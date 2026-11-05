17 jours de traque : la Royal Navy démasque deux navires russes dans la Manche

Pendant dix-sept jours, deux bâtiments de la Royal Navy ont suivi à la trace une frégate et un navire de débarquement russes qui traversaient la Manche en escortant des cargos sous sanctions. Un ballet maritime qui en dit long sur la pression exercée par Londres, et ses voisins européens, sur les mouvements de la flotte russe près des côtes du continent.

Dix-sept jours de filature entre la Manche et la mer Baltique

Entre la fin du mois de septembre et les deux premières semaines d’octobre, la marine britannique a mené trois opérations successives pour surveiller l’activité russe dans ses eaux. Le destroyer de type 45 HMS Dauntless et le patrouilleur HMS Tyne, appuyés par des hélicoptères Wildcat et Merlin, ont été mobilisés pour rendre compte des mouvements de deux bâtiments russes distincts.

Le premier, la frégate RFN Neustrashimy, escortait des cargos placés sous sanctions internationales le long de la Manche. Le HMS Dauntless en a assuré la surveillance rapprochée tout au long de son transit, avant de transmettre le relais. Le second, le navire de débarquement de classe Ropucha RFN Aleksandr Shabalin, escortait quant à lui le cargo MV Energy-2 et le remorqueur Proton en direction de la mer Baltique. C’est le HMS Tyne, appareillé depuis North Shields et accompagné d’un hélicoptère Wildcat du 815 Naval Air Squadron, qui a pris en charge cette seconde filature jusqu’à la sortie de la Manche.

Ces convois ne sont pas anodins : les cargos escortés par les deux bâtiments russes s’apparentent à cette flotte dite « fantôme », des navires souvent immatriculés sous pavillon de complaisance et à l’assurance opaque, utilisés par Moscou pour continuer à exporter pétrole et marchandises malgré les sanctions occidentales imposées depuis l’invasion de l’Ukraine. Leur passage par la Manche, l’un des détroits les plus fréquentés du monde, inquiète les autorités britanniques autant que leurs voisins continentaux.

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Repérer l’espion qui espionnait l’OTAN

Selon la Royal Navy, la frégate Neustrashimy ne se contentait pas d’escorter des cargos : elle observait de près les bâtiments de l’OTAN engagés dans l’exercice Strike Warrior, au large de l’Écosse, qui réunissait plus de 2 000 militaires issus de six nations. Pour couvrir cette zone sans dégarnir ses propres positions, la marine britannique a activé l’opération Iceblast, un dispositif destiné à tester la capacité de sa force d’hélicoptères Merlin à se redéployer rapidement loin de sa base. Des appareils ont ainsi été envoyés en urgence depuis la base aéronavale de Culdrose, en Cornouailles, jusqu’à l’aéroport de Glasgow Prestwick, en Écosse.

« Cette mission s’inscrivait dans une série plus large d’opérations connue sous le nom d’Iceblast, conçue pour tester la capacité de la force d’hélicoptères Merlin à se déployer en nombre et à bref délai loin de sa base de Culdrose », a expliqué le capitaine James Hall, commandant de la base aéronavale de Culdrose (propos traduits).

Le commandant du HMS Dauntless, le capitaine de frégate Neil Skinner, a pour sa part souligné le rôle dissuasif de cette présence constante : « La capacité de la Royal Navy à surveiller et à répondre à l’activité autour du Royaume-Uni est fondamentale pour notre rôle de protection des intérêts de la nation en mer. Le HMS Dauntless a maintenu une surveillance étroite et rigoureuse du navire de guerre russe Neustrashimy durant ses opérations dans la Manche, apportant une garantie au Royaume-Uni et à ses alliés » (propos traduits).

Une pression qui monte sur tout le littoral européen

Cet épisode n’est pas isolé. Londres a fait état, ces derniers mois, d’une hausse sensible de l’activité navale russe autour de ses côtes et dans l’Atlantique Nord, les deux bâtiments repérés en septembre et octobre s’inscrivant dans un mouvement plus large de navires russes contournant les sanctions occidentales en se faisant escorter à travers les eaux européennes. La Manche, point de passage obligé entre l’Atlantique et la Baltique, est devenue un corridor particulièrement surveillé.

Selon la Royal Navy, l’activité russe autour du Royaume-Uni et dans l’Atlantique Nord a bondi de 25 % sur les sept premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2025, ses bâtiments ayant passé 21 jours à surveiller des navires russes au seul mois de juillet. Plus de 500 navires sont aujourd’hui visés par des sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine, alors que les revenus pétroliers et gaziers de Moscou ont chuté de 24 % en 2025. Pour la marine britannique, chaque frégate russe mobilisée pour escorter un cargo sous sanctions représente autant de moyens détournés d’autres missions, une manière de peser, même indirectement, sur l’économie de guerre russe.

La France n’est pas en reste sur ce terrain : la Marine nationale a elle aussi multiplié, ces derniers mois, les opérations de surveillance visant des navires appartenant à cette « flotte fantôme » russe, jusque dans l’océan Indien. Cette vigilance partagée entre marines européennes et alliées illustre la dimension désormais collective de la surveillance maritime face à Moscou, chaque passage d’un bâtiment russe près des côtes du continent faisant l’objet d’un suivi quasi systématique.

Alors que les tensions maritimes entre la Russie et les pays de l’OTAN ne montrent aucun signe d’apaisement, ce type d’opération devrait se répéter dans les prochaines semaines, à mesure que de nouveaux exercices alliés se dérouleront dans l’Atlantique Nord et en mer du Nord. Pour la Royal Navy comme pour ses homologues européens, dont la Marine nationale, la Manche restera, cet hiver encore, l’une des zones maritimes les plus scrutées du continent.

Sources