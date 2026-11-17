Des ingénieurs de l’université d’Édimbourg et le groupe français Michelin ont mis au point une pale d’hydrolienne en caoutchouc capable de se déformer seule face aux courants violents. Publiés dans la revue Nature, ces travaux pourraient rendre l’énergie des courants marins nettement moins chère à produire.

Une pale qui se plie pour ne jamais casser

Le principe, décrit dans une étude publiée le 11 novembre par l’université d’Édimbourg, tient en une image simple : plutôt que de lutter contre la force du courant, la pale s’y adapte. Elle est constituée de caoutchouc flexible, avec une âme interne rigide en acier qui court du pied jusqu’à l’extrémité. Lorsque le courant se renforce, le bord de fuite se courbe et aplatit naturellement le profil de la pale, ce qui libère automatiquement la charge excédentaire, un peu comme une voile qui se dégonfle d’elle-même sous une rafale trop forte.

L’intérêt de cette déformation passive est de se passer entièrement des systèmes de contrôle de pas actif utilisés aujourd’hui sur la plupart des hydroliennes, c’est-à-dire des moteurs, capteurs et roulements qui ajustent mécaniquement l’angle des pales. Ces équipements sont coûteux, difficiles à entretenir une fois immergés et constituent une source fréquente de pannes. Les chercheurs espèrent, à terme, s’en affranchir complètement.

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Michelin et Édimbourg, une alliance pneu-université validée par les tests

Cette pale est le fruit d’une collaboration entre l’école d’ingénierie de l’université d’Édimbourg et le groupe Michelin, financée notamment par le fabricant de pneumatiques français, le conseil de recherche britannique en ingénierie et sciences physiques (EPSRC) et Edinburgh Innovations, le service de valorisation de l’université. Michelin a déposé un brevet sur cette technologie, l’université en détenant des brevets connexes.

Les équipes ont testé une maquette de 1,26 mètre au centre d’essai FloWave, un bassin circulaire de 25 mètres de diamètre capable de reproduire la turbulence des sites réels. Résultat : la pale flexible a produit une énergie comparable à celle d’une turbine classique à contrôle de pas actif placée dans les mêmes conditions, tout en réduisant jusqu’à 29 % les fluctuations de charge responsables de la fatigue mécanique des structures. Le caoutchouc ayant une densité proche de celle de l’eau, les pales peuvent en outre être rendues neutres en flottabilité, ce qui limite encore ces fluctuations.

Pour Bertrand Daval, vice-président R&D solutions composites chez Michelin, cette technologie s’appuie directement sur « l’expertise de Michelin sur le comportement du caoutchouc sous charges répétées » (propos traduits), accumulée depuis des décennies dans la conception des pneumatiques, où le matériau doit lui aussi absorber des contraintes cycliques sans se fatiguer prématurément. Le professeur Ignazio Maria Viola, de l’école d’ingénierie d’Édimbourg, met pour sa part en avant la prévisibilité de l’énergie marémotrice par rapport à l’éolien ou au solaire, et la réduction du nombre de pièces coûteuses et sujettes aux pannes que permettrait cette nouvelle génération de pales.

Cette avancée britannique résonne particulièrement en France, où l’hydrolien reste une filière embryonnaire mais suivie de près, notamment en Bretagne. Les démonstrateurs testés au large de Paimpol-Bréhat ou dans le raz Blanchard, l’un des gisements de courant les plus puissants d’Europe, ont buté ces dernières années sur les mêmes obstacles que ceux visés par la pale Michelin : coûts de maintenance élevés, pannes des systèmes mécaniques immergés et difficulté à tenir la cadence promise face à des courants violents et imprévisibles. Une pale capable de s’adapter seule, sans pièce mobile supplémentaire, est précisément le type d’innovation que la filière française attend depuis des années pour relancer des projets mis en sommeil.

De la maquette au grand large, un chemin encore long

Les simulations menées par l’équipe sur une turbine de 20 mètres, taille proche de celle des machines commerciales, suggèrent une efficacité comparable à l’échelle industrielle. Les chercheurs avancent aussi que ces pales plus simples pourraient dépasser la durée de vie de 20 ans aujourd’hui attendue des turbines marémotrices classiques, tout en permettant d’alléger les structures de support et d’installer des générateurs plus puissants.

Mais le projet reste, pour l’instant, au stade de la recherche : des essais à plus grande échelle et un développement industriel supplémentaire seront nécessaires avant toute application commerciale. L’enjeu est pourtant de taille. Le Royaume-Uni vise 1 gigawatt de capacité hydrolienne installée d’ici 2035, soit l’équivalent de la consommation d’environ un million de foyers, et l’énergie marémotrice mondiale est estimée à plus de 300 gigawatts de potentiel exploitable d’ici 2050. Une pale moins chère à construire et à entretenir pourrait aussi ouvrir l’accès à des sites à fort potentiel mais jugés aujourd’hui trop turbulents pour les technologies actuelles.

Repère Chiffre Taille de la maquette testée 1,26 m Diamètre du bassin d’essai FloWave 25 m Réduction des fluctuations de charge (fatigue) jusqu’à 29 % Taille de turbine simulée à l’échelle commerciale 20 m Objectif hydrolien du Royaume-Uni (2035) 1 GW, environ 1 million de foyers Potentiel marémoteur mondial estimé (2050) plus de 300 GW

Reste à transformer l’essai en série, les prochaines étapes annoncées par l’équipe portent sur des essais en conditions réelles et sur l’industrialisation du procédé de fabrication, un terrain où l’expérience de Michelin dans la production de masse de pièces en caoutchouc composite pourrait peser lourd. Si la technologie tient ses promesses à plus grande échelle, elle pourrait devenir une pièce discrète, mais décisive, dans la baisse des coûts de l’une des énergies marines les plus prometteuses mais aussi les plus coûteuses à déployer aujourd’hui.

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