milliard d’euros

Eiffage Métal, poids lourd européen de la construction métallique offshore

Ce contrat conforte la place d’Eiffage Métal parmi les grands noms européens de la construction métallique destinée à l’éolien en mer. La filiale emploie 3 450 personnes réparties sur dix-neuf sites de production et d’assemblage en Europe, dans huit pays, pour un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros en 2025. À l’échelle du groupe, Eiffage a réalisé cette même année un chiffre d’affaires de 25,3 milliards d’euros, dont environ 36 % hors de France, un rappel que les grands groupes de BTP français tirent désormais une part croissante de leur activité de chantiers menés à l’étranger, l’éolien en mer allemand en constituant un exemple parmi d’autres.

Pour l’industrie éolienne allemande, ce contrat s’inscrit dans la continuité d’un programme de raccordement électrique en mer du Nord mené tambour battant par TenneT, qui doit permettre d’absorber la production croissante des parcs offshore allemands et néerlandais. La livraison de LanWin beta, prévue en 2030, interviendra alors que plusieurs autres plateformes de conversion de capacité comparable devraient, elles aussi, entrer en service dans la région au cours des prochaines années, confirmant la montée en gamme du marché vers des infrastructures toujours plus puissantes.

Pour la filière française de la construction métallique offshore, ce type de contrat à l’export illustre aussi un repositionnement progressif : alors que les appels d’offres éoliens en mer en France restent concentrés sur un nombre limité de façades maritimes, des groupes comme Eiffage ont choisi de muscler leur présence directement sur les chantiers allemands et néerlandais, là où la demande de plateformes de conversion et de fondations est la plus soutenue actuellement en Europe. Une stratégie qui permet à l’industriel de maintenir l’activité de ses sites de production, en Belgique comme en Pologne, indépendamment du rythme, parfois irrégulier, des mises en service de parcs éoliens en mer côté français.

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