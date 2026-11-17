Un nouveau bilan de l'Ifrecor révèle une baisse de 60 % des coraux aux Antilles et à La Réunion entre 2020 et 2025, qualifiée de bascule écologique.

Des coraux recouverts d’algues plutôt que de polypes vivants, des mangroves qui reculent, des herbiers qui s’amenuisent d’année en année : le nouveau bilan de l’Ifrecor, publié à la mi-novembre, dresse un tableau sombre de la santé des écosystèmes marins dans les territoires ultramarins français. Aux Antilles et à La Réunion, les scientifiques parlent d’une véritable bascule écologique.

Aux Antilles, des récifs qui changent de visage sous nos yeux

L’Ifrecor, l’Initiative française pour les récifs coralliens, a publié un bilan portant sur la période 2020-2025 et couvrant les onze territoires ultramarins français. Le constat est particulièrement sévère pour la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et La Réunion : ces cinq territoires ont subi, ensemble, une baisse de 60 % du recouvrement corallien, et toutes les stations de suivi de l’Ifrecor qui s’y trouvent sont aujourd’hui classées en mauvais état.

Catherine Gabrié, océanographe, décrit une situation qu’elle juge « catastrophique dans les Antilles », avec des fonds marins où les coraux ont cédé la place à des tapis d’algues. L’Ifrecor évoque, pour qualifier cette dégradation accélérée entre 2020 et 2025, une bascule écologique, liée à la fois à la pollution chronique et à la multiplication des événements climatiques extrêmes. Une nouvelle inquiétude plane déjà sur la région : une canicule marine est attendue dans les Caraïbes en 2027, avec un risque de blanchissement massif que le phénomène El Niño pourrait encore aggraver.

Tous les experts ne partagent toutefois pas la même lecture du phénomène. Julien Wickel, qui anime le réseau de suivi des écosystèmes marins de l’océan Indien, invite à nuancer : les coraux n’ont pas tous la même sensibilité aux perturbations, et il faut s’attendre davantage à une transformation des récifs, avec une diversité d’espèces réduite, qu’à un effondrement total et irréversible. Une nuance qui n’enlève rien à l’urgence du constat, mais qui rappelle que la nature garde parfois, même affaiblie, des capacités de résistance insoupçonnées.

Lire en complément: 1 million d’euros pour sauver les dauphins de Gascogne

Un déclin à géométrie très variable d’un bout à l’autre des outre-mer

Le reste de l’archipel ultramarin français présente un visage plus contrasté, en Polynésie, à Mayotte, à Wallis et sur une partie des îles Éparses, le recouvrement corallien recule lui aussi, de 30 à 60 % selon les sites, mais ces récifs conservent une bonne capacité de résilience. À l’inverse, la Nouvelle-Calédonie, Futuna, Alofi et Europa affichent une santé globalement préservée. Mieux : Alofi fait figure d’exception heureuse, l’un des très rares territoires où le couvert corallien progresse, de 5 % sur la période étudiée, un signal encourageant au milieu d’un tableau largement défavorable.

Les herbiers marins, ces prairies sous-marines souvent moins spectaculaires que les récifs mais tout aussi précieuses, reculent quant à eux dans l’ensemble des territoires ultramarins. La Réunion est la plus touchée, avec une perte de 86 % de la superficie de ses herbiers en une seule décennie. Les surfaces en jeu sont loin d’être anecdotiques : 975 km² en Polynésie, 178 km² aux Antilles. Là encore, les situations diffèrent : déclin et altérations localisées aux Antilles, à Mayotte et à Wallis, mais stabilité globale et bon état de conservation sur les îles Éparses. En Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie, les données manquent encore pour trancher.

Les mangroves, enfin, couvrent environ 900 km² dans les outre-mer français, dont près des deux tiers (65 %) en Guyane et 29 % en Nouvelle-Calédonie. La situation la plus préoccupante concerne Saint-Barthélemy (-65 %) et Saint-Martin (-40 %). En Guadeloupe et en Martinique, les surfaces globales restent stables, avec toutefois des dégradations localisées. À Mayotte, le passage du cyclone Chido a entraîné une mortalité importante, en particulier dans le nord de l’île. La Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et les îles Éparses conservent, pour leur part, des mangroves en bon état.

L’azote, ennemi numéro un, et des solutions qui se jouent surtout à terre

Selon l’Ifrecor, l’enrichissement des eaux côtières en nutriments, azote en tête, constitue aujourd’hui la principale cause de mortalité des coraux. Aux Antilles, 72 % des stations d’épuration ne sont pas aux normes, un chiffre que Catherine Gabrié considère comme la priorité numéro un à traiter si l’on veut réellement inverser la tendance. D’autres pressions s’ajoutent à la pollution : artificialisation des sols, érosion, usage de pesticides, aménagement du littoral, mouillages de bateaux, espèces envahissantes comme l’étoile de mer Acanthaster en Polynésie, et diverses maladies coralliennes. Les cyclones Chido, à Mayotte, et Garance, à La Réunion, ont également laissé des traces durables sur les écosystèmes marins de ces deux territoires.

Face à l’ampleur des dégâts, l’Ifrecor privilégie clairement la prévention à la réparation : restaurer un hectare de récif corallien coûterait environ 200 millions d’euros, un montant qui rend la réduction des pressions humaines bien plus réaliste, à grande échelle, que la reconstruction active des récifs perdus. L’organisation recommande ainsi de réduire les pollutions d’origine humaine, de définir des normes de qualité de l’eau propres aux réalités des outre-mer, de gérer les bassins-versants de façon intégrée depuis la terre jusqu’au littoral, de renforcer la gestion des ressources marines, de créer de nouvelles aires marines protégées et des zones de protection forte, et d’intensifier le suivi scientifique de ces écosystèmes, en particulier des herbiers marins, encore trop peu documentés dans plusieurs territoires.

Derrière les pourcentages et les cartes, c’est tout un pan du patrimoine naturel français qui est en train de se transformer sous nos yeux, à un rythme que peu de scientifiques anticipaient il y a seulement une décennie.

Ces récifs, ces herbiers et ces mangroves ne sont pas de simples décors de carte postale : ils protègent les côtes de la houle et des submersions, nourrissent les pêcheries locales et abritent une biodiversité qui n’existe nulle part ailleurs sur la planète. La canicule marine annoncée pour 2027 dans les Caraïbes rappelle, s’il en était besoin, que la fenêtre pour agir se referme vite, et que l’essentiel du sauvetage de ces écosystèmes se joue d’abord sur la terre ferme, dans la façon dont les sociétés ultramarines traitent leurs eaux usées et aménagent leurs côtes.