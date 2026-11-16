Groenland : une armada de robots, dont un drone breton, sonde les glaciers qui menacent le Gulf Stream

Une armada de robots, dont le drone français DriX, a sondé cet été un glacier groenlandais pour comprendre son impact sur la circulation de l'Atlantique.

Au pied d’un glacier groenlandais trop dangereux pour l’homme, une flottille de robots sous-marins, dont un drone français, a passé l’été à ausculter la fonte de la glace. Leur mission : comprendre si le Groenland est en train de pousser l’Atlantique vers un point de bascule climatique.

Un front de glace trop dangereux pour l’homme

Le fjord 3-miippugut, au pied du glacier Sorgenfri, dans le nord-ouest du Groenland, n’a rien d’un endroit accueillant. Des blocs de glace s’y détachent sans prévenir, l’eau y est glaciale, et la paroi du glacier peut s’effondrer à tout moment. C’est pourtant là qu’une équipe internationale a choisi de passer plusieurs semaines, à l’été 2026, pour tenter de percer les secrets de l’un des glaciers les plus actifs de la calotte groenlandaise. Embarquée à bord du brise-glace polaire britannique RRS Sir David Attenborough, l’expédition a duré six semaines, dont un mois de travail de terrain au plus près du front glaciaire.

Ce projet, baptisé GIANT, est piloté par le British Antarctic Survey (BAS) et réunit dix-sept partenaires, dont sept institutions internationales : universités britanniques de Cambridge, Cardiff, Exeter, Édimbourg, Leeds, Reading, St Andrews et Stirling, mais aussi l’Alan Turing Institute, les universités américaines Cornell et Oregon State, l’institut météorologique danois et l’université technique du Danemark, le Greenland Institute of Natural Resources, le National Oceanography Centre (NOC), la Scottish Association for Marine Science et l’université des îles Féroé.

Financé pour cinq ans par l’agence britannique ARIA dans le cadre de son programme consacré aux points de bascule climatiques, le projet ne se limite pas à ce seul été : il doit se poursuivre jusqu’en 2030.

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Des robots pour aller où l’homme ne peut pas

Puisqu’aucun humain ne pouvait s’approcher en sécurité du front du glacier, ce sont des machines qui ont pris le relais, dans ce que les scientifiques présentent comme le plus grand déploiement de robots jamais réalisé lors d’une expédition polaire. Sur l’eau, le drone de surface DriX, conçu par l’entreprise française Exail, a sondé au sonar la partie immergée de la paroi glaciaire, suivant jour après jour l’avancée de la fonte. Sous l’eau, les robots sous-marins Gavia et ecoSUB ont cartographié en coordination la géométrie immergée du front, tandis que Boaty McBoatface, le célèbre sous-marin autonome longue portée du NOC, a plongé pour la première fois sous le glacial mélange, cette zone chaotique d’icebergs et de débris de glace qui s’accumule devant le glacier, jusqu’à 1 500 mètres de profondeur.

Au plus près encore de la glace, un petit canot télécommandé baptisé Polly, relié à un sous-marin câblé, est allé jusqu’à poser un instrument appelé Meltstake directement sur la paroi du glacier. Pendant dix-neuf heures, ce capteur a mesuré la fonte à seulement quelques millimètres du front, un geste qu’aucun plongeur humain n’aurait pu accomplir sans risquer sa vie. Un radar baptisé Adios et des capteurs sismiques GPS, nommés Geopebbles, ont par ailleurs été installés directement sur le glacier par une petite équipe campée sur place, afin de mesurer sa position, sa vitesse et d’enregistrer ses fractures et ses vêlages. Un drone aérien et des images satellite ont complété ce dispositif hors norme.

Ce que le Groenland raconte à l’Atlantique

Derrière cette prouesse technique se cache une inquiétude bien réelle. Les glaciers de fjord du Groenland, comme celui de Sorgenfri, déversent une eau de fonte de plus en plus abondante dans l’océan Atlantique Nord. Or les modèles climatiques actuels, dont ceux du GIEC, décrivent encore mal ce qui se passe à l’échelle d’un fjord : leur résolution est trop grossière pour saisir la complexité du contact entre la glace et l’océan. C’est précisément ce que l’équipe de GIANT espère corriger, en nourrissant pendant trois ans le futur modèle britannique du système Terre de données collectées au plus près du terrain.

L’enjeu dépasse largement le Groenland lui-même. Les scientifiques veulent comprendre si cette fonte accélérée pourrait perturber la circulation de l’Atlantique Nord, l’AMOC, ce vaste système de courants dont dépend en partie la douceur relative du climat européen, le fameux Gulf Stream n’en étant que la branche la plus connue. Un ralentissement marqué de cette circulation, évoqué par plusieurs études récentes comme un point de bascule possible, aurait des conséquences directes sur le climat du Royaume-Uni et de l’Europe, dont la France. À plus long terme, l’équipe espère tirer de ces données un prototype de système d’alerte précoce, capable de détecter les signes avant-coureurs d’un emballement du dégel glaciaire.

« Nous sommes à un moment où nos outils ont enfin rattrapé nos questions » (propos traduits), résume Kelly Hogan, géophysicienne marine au British Antarctic Survey et responsable scientifique du projet GIANT. Son collègue Pierre Dutrieux, océanographe spécialiste de la robotique sous-marine, rappelle pourquoi cette armée de machines était indispensable : « si l’on veut comprendre comment les glaciers fondent et se fracturent, il faut être là où les choses se passent » (propos traduits), avant de reconnaître que, même pilotés depuis un navire, « la réalité derrière les robots reste humaine » (propos traduits).

Les prochains mois seront consacrés au traitement de cette moisson de données inédites : 523 déploiements d’instruments, 261 profils de conductivité, température et profondeur (CTD) réalisés en continu, et une trentaine de cartographies successives du front glaciaire. De quoi, espèrent les chercheurs, mieux cerner un phénomène qu’un seul fjord, aussi bien étudié soit-il, ne suffira jamais à représenter à lui seul : la lente et irrégulière dissolution de la calotte groenlandaise dans l’océan qui nous entoure tous.

Sources