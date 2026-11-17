Le Registre général des cancers de Poitou-Charentes a actualisé en mars 2026 son étude sur Saint-Rogatien et Périgny, aux portes de La Rochelle. Sur quinze ans, aucune sur-incidence globale n’apparaît, mais un excès de cas persiste chez les moins de 25 ans de Saint-Rogatien : 7 cancers observés là où 1,8 était attendu.

Quinze ans de données, et aucun excès global de cancers

Le document s’intitule « Incidence des tumeurs solides et des hémopathies malignes chez les résidents des communes de Saint-Rogatien et de Périgny ». Il est signé par la biostatisticienne Nolwenn Le Stang et le docteur Thomas Systchenko, directeur du Registre général des cancers de Poitou-Charentes, une structure adossée au CHU de Poitiers et à l’Inserm. Comme les éditions précédentes, il est financé par le comité de Charente-Maritime de la Ligue contre le cancer.

L’étude répond à une inquiétude ancienne des habitants : celle d’un excès de cancers à proximité de la Société rochelaise d’enrobés, une centrale de fabrication de bitumes et d’enrobés routiers installée à Périgny, en limite de Saint-Rogatien. Le registre recense tous les cancers invasifs diagnostiqués chez des personnes qui résidaient dans l’une des deux communes au moment du diagnostic, entre 2008 et 2022 (hors cancers de la peau autres que les mélanomes).

La méthode repose sur un indicateur classique en épidémiologie, le ratio standardisé d’incidence (SIR). Il compare le nombre de cas réellement observés au nombre de cas attendus si la commune avait, à âge et sexe égaux, la même fréquence de cancers que l’ensemble de la Charente-Maritime. Un SIR de 1 signifie une situation identique à celle du département. L’intervalle de confiance qui l’accompagne indique la marge d’incertitude : tant qu’il contient la valeur 1, l’écart peut relever du hasard.

2008-2022 Cas observés Cas attendus SIR [intervalle de confiance à 95 %] Saint-Rogatien, tous cancers 196 208,4 0,94 [0,81 ; 1,08] dont tumeurs solides 171 184,3 0,93 [0,79 ; 1,08] dont hémopathies malignes 25 24,1 1,04 [0,67 ; 1,53] Périgny, tous cancers 789 816,7 0,97 [0,90 ; 1,04] dont tumeurs solides 693 723,3 0,96 [0,89 ; 1,03] dont hémopathies malignes 96 93,3 1,03 [0,83 ; 1,26]

Le constat d’ensemble est net, avec 196 cancers observés à Saint-Rogatien pour 208 attendus, et 789 à Périgny pour 817 attendus, les deux communes se situent très légèrement sous la moyenne départementale, sans que cet écart soit statistiquement significatif. Le résultat est le même chez les hommes et chez les femmes, pour les tumeurs solides comme pour les cancers du sang, et sur chacune des trois périodes de cinq ans étudiées. À Périgny, aucune classe d’âge ne se distingue, y compris les plus jeunes (6 cas observés chez les 0-24 ans pour 6,8 attendus).

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Chez les moins de 25 ans de Saint-Rogatien, un signal qui ne s’éteint pas

C’est dans le détail par âge que le rapport retrouve l’anomalie signalée depuis 2018. À Saint-Rogatien, bourg d’environ 2 200 habitants, 7 cancers ont été diagnostiqués en quinze ans chez des enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 24 ans, alors que le calcul en attendait 1,8. Le SIR atteint 3,89, avec un intervalle de confiance compris entre 1,55 et 8,01 : sa borne basse est supérieure à 1, l’excès est donc statistiquement significatif.

Saint-Rogatien, 0-24 ans Cas observés Cas attendus SIR [intervalle de confiance à 95 %] 2008-2012 1 0,6 1,71 [0,02 ; 9,49] 2013-2017 4 0,6 6,81 [1,83 ; 17,43] 2018-2022 2 0,6 3,20 [0,36 ; 11,56] Ensemble 2008-2022 7 1,8 3,89 [1,55 ; 8,01]

Trois éléments invitent toutefois à lire ce chiffre avec prudence, et les auteurs les mentionnent eux-mêmes, d’abord la taille de l’échantillon : sept cas en quinze ans, cela donne un intervalle de confiance très large, qui va d’un risque multiplié par 1,5 à un risque multiplié par 8. Ensuite la chronologie : l’excès se concentre sur la période 2013-2017 (4 cas), il n’est plus significatif sur 2018-2022 (2 cas), et le rapport note qu’« aucun cas supplémentaire n’a été répertorié en 2022 pour la tranche d’âge 0-24 ans ». Le ratio recule d’ailleurs légèrement par rapport à l’édition précédente, qui l’établissait à 4,14 sur 2008-2021. Enfin, le rapport ne précise pas de quels cancers il s’agit, ce qui empêche de savoir si ces sept cas relèvent d’une même maladie ou de pathologies sans rapport entre elles.

Le document relève un second écart, moins commenté : chez les 25-49 ans de Saint-Rogatien, 16 cancers ont été observés entre 2008 et 2012 pour 7,5 attendus (SIR de 2,14). Cet excès ne se retrouve pas sur les deux périodes suivantes, et, sur l’ensemble des quinze années, cette classe d’âge ne se distingue pas significativement du département. À force de découper une petite population par âge et par période, on multiplie les comparaisons, et la probabilité d’obtenir un résultat « significatif » par simple hasard augmente mécaniquement.

La conclusion des auteurs tient en deux temps

Sur l’incidence globale, les deux communes ne semblent pas différer du reste du département. Mais un excès de risque « ne peut à nouveau être écarté chez les sujets les plus jeunes (0-24 ans) pour la commune de Saint-Rogatien ». Cette formulation prudente est critiquée par l’épidémiologiste Catherine Hill, dans un article publié par l’Association française pour l’information scientifique (Afis) : selon elle, affirmer à la fois qu’il n’y a pas de différence significative et qu’un excès ne peut être écarté revient à se contredire, ce qui n’est pas de nature à rassurer des habitants inquiets. Elle rappelle, à partir du cas de Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), qu’en découpant la France en zones de même population d’enfants, le hasard seul suffit à produire, sur une même période, plus d’une quinzaine de regroupements de cancers pédiatriques d’ampleur comparable.

Le registre a lui-même testé la solidité du signal dans une étude plus large, publiée en mars 2025, sur l’ensemble des cancers des 0-24 ans en Charente-Maritime. À l’échelle du département, rien d’anormal : 514 cas observés pour 522 attendus. Selon Thomas Systchenko, cité alors par l’AFP, « il n’y a pas d’excès de risque significatifs de cancers pédiatriques » à ce niveau. À l’échelle communale, Saint-Rogatien (7 cas pour 1,8 attendu) et Saint-Vivien (5 cas pour 1,1 attendu) ressortent en calcul brut, mais plus du tout lorsque l’on applique une méthode de lissage qui tient compte des communes voisines (SIR ramené à 1,07 pour Saint-Rogatien), ni lorsque l’on recherche des agrégats par balayage spatial. Ce même balayage a en revanche fait apparaître un regroupement significatif ailleurs, au sud-ouest de Saintes, avec 54 cas pour une trentaine attendus. « L’excès de risque n’est pas généralisé sur toutes les communes de la plaine d’Aunis », résumait le directeur du registre dans Ouest-France en avril 2026.

Enrobés, pesticides : la question des causes reste entière

Le rapport est explicite sur ses limites : il compte des cas, il ne mesure aucune exposition. Il ne tient compte que de l’âge et du sexe, ignore l’histoire résidentielle des malades (depuis quand vivaient-ils dans la commune ?) et s’appuie sur des frontières administratives qui ne correspondent à aucune zone d’exposition réelle. Il ne permet donc ni d’incriminer ni de disculper la centrale d’enrobés, pas plus qu’une autre source.

Depuis l’alerte de 2018, le débat local s’est d’ailleurs déplacé. Saint-Rogatien se situe dans la plaine d’Aunis, un territoire de grandes cultures, et c’est désormais l’exposition aux pesticides qui concentre les interrogations. En octobre 2024, l’association Avenir Santé Environnement a publié des analyses réalisées sur 72 enfants de six communes de l’agglomération : 14 molécules ont été retrouvées dans les urines et 45 dans les cheveux, dont certaines interdites. L’association recense 15 cancers pédiatriques sur ce territoire depuis 2008, dont deux décès, et son fondateur, Franck Rinchet-Girollet, parle d’« un scandale sanitaire ». Le 31 mars 2026, une dizaine d’exploitations de la plaine d’Aunis ont été perquisitionnées dans le cadre d’une enquête sur la détention et l’usage présumés de pesticides interdits, sous l’autorité du parquet de La Rochelle. Le vice-président de la chambre d’agriculture de Charente-Maritime, Cédric Tranquard, conteste pour sa part tout épandage dans la région de l’acétamipride, un insecticide interdit retrouvé dans les urines de onze enfants.

Les mesures de l’air financées par l’agglomération de La Rochelle documentent une exposition réelle, sans pouvoir la relier aux maladies. En 2025, Atmo Nouvelle-Aquitaine a recherché 114 molécules sur trois sites (Montroy, Saint-Vivien et L’Houmeau) et en a détecté 17, surtout des herbicides, avec un pic à 100,2 nanogrammes par mètre cube à Montroy lors de la première quinzaine de novembre. Il n’existe aucune valeur limite réglementaire pour les pesticides dans l’air ambiant, et l’agglomération précise qu’aucun lien direct n’est établi entre ces mesures et les cas de cancers.

C’est pour tenter de combler ce vide que l’État a lancé, le 23 février 2026, le programme ExpoScan, piloté par le laboratoire public Qualyse avec le CHU de Poitiers, l’université de Rennes, la Ligue contre le cancer, les collectivités et l’association Avenir Santé Environnement. La question posée est précise : existe-t-il des expositions environnementales spécifiques dans les zones où les cas de cancers pédiatriques se regroupent de manière atypique ? Le calendrier court sur trois ans : compilation des données historiques sur l’eau, l’air et les sols et entretiens avec des familles volontaires en 2026, stratégie de prélèvements soumise au comité de pilotage en novembre 2026, campagnes de mesures ciblées en 2027, résultats et recommandations en 2028.

D’ici là, le registre poursuivra sa surveillance, avec une actualisation attendue au-delà de 2022. Chaque année sans nouveau cas chez les jeunes de Saint-Rogatien fera mécaniquement baisser le ratio, chaque nouveau diagnostic le fera remonter : avec moins de deux cas attendus en quinze ans, la statistique restera fragile dans un sens comme dans l’autre. L’état des connaissances tient donc aujourd’hui en trois phrases. Il n’y a pas plus de cancers qu’ailleurs à Saint-Rogatien et à Périgny dans la population générale. Il y a eu davantage de cancers que prévu chez les jeunes de Saint-Rogatien, sans que l’on puisse départager le hasard d’une cause locale. Et aucune étude, à ce jour, n’a mesuré ce à quoi ces jeunes ont réellement été exposés.

Sources