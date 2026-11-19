Cinq nouvelles commandes de drones de surface DriX viennent d’être signées par des clients américains de l’offshore commercial et du secteur institutionnel. Pour Exail, c’est une nouvelle preuve de la percée de sa gamme de robots marins outre-Atlantique.

Deux modèles pour deux usages

L’industriel français a annoncé le 18 novembre avoir enregistré cinq commandes de ses drones de surface autonomes DriX auprès de clients américains. Le détail du contrat associe deux DriX O-16 et un DriX H-9 pour un opérateur offshore américain, ainsi que deux DriX H-9 supplémentaires pour deux clients institutionnels distincts.

Les deux modèles ne répondent pas exactement aux mêmes besoins. Le DriX O-16 est conçu pour les opérations longue distance et à haute endurance, le relevé en eaux profondes, la surveillance d’infrastructures sous-marines et la collecte continue de données océaniques. Le DriX H-9, plus compact, se veut agile, modulaire et rapidement déployable, pour l’hydrographie, la recherche océanographique ou la surveillance maritime. Les deux appartiennent à une famille de drones de surface qui compte aussi le H-8, conçue pour tenir en état de mer 7 et pouvant être mise à l’eau depuis un navire ou directement depuis la côte.

Client Modèle commandé Quantité Opérateur offshore américain DriX O-16 2 Opérateur offshore américain DriX H-9 1 Client institutionnel 1 DriX H-9 1 Client institutionnel 2 DriX H-9 1

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Une confiance qui se construit mille après mille

Pour justifier cette nouvelle vague de commandes, Exail met en avant l’expérience accumulée par sa flotte de DriX, forte de plus de 1,5 million de milles nautiques et 300 000 heures de fonctionnement en conditions réelles. Marine Slingue, présidente d’Exail aux États-Unis, résume ainsi l’argument commercial de l’entreprise : « les clients américains veulent une technologie éprouvée et prête à fonctionner. Avec plus de 1,5 million de milles nautiques enregistrés, DriX l’est, et ces cinq commandes montrent la confiance croissante dans ce qu’il peut apporter. DriX combine l’endurance d’un navire longue distance avec la flexibilité d’une plateforme autonome. Il va plus loin, reste plus longtemps, et embarque l’équipement que la mission exige » (propos traduits).

Plus de 45 exemplaires de DriX ont déjà été vendus dans le monde, pour des missions de relevé océanographique, de surveillance de l’environnement, de surveillance maritime ou d’appui aux opérations sous-marines. L’architecture ouverte du drone permet d’intégrer une large gamme de capteurs et de charges utiles selon les besoins du client, tandis que sa navigation autonome repose sur les propres systèmes de navigation inertielle d’Exail.

L’argument qui revient le plus souvent dans la communication d’Exail tient en une idée simple : remplacer, quand c’est possible, un équipage humain par un robot capable d’opérer plus longtemps et dans des conditions plus difficiles. Pour un opérateur offshore, cela signifie moins de personnel exposé aux risques de la mer lors de longues campagnes de relevé ou de surveillance d’infrastructures sous-marines. Pour un client institutionnel, cela peut aussi vouloir dire la possibilité de multiplier les missions d’hydrographie ou de recherche océanographique sans multiplier les moyens humains engagés.

Un ancrage américain pensé pour durer

Le marché américain n’est pas une destination anecdotique pour Exail. Le groupe y multiplie les annonces depuis plusieurs mois, entre contrats de navigation inertielle, ventes de drones DriX et accords de maintenance, signe d’une stratégie commerciale construite dans la durée plutôt que sur des ventes ponctuelles.

Ces cinq commandes s’inscrivent dans ce qu’Exail présente comme une dynamique forte de son activité d’autonomie maritime aux États-Unis. L’entreprise y a mis en place, depuis 2023, un centre dédié à la maintenance et à la formation sur DriX, basé dans le New Hampshire, qui fournit aux clients américains une expertise locale, des équipages formés et un service réactif pendant toute la durée de vie des navires.

Cette réussite commerciale intervient alors que l’avenir capitalistique d’Exail s’écrit, lui, résolument en France : le groupe fait l’objet d’un rachat par Thales, annoncé en juillet 2026 pour une valeur d’entreprise de 3,9 milliards d’euros, qui doit rapprocher les deux industriels notamment sur les drones de lutte contre les mines. La robotique maritime et la navigation inertielle représentent déjà 76 % des ventes d’Exail, qui a réalisé 479 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Les commandes américaines de DriX viennent ainsi alimenter un carnet de commandes qui pesait déjà 1,1 milliard d’euros fin mars, juste avant l’annonce du rachat par Thales.

Ce succès américain s’inscrit enfin dans un marché mondial que les investisseurs industriels jugent promis à une forte croissance. Thales, justement, estimait au moment de l’annonce de son rachat d’Exail que le marché adressable de la lutte anti-sous-marine sans pilote devrait être multiplié par huit d’ici la fin de la décennie, et que celui de la guerre des mines progresserait à un rythme élevé jusqu’en 2030. Les drones de surface comme DriX, conçus au départ pour des usages civils (hydrographie, environnement, inspection d’infrastructures), profitent ainsi d’une dynamique plus large qui touche aussi bien les clients commerciaux que les acteurs de la défense, des deux côtés de l’Atlantique. De quoi conforter, pièce après pièce, la position d’un savoir-faire français sur un marché mondial des drones marins en pleine expansion.

Sources