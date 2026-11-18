Sous la pression d’un vote de défiance de son sénat universitaire et d’une plainte accusant sept hommes d’agression sexuelle collective, l’université Cornell a annoncé, le 17 novembre 2026, un réexamen complet de l’avenir de ses fraternités et sororités sur son campus de l’État de New York.

Une lettre présidentielle promet un tournant dans la vie associative

Dans une lettre adressée à la communauté universitaire le 17 novembre, le président de Cornell, Michael Kotlikoff, a annoncé le lancement d’un examen approfondi de la place des fraternités et sororités sur le campus d’Ithaca, dans l’État de New York. Ce réexamen portera en particulier sur les liens entre le système associatif étudiant et la politique de logement de l’université, des précisions devant être communiquées dans les prochaines semaines.

Le président a justifié cette décision par la nécessité de transformer en profondeur l’environnement social du campus. Selon le texte de sa lettre (propos traduits de l’anglais), « nous devons repenser les environnements sociaux » pour prévenir les agressions sexuelles. Parmi les mesures annoncées figurent un renforcement de l’éducation à la prévention des violences sexuelles, la création d’options de sociabilité nocturne en dehors des résidences étudiantes, un centre de recherche universitaire consacré aux violences sexuelles sur les campus, ainsi qu’un projet de redynamisation des commerces et des espaces publics de Collegetown, le quartier étudiant voisin du campus. Cornell promet par ailleurs une communication plus régulière sur ces sujets, à travers un tableau de bord public destiné à suivre l’avancement de ces engagements.

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Une affaire qui n’a cessé de s’aggraver depuis 2024

Cette annonce intervient plus de deux ans après les faits qui l’ont rendue nécessaire. En octobre 2024, une étudiante de Cornell, désignée dans les documents judiciaires sous le pseudonyme de Jane Doe, affirme avoir été droguée au kétamine puis agressée sexuellement par plusieurs hommes lors d’une soirée organisée par la fraternité Chi Phi. Une enquête interne menée au titre du Title IX, la loi fédérale américaine sur l’égalité dans l’enseignement, conduit en mars 2025 un comité disciplinaire à recommander l’exclusion ou la suspension de plusieurs étudiants, tandis que le chapitre local de Chi Phi est banni du campus et finit par fermer ses portes.

L’affaire bascule véritablement en septembre 2026, lorsque Jane Doe dépose une plainte civile contre l’université et sept hommes qu’elle accuse d’agression sexuelle collective, l’affaire désormais surnommée les « Cornell Seven ». Les sept mis en cause nient les faits qui leur sont reprochés et aucune charge pénale n’a pour l’instant été retenue contre eux. Cette plainte relance toutefois le volet pénal du dossier, classé sans poursuites par le procureur du comté de Tompkins, Matthew Van Houten, à la fin de 2024 : début octobre, la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, dessaisit ce dernier de l’enquête, invoquant des éléments nouveaux remettant en cause la manière dont l’affaire avait été traitée, et confie le dossier à la procureure générale de l’État, Letitia James. Au même moment, Michael Kotlikoff qualifie publiquement les faits allégués de « profondément troublants » (propos traduits) et promet davantage de transparence. Le 13 octobre, l’université va plus loin en suspendant toutes les fêtes et événements sociaux des fraternités pour le reste de l’année universitaire, et en associant des enquêteurs de la police d’État de New York, indépendants de l’administration, aux enquêtes sur les signalements d’agressions sexuelles sur le campus.

Ces mesures ne suffisent pas à apaiser la colère d’une partie du corps enseignant. Le 6 novembre, au terme de plusieurs semaines de débats entamés à la mi-octobre, le sénat des professeurs adopte, par 75 voix contre 50, une motion de défiance non contraignante mais rare envers la capacité de l’administration à traiter les violences sexuelles sur le campus. Le conseil d’administration de Cornell répond le jour même en apportant son soutien plein et entier au président Kotlikoff. C’est dans ce climat de tension persistante que survient, onze jours plus tard, l’annonce du réexamen complet du système associatif étudiant.

Entre scepticisme des avocates et incertitude judiciaire

Les avocates de Jane Doe, Thomas Giuffra et Whitney Seals, ont salué du bout des lèvres l’initiative de l’université. Dans une déclaration reprise par la presse américaine, elles estiment que « les mots, les groupes de travail et les réexamens à venir ne peuvent effacer des années d’inaction institutionnelle » (propos traduits). Leur scepticisme illustre la défiance persistante d’une partie de la communauté universitaire envers une administration accusée d’avoir trop longtemps minimisé la gravité des faits, Michael Kotlikoff ayant notamment reconnu n’avoir jamais pris connaissance du rapport de la police du campus sur l’affaire.

Pour éclairer ses décisions à plus long terme sur la manière d’enquêter et de statuer sur les signalements de violences sexuelles, Cornell s’appuie par ailleurs sur un examen indépendant confié à Sally Yates, ancienne procureure générale par intérim des États-Unis, dont les conclusions n’ont pas encore de date annoncée. Sur le plan judiciaire non plus, rien n’est tranché : le 4 novembre, Letitia James a confié la conduite de l’enquête à une avocate extérieure, Jacqueline Kelly, mais plusieurs des sept hommes mis en cause contestent devant la justice la légitimité même de cette prise en main de l’enquête par la procureure générale, un contentieux encore pendant après une audience tenue le 29 octobre.

Ni la plainte civile de Jane Doe contre l’université, ni l’enquête pénale désormais pilotée par l’État de New York n’ont pour l’heure abouti. Le sort de la vie associative étudiante à Cornell, comme celui des sept hommes visés par la procédure, devrait donc continuer de se jouer dans les prochaines semaines, entre pression judiciaire, mobilisation universitaire et promesses administratives encore à concrétiser.

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