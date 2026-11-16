Ces chalutiers bretons reconvertis dans les câbles sous-marins

Pendant quatre mois, des chalutiers bretons délaissent le merlu pour surveiller la pose d’une liaison électrique sous-marine entre la France et l’Espagne. Une reconversion temporaire qui séduit déjà neuf navires de la façade atlantique.

Du merlu au câble sous-marin

Depuis l’été 2026, une activité inédite s’offre aux chalutiers bretons et à ceux de la façade atlantique et de la Manche : la surveillance de la pose de câbles sous-marins. Elle se déroule actuellement dans le golfe de Gascogne, où se déploie une liaison électrique à très haute tension entre Cubnezais, en Gironde, et Gatika, en Espagne, pour le compte de RTE, le gestionnaire français du réseau de transport d’électricité, et de son homologue espagnol Red Eléctrica.

Les six chalutiers de Loctudy, dans le Finistère, viennent d’achever leur contrat sur cette mission. Deux navires lorientais ont pris le relais : le Carmalia et l’Annytia, habituellement affectés à la pêche au merlu au suroît de Penmarc’h. « Quand on m’a présenté le projet, j’ai trouvé ça intéressant : quitter le métier que j’exerce depuis plus de 20 ans, pour faire autre chose. Je me suis lancé pour voir », raconte Clément Arrial, armateur des deux bateaux, de retour d’une première mission. Les deux chalutiers reprennent la mer dès jeudi, cap sur Les Sables-d’Olonne, pour vingt jours d’opérations.

Lire en complément: 600 passagers, un tour de l’Afrique : le nouveau ferry des Scilly met le cap sur Concarneau

Observer, informer, ne pas faire la police

Sur zone, chaque navire affrété couvre un secteur défini. « On a chacun sa zone. Dès qu’un bateau en pêche approche, on le déroute, on lui demande de se décaler », explique Clément Arrial. Une coordination qui repose sur le dialogue entre professionnels : « on parle de pêcheur à pêcheur, le message est bien compris. »

Avant chaque mission, les équipages sont briefés sur leurs objectifs : observer la zone de travaux, informer tout navire à proximité, faire du reporting et remonter l’information aux équipes à terre. « C’est bien une mission de surveillance. Ils ne sont pas là pour faire la police », précise un prestataire travaillant pour des sous-traitants de RTE. Au total, neuf chalutiers sont aujourd’hui prêts pour de futures missions de veille : deux à Boulogne, un à Roscoff, un à La Rochelle et cinq à La Turballe. Les navires retenus mesurent de 18 à 22 mètres, un gabarit jugé idéal : assez imposant pour tenir la houle, sans être trop gourmand en carburant. Les armateurs ont répondu à un appel à manifestation d’intérêt lancé en lien avec les comités départementaux des pêches.

Cette surveillance par des pêcheurs professionnels, plutôt que par des navires spécialisés, répond aussi à une préoccupation plus large pour les opérateurs d’infrastructures sous-marines : sécuriser la pose de câbles stratégiques dans un contexte où les actes de malveillance ou les dommages accidentels sur ces liaisons inquiètent de plus en plus les gestionnaires de réseaux en Europe. Faire appel à des chalutiers locaux, qui connaissent parfaitement leurs zones de navigation habituelles, permet à RTE et à Red Eléctrica de disposer d’une présence continue et discrète sur le chantier, sans mobiliser des navires de surveillance dédiés, plus coûteux à affréter sur une aussi longue période.

Une bouffée d’air pour des patrons sous pression

Pour Clément Arrial, l’attrait de cette diversification tient avant tout à la sécurité financière qu’elle procure. Durant sa mission, le chalutier bénéficie d’un forfait carburant et s’assure un chiffre d’affaires garanti. « Ça me donne une visibilité. Au moins, je sais à quoi m’en tenir pour quatre mois », résume l’armateur lorientais. Un atout d’autant plus appréciable que cette mission lui permet de continuer à travailler pendant les quatre semaines de fermeture annuelle du golfe de Gascogne à la pêche.

Ces semaines de veille sont aussi vécues comme une parenthèse bienvenue dans un métier de plus en plus administratif. « Aujourd’hui, dans la pêche, il faut être chef d’entreprise, patron, assistante sociale, secrétaire. Pour moi, c’est l’occasion de prendre plus de temps pour des choses que je n’ai pas le temps de faire. C’est une bouffée d’oxygène ! », confie-t-il. Reste un revers : ces semaines passées loin des zones de pêche représentent autant d’apports en moins pour les criées. Pour limiter l’impact sur la filière, les bateaux affrétés sont dispersés dans différents ports, de Boulogne à La Turballe. « L’impact reste assez minime », tempère toutefois Clément Arrial, qui n’écarte pas de renouveler l’expérience : « faire une mission de quatre mois tous les ans, ça pourrait être intéressant. »

Le développement des énergies marines renouvelables et la multiplication des parcs éoliens en mer laissent entrevoir, pour ces patrons pêcheurs, d’autres opportunités de ce type dans les années à venir. Reste à savoir si cette diversification, pour l’instant limitée à une poignée de navires et à un chantier précis, deviendra une activité récurrente pour la pêche bretonne, confrontée par ailleurs à la fermeture annuelle du golfe de Gascogne et à la pression croissante sur ses zones de pêche traditionnelles.

Source