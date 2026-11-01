Le ministère chargé de la Mer et de la Pêche a lancé cette semaine un appel à projets doté d’un million d’euros pour tenter de réduire les captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. Derrière ce financement européen se cache une course contre la montre : celle d’une population de dauphins communs qui continue de s’échouer par centaines chaque hiver sur les plages de l’Atlantique.

Un appel à projets pour sortir de l’impasse

Doté d’un million d’euros et financé par le fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), cet appel à projets a été lancé cette semaine par le ministère chargé de la Mer et de la Pêche. Il arrive à quelques semaines d’une nouvelle fermeture hivernale de la pêche dans le golfe de Gascogne, pour certains navires et certains engins jugés à risque, destinée elle aussi à limiter les captures accidentelles de petits cétacés.

L’objectif affiché est de sortir d’une équation devenue intenable : la fermeture protège les dauphins, mais elle ampute aussi, chaque hiver, les revenus de toute une filière de pêche. En finançant la recherche de solutions techniques, pingers plus efficaces, filets modifiés, caméras embarquées, le ministère espère un jour pouvoir rouvrir ces eaux à l’année sans faire payer ce prix aux animaux. La ministre de la Mer et de la Pêche, Catherine Chabaud, avait elle-même reconnu en juin, en annonçant la fermeture de l’hiver 2026-2027, que « les conditions n’étaient pas réunies » pour se passer cette année encore de cette mesure.

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Des chiffres qui racontent une hécatombe silencieuse

Il faut se représenter ce que vivent ces animaux pour comprendre l’urgence de ce million d’euros. Chaque hiver, au large des côtes vendéennes, charentaises ou basques, des dauphins communs se retrouvent piégés dans des filets qu’ils ne voient pas venir, happés en quelques secondes par des engins de pêche qui ne leur étaient pas destinés. Beaucoup ne refont jamais surface vivants. Les suivants de leurs corps sur le littoral, par l’observatoire Pelagis du CNRS et de l’université de La Rochelle, donnent une mesure glaçante de ce phénomène : lors de l’hiver 2024-2025, malgré la fermeture, environ 1 900 dauphins communs sont morts par capture accidentelle dans le golfe de Gascogne, contre une moyenne de 4 700 par hiver entre 2017 et 2023. La fermeture avait donc permis de réduire les captures de 60 %, un résultat réel mais qui laisse presque deux mille animaux sur le carreau en une seule saison.

Le comité scientifique international CIEM estime que le seuil de mortalité soutenable pour la population de dauphins communs de l’Atlantique du Nord-Est, une zone bien plus vaste que le seul golfe de Gascogne, se situe autour de 4 900 individus par an. Autrement dit, même avec une fermeture hivernale qui fonctionne, chaque hiver sans solution technique durable reste un pari sur la capacité de cette population à se régénérer plus vite qu’elle ne disparaît. C’est précisément ce que cet appel à projets entend changer, en misant sur la recherche plutôt que sur la seule interdiction temporaire.

Entre résilience des pêcheurs et urgence écologique

Car cette fermeture, aussi nécessaire soit-elle pour les cétacés, n’est pas sans conséquence pour les hommes et les femmes qui vivent de la pêche dans le golfe de Gascogne. Environ 300 navires de plus de 8 mètres, utilisant l’un des engins jugés à risque, cessent leur activité chaque hiver pendant quatre semaines, pour une perte de chiffre d’affaires collective estimée à plus de 30 millions d’euros sur la seule fermeture 2023-2024. Des dispositifs de compensation existent, mais ils n’effacent pas le sentiment, exprimé par plusieurs représentants de la filière, d’être devenus la variable d’ajustement d’un problème qu’ils n’ont pas créé seuls. Serge Larzabal, président du comité régional des pêches de Nouvelle-Aquitaine, résume ainsi l’état d’esprit de nombreux marins : ce sont eux qui se retrouvent « le plus en danger » économiquement, bien davantage que les autres acteurs concernés par cette crise.

C’est tout l’enjeu de ce nouvel appel à projets : trouver, avant qu’un nouvel hiver ne commence son compte funèbre d’échouages, des solutions qui ne reposent plus seulement sur l’arrêt des bateaux. Cent quinze navires sont déjà équipés de caméras embarquées pour affiner la connaissance des captures réelles, et les pingers, ces dispositifs acoustiques censés faire fuir les dauphins des filets, continuent d’être testés et améliorés.

Le prochain hiver sans pêche doit s’ouvrir à la mi-janvier 2027, sur une fenêtre de six semaines laissée au choix des patrons pêcheurs. Si les projets financés par ce million d’euros tiennent leurs promesses, l’objectif affiché par la filière elle-même est d’atteindre, d’ici 2028, un dispositif suffisamment fiable pour ne plus avoir à choisir, chaque hiver, entre le filet et le dauphin.