RWE : le parc éolien géant Sofia paralysé par un câble endommagé en mer du Nord

Le parc éolien offshore Sofia de RWE, 1,4 GW en mer du Nord, est à l'arrêt depuis début novembre après des dégâts sur son câble de raccordement terrestre.

Ses 100 éoliennes sont installées, mais le parc offshore Sofia de RWE, l’un des plus grands de la mer du Nord, ne produit plus une once d’électricité depuis début novembre. La cause : un câble terrestre endommagé, dont l’énergéticien allemand assure qu’il n’est pas responsable.

Un parc flambant neuf, mais à l’arrêt

Le parc éolien Sofia occupe une zone peu profonde de 593 km² sur le Dogger Bank, en mer du Nord, à 195 km du point le plus proche de la côte nord-est du Royaume-Uni. Ses 100 turbines Siemens Gamesa SG-14-222 DD, d’une puissance unitaire de 14 MW, ont toutes été installées depuis le 10 juin, pour une puissance totale de 1,4 GW. L’installation avait été menée par Cadeler, à l’aide de son navire spécialisé Wind Peak.

Mais depuis le début du mois de novembre, cette vitrine technologique de RWE est entièrement arrêtée. Lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs et analystes le 11 novembre, à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, l’énergéticien allemand a indiqué que 88 des 100 éoliennes avaient bien produit de l’électricité avant la coupure, mais que des réparations étaient désormais en cours sur un câble de raccordement terrestre endommagé.

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Un câble sous la responsabilité d’un tiers

L’électricité produite par Sofia doit transiter par un câble d’export en courant continu de 220 km, qui relie la plateforme offshore à Redcar, sur la côte du Teesside, avant de rejoindre le réseau national à la sous-station de Lackenby, à 7 km à l’intérieur des terres. C’est sur cette portion terrestre du raccordement que les dégâts ont été constatés.

Un responsable de RWE a précisé, lors de cette même conférence téléphonique, que le problème ne relevait pas de la responsabilité de l’énergéticien. « Le problème de câble qui fait actuellement l’objet de réparations n’est pas de notre fait, mais celui d’un tiers. Nous avons donc de bonnes chances d’obtenir une indemnisation », a-t-il indiqué, cité par Mer et Marine. RWE espère une reprise de la production à la fin du mois de novembre, et vise toujours une mise en service complète du parc d’ici la fin de l’année 2026.

Un symbole des tensions sur l’éolien en mer britannique

Au-delà de l’incident technique, cet arrêt illustre la vulnérabilité des grands parcs éoliens offshore aux avaries de raccordement terrestre, un point faible récurrent de la filière, à l’heure où le Royaume-Uni et plusieurs pays européens, dont la France, misent sur l’éolien en mer pour sécuriser leur approvisionnement électrique. Le parc Sofia reste l’un des projets phares du portefeuille britannique de RWE, aux côtés d’autres grands chantiers en cours dans la zone, comme le cluster Nordseecluster A en Allemagne.

Pour RWE, qui a par ailleurs annoncé le 11 novembre une solide performance sur les trois premiers trimestres de l’exercice 2026 et confirmé ses perspectives pour l’année, cet arrêt temporaire ne remet pas en cause la trajectoire du groupe. Le groupe allemand a d’ailleurs annoncé le même jour, avec son partenaire américain KKR, la clôture financière de deux nouveaux parcs éoliens offshore britanniques, Vanguard West et Vanguard East, situés à 50 à 80 km au large du Norfolk, en East Anglia, pour une puissance combinée d’environ 2,8 GW. Les deux groupes ont formé une coentreprise à parts égales, RWE restant chargé de la construction et de l’exploitation des deux parcs au nom du partenariat, financés par un consortium de 35 banques pour un montant proche de 12,8 milliards de livres. Cette annonce confirme l’ambition de RWE de rester l’un des plus gros investisseurs du secteur sur le marché britannique, malgré les déboires rencontrés sur Sofia.

Donnée Chiffre Puissance totale du parc Sofia 1,4 GW Nombre d’éoliennes installées 100 (Siemens Gamesa SG-14-222 DD, 14 MW) Éoliennes ayant produit avant l’arrêt 88 Distance à la côte 195 km (zone du Dogger Bank) Longueur du câble d’export 220 km (jusqu’à Redcar, Teesside) Arrêt de la production Depuis début novembre 2026 Reprise de production espérée Fin novembre 2026

La suite dépendra avant tout du calendrier de réparation du câble terrestre, dont RWE n’a pas donné de date précise, sinon un objectif de reprise « à la fin du mois ». Si ce délai est tenu, le parc Sofia pourrait atteindre sa pleine capacité avant la fin de l’année, comme prévu initialement. Dans le cas contraire, cet incident pourrait peser sur les résultats du quatrième trimestre de RWE dans la branche éolien offshore, même si l’énergéticien se dit confiant sur une indemnisation de la part du tiers responsable des dégâts.

Sources